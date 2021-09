Pochi minuti fa è stato diffuso il catalogo Anteprima 361 da quale apprendiamo tutte le novità Panini DC Italia di novembre 2021. Sui mensili spillati arrivano le nuove serie targate Infinite Frontier: per il momento nessuno stravolgimento nella loro composizione da segnalare però che le varie storie in appendice che compaiono nelle uscite americane sono state “tagliate” e probabilmente verranno proposte in futuro in altri formati o negli stessi spillati. La prima serie Infinite Frontier a ripartire in volume sarà invece l’ottima Suicide Squad di Robbie Thompson.

Da segnalare anche: DC OMNIBUS: BATMAN DI GRANT MORRISON VOL. 3, DC ABSOLUTE – BATMAN ILLUSTRATO DA NEAL ADAMS VOL. 2, DC ABSOLUTE – BATMAN: IL CAVALIERE OSCURO DI FRANK MILLER, IL POTERE DI SHAZAM!, BLACK ADAM: L’ERA OSCURA, LANTERNA VERDE DI GRANT MORRISON: STAGIONE UNO – POLIZIOTTO INTERGALATTICO, WONDER WOMAN: SPECIALE 80° ANNIVERSARIO e BATMAN – IL RITORNO DEL CAVALIERE OSCURO: IL BAMBINO D’ORO.

Scopriamo insieme tutte le novità targate Panini DC Italia che ci attendono nel penultimo mese dell’anno! Per le novità di ottobre 2021 targate Panini DC Italia invece recuperate il nostro articolo dedicato.

Le novità Panini DC Italia di novembre 2021

BATMAN/FORTNITE SPECIAL

Autori: Scott Snyder, Christos Gage, Donald Mustard, Joshua Hixson

26 ottobre • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Batman/Fortnite: One Shot (2021)

Direttamente dalle pagine della miniserie di successo Batman/Fortnite: Punto Zero arriva uno speciale che ci porta direttamente dall’Isola a Gotham City! Se pensavate che la saga che mette insieme il Cavaliere Oscuro e il videogioco del momento fosse finita, sappiate che sta invece per diventare ancora più grande!

BATMAN 35

Autori: James Tynion IV, Jorge Jimenez

11 novembre • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Batman (2016) #106(I)/107(I)

Infinite Frontier è qui, e le conseguenze arrivano anche a Gotham! Batman e il suo nuovo alleato Ghost-Maker devono affrontare una nuova gang. Possibile che questa sia legata al ritorno dello Spaventapasseri? E cosa sta architettando il misterioso miliardario Simon Saint? Nel frattempo continua a montare la tensione sociale in città: come reagirà il Cavaliere Oscuro a tutto questo?

BATMAN 36

Autori: Mariko Tamaki, Dan Mora

25 novembre • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Detective Comics (1937) #1034(I)/1035(I)

Future State sarà anche andato in archivio, ma per Batman il presente è ancora denso di insidie! Con la perdita della propria fortuna, l’elezione del sindaco Nakano e il crescente sentimento anti-vigilanti, Bruce Wayne deve ripensare a come essere Batman oggi. Come se non bastasse, i crimini aumentano a Gotham City, e un omicidio potrebbe rappresentare l’inizio della fine per il Cavaliere Oscuro! Continua l’emozionante ciclo di Detective Comics firmato da Mariko Tamaki e Dan Mora!

BATMAN/SUPERMAN 17

Autori: Gene Luen Yang, Ivan Reis

18 novembre • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Batman/Superman (2019) #16

Anche per il mensile dedicato ai Migliori del mondo comincia l’era Infinite Frontier! Nel nuovo Multiverso Infinito si sono generati nuovi, affascinanti mondi tutti da esplorare insieme a Batman e Superman… o alle loro bizzarre versione alternative! Inoltre, l’esordio di un inedito team di supercriminali che affonda le radici nel passato dei nostri eroi. Testi del premiato sceneggiatore Gene Luen Yang (Shang-Chi) e disegni del fan favourite Ivan Reis (Superman)!

JUSTICE LEAGUE 18

Autori: Brian M. Bendis, David Marquez

18 novembre • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Justice League (2018) #59(I)/60(I)

La nascita di una nuova e potentissima Justice League sotto la guida dell’Uomo d’Acciaio! Una terribile minaccia con poteri cosmici arriva dal mondo natale di Naomi per dominare la Terra! Superman, Batman, Freccia Verde, Black Canary, Aquaman e Hawkgirl dovranno allearsi con il temibile Black Adam! Brian M. Bendis e David Marquez traghettano la League nel Multiverso Infinito!

WONDER WOMAN 21

Autori: Becky Cloonan, Michael W. Conrad, Travis Moore

25 novembre • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Wonder Woman (2016) #770(I)

Improvvisamente, Wonder Woman si risveglia nel bel mezzo di una gigantesca battaglia… che sta succedendo davvero? Nemmeno la Principessa di Themyscira può sopravvivere a questo caos… ma non è un problema, è solo un altro giorno nel Valhalla! Dopo Future State scatta l’ora di Infinite Frontier, e Diana si trova dispersa nel mondo degli dei norreni!

SUPERMAN 26

Autori: Phillip Kennedy Johnson, Daniel Sampere

18 novembre • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Action Comics (1938) #1030(I)/1031(I)

Superman sta sperimentando un lieve calo dei suoi superpoteri… e questo proprio mentre suo figlio si sta dimostrando più forte e più veloce che mai! Cosa succederà ora che la Terra è minacciata dall’arrivo di una flotta di astronavi aliene? Mondoguerra sorge: sono forse questi gli ultimi giorni dell’Uomo d’Acciaio?

SUPERMAN 27

Autori: Phillip Kennedy Johnson, Sami Basri, Scott Godlewski

2 dicembre • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Superman (2018) #29(II)/30

Un segnale dallo spazio profondo! Un vecchio amico è nei guai, e solo Superman può aiutarlo! Cosa troveranno Clark e Jon Kent all’origine della chiamata? In appendice, il ritorno di Ambush Bug!

FLASH 19

Autori: Jeremy Adams, Brandon Peterson, David Lafuente

Dicembre • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: The Flash (2016) #769

Un nuovo formato e potenza propulsiva raddoppiata per il mensile di Flash, grazie alla straordinaria saga scritta da Jeremy Adams! L’incidente che ha spinto Wally West nel flusso temporale catapulta l’ex Kid Flash nel XXX Secolo! Impulso, con l’aiuto della misteriosa Gold Beetle, contro un Dominator di proporzioni gargantuesche! Per quale motivo la Forza della Velocità sta spingendo Wally lungo l’intera storia dei velocisti DC?

LANTERNA VERDE 19

Autori: Geoffrey Thorne, Marco Santucci, Dexter Soy

Dicembre • 17×26, S., 32 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Green Lantern (2021) #2

Continua il rilancio di Lanterna Verde affidato a un team creativo tutto nuovo! Un Guardiano dell’Universo viene trovato morto mentre il cosmo è sull’orlo della guerra! Il summit fra i Pianeti Uniti e il Corpo delle Lanterne Verdi minaccia di finire nel caos più completo, ma una minaccia ancora più grande incombe! E con John Stewart riassegnato al ruolo di ambasciatore, chi potrà salvare il Corpo dalla minaccia dell’oblio?

BATMAN DI SCOTT SNYDER E GREG CAPULLO 19

Autori: Scott Snyder, Greg Capullo, Jock, Francesco Francavilla, AA.VV.

2 dicembre • 16×21, B., 104 pp., col. • Euro 4,90

Contiene: Detective Comics (1938) #879/881, #1000(I), #1027(X)

Un numero semplicemente pazzesco: si comincia con la conclusione della storia che ha visto il ritorno in scena del figlio psicopatico del Commissario Gordon! Riecco le graffianti tavole di Jock, per il gran finale della prima serie di Detective Comics… e quelle dettagliatissime di Greg Capullo per un racconto speciale realizzato in occasione del numero 1000!Inoltre, una storia inedita in Italia tratta dall’albo che celebra la millesima apparizione di Batman sulla sua storica testata originale!

SUPERMAN DI JOHN BYRNE 11

Autori: John Byrne, Ron Frenz, Arthur Adams, Marv Wolfman

18 novembre • 16×21, B., 104 pp., col. • Euro 4,90

Contiene: Superman Annual (1987) #1, Action Comics Annual (1987) #1, Adventures of Superman (1987) #435

L’attacco di Titano, la superscimmia! Superman e Batman in una storia dell’orrore in salsa cajun! Clark Kent… pilota di Formula 1!? Il ritorno de il Cerchio!

BATMAN: L’IMPOSTORE 2

Autori: Mattson Tomlin, Andrea Sorrentino

9 novembre • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Batman: The Imposter (2021) #2

In contemporanea con gli Stati Uniti! Batman è in attività da un anno e ha già fatto diminuire il tasso di criminalità a Gotham City, ma un misterioso impostore rischia di vanificare tutti i suoi sforzi! Chi sono i “poteri forti” che stanno tramando nell’ombra contro il Cavaliere Oscuro? E cosa deciderà di fare la polizia? Continua l’avventura inedita scritta da Mattson Tomlin e disegnata da Andrea Sorrentino (Green Arrow) ambientata nel passato dell’Uomo Pipistrello!

BATMAN: REPTILIAN 1

Autori: Garth Ennis, Liam Sharp

Novembre • 17×26, S., 32 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Batman: Reptilian (2021) #1

Qualcuno sta terrorizzando i criminali di Gotham… e non è Batman! Tra le ombre della città si aggira una creatura che sta falciando gli storici nemici del Cavaliere Oscuro. Un Pipistrello particolarmente spietato si mette alla caccia di questo mostro dalla ferocia inaudita… Un racconto dai toni horror frutto del genio di Garth Ennis (The Boys) e dei pennelli di Liam Sharp (Green Lantern).

RORSCHACH 8

Autori: Tom King, Jorge Fornés

Novembre • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Rorschach (2020) #8

Mentre il detective continua a indagare a fondo sul caso di Rorschach e della sua complice, la chiave diventa cosa li abbia spinti ad agire… Nuovi testimoni e la rivelazione della bizzarra storia di Laura! Com’è arrivata una ragazza in difficoltà a voler uccidere un candidato alla presidenza degli Stati Uniti? Prosegue la disturbante miniserie che unisce il mondo creato da Alan Moore e Dave Gibbons alla serie televisiva di Damon Lindelof!

L’ALTRA STORIA DELL’UNIVERSO DC

Autori: John Ridley, Giuseppe Camuncoli, Andrea Cucchi

Novembre • 21,6×27,7, C. con sovraccoperta • Euro 35,00

Contiene: The Other History of the DC Universe (2020) #1/5

La mitologia DC rinarrata in forma di romanzo illustrato! Decenni di storia e migliaia di avventure ridanno vita ai momenti più iconici dell’Universo DC, tornando attuali grazie a un inedito sguardo sociopolitico. Un’esperienza senza precedenti che farà vacillare sicurezze e convinzioni sui più grandi supereroi della Terra. Scritto dal premio Oscar John Ridley, sceneggiatore di 12 anni schiavo!

BATMAN – IL RITORNO DEL CAVALIERE OSCURO: IL BAMBINO D’ORO

Autori: Frank Miller, Rafael Grampá

Novembre • 17×26, C., 80 pp., col. • Euro 14,00

Contiene: Dark Knight Returns: The Golden Child Deluxe Edition (2020) #1

Lara e Carrie Kelley stanno ancora imparando a gestire i propri nuovi ruoli di giustiziere quando devono unirsi per fermare una minaccia terrificante che mette in pericolo Gotham City! L’esordio di Jonathan Kent, il “bambino d’oro”, un nuovo supereroe con poteri enormi! Un trionfo di storytelling firmato da Frank Miller e Rafael Grampá! Una storia completa in edizione cartonata e con una speciale sezione di extra!

JOKER/HARLEY: CRIMINAL SANITY VOL. 3

Autori: Kami Garcia, Mico Suayan, Jason Badower

Dicembre • 21,6×27,7, C., 104 pp., col., con sovraccoperta • Euro 18,00

Contiene: Joker/Harley: Criminal Sanity #6/8

L’avventura di Harley Quinn nelle vesti di intrepida profiler del G.C.P.D. si conclude qui! Passato e presente si scontrano e finalmente la brillante psichiatra scoprirà la verità sull’omicidio della sua adorata Edie Malone! La scrittrice Kami Garcia continua a fornire un punto di vista insolito e realistico sul mondo dell’Arlecchina del Crimine. Una lettura ideale per chi ha apprezzato il film The Suicide Squad: Missione Suicida di James Gunn!

STRANGE ADVENTURES VOL. 2

Autori: Tom King, Mitch Gerads, Evan “Doc” Shaner

Dicembre • 17×26, C., 192 pp., col. • Euro 23,00

Contiene: Strange Adventures (2020) #7/12

Quando un’armata aliena arriva sulla Terra, Mr. Terrific dovrà scoprire come Adam Strange abbia battuto precedentemente gli invasori… e a qualunque costo! Mentre la Justice League cerca di fermare l’invasione, il passato di Adam è sempre più in discussione e i suoi vecchi amici iniziano a dubitare di lui. E quando i segreti sempre più orribili inizieranno a venire a galla, riuscirà Adam a salvare la Terra, Rann… e il proprio matrimonio? La conclusione della nuova storia della premiata coppia composta da Tom King e Mitch Gerads!

SUICIDE SQUAD VOL. 1: GIVE PEACE A CHANCE

Autori: Robbie Thompson, Eduardo Pansica, Tim Sheridan, Rafa Sandoval, AA.VV.

Dicembre • 17×26, C., 184 pp., col. • Euro 22,00

Contiene: Suicide Squad (2021) #1/6, Teen Titans Academy (2021) #3

Dopo l’uscita dello strabiliante film di James Gunn, la Suicide Squad riparte da 1 con una nuova, appassionante serie! Robbie Thompson ed Eduardo Pansica mettono Peacemaker nel ruolo di leader sul campo: è finito il tempo delle rivolte per la Task Force X! Amanda Waller torna a tirare le fila del team e invia una nuova squadra all’Arkham Asylum per reclutare il micidiale Artiglio della Corte dei Gufi! Inoltre, un crossover con Teen Titans Academy, di Tim Sheridan e Rafa Sandoval!

WONDER WOMAN: SPECIALE 80° ANNIVERSARIO

Autori: Tom King, Mark Waid, Becky Cloonan, Steve Orlando, AA.VV.

Novembre • 18,23×27,7, C., 112 pp., col., • Euro 18,00

Contiene: Wonder Woman 80th Anniversary 100-Page Super Spectacular (2021) #1

Un volume celebrativo per festeggiare gli ottant’anni dell’eroina per eccellenza dell’Universo DC e non solo! Alcuni dei migliori artisti e scrittori del mondo del fumetto si uniscono per regalarci la loro versione dell’Amazzone di Themyscira, un’autentica icona di verità e giustizia! In questa raccolta di storie inedite esploreremo il presente, il passato e il futuro di Wonder Woman… e osserveremo l’incredibile evoluzione di Diana, che ha esordito negli anni della Seconda Guerra Mondiale, attraverso i decenni!

BATMAN/SUPERMAN/WONDER WOMAN: TRINITY

Autore: Matt Wagner

Novembre • 17×26, C., 208 pp., col. • Euro 24,00

Contiene: Batman/Superman/Wonder Woman: Trinity (2003) #1/3

All’alba dell’Universo DC, il primo incontro tra le tre icone più rappresentative del fumetto mondiale! Un’organizzazione terroristica ha risvegliato Bizarro dai ghiacci antartici! La forza combinata di Superman, Batman e Wonder Woman sarà sufficiente a salvare il mondo dai folli piani di Ra’s al Ghul? Torna l’acclamata miniserie del leggendario Matt Wagner in una nuova, prestigiosa edizione!

BATGIRL: ANNO UNO

Autori: Chuck Dixon, Scott Beatty, Marcos Martin

Dicembre • 17×26, C., 224 pp., col. • Euro 26,00

Contiene: Batgirl: Year One (2003) #1/9

Le origini di Batgirl narrate da uno degli scrittori più prolifici delle storie ambientate a Gotham City: Chuck Dixon! La giovane Barbara Gordon è pronta a tutto pur di diventare un’agente del G.C.P.D. Suo padre Jim Gordon, tuttavia, è deciso a opporsi con ogni mezzo! E se Babs scegliesse di combattere il crimine indossando una maschera? Come reagirebbero Batman e Robin? Torna in una nuova edizione la storia che esplora l’incredibile passato di una delle eroine più importanti e carismatiche della Bat-famiglia!

DC LIMITED COLLECTOR’S EDITION – BATMAN: MASCHERE E ALTRE LEGGENDE OSCURE

Autori: Bryan Talbot, Dennis O’Neil, Alan Grant, Mike Mignola, AA.VV.

Marzo 2022 • 25,5×35,5, C., 184 pp., col. • Euro 30,00

Contiene: Batman: Legends of the Dark Knight (1994) #39/40, #50, #52/54

Indimenticabili, immortali, toccanti: ecco alcune delle migliori prove d’autore su Batman! Chi è Bruce Wayne? Un eroe dalla doppia identità o un folle che dovrebbe stare rinchiuso in manicomio? Risponde l’acclamato Bryan Talbot (Le avventure di Luther Arkwright), accompagnato da un pugno di altri grandi autori alle prese con l’Uomo Pipistrello! Inoltre: una delle storie più amate di Joker e una grande prova di Mike “Hellboy” Mignola!

LANTERNA VERDE DI GRANT MORRISON: STAGIONE UNO – POLIZIOTTO INTERGALATTICO

Autori: Grant Morrison, Liam Sharp

Novembre • 17×26, C., 360 pp., col. • Euro 34,00

Contiene: The Green Lantern Season 1 (2018) #1/12

Inizia qui la rivisitazione definitiva del Guerriero di Smeraldo! Nel corso degli anni, abbiamo visto Hal Jordan in molteplici iterazioni: ma chi è veramente il poliziotto intergalattico più coraggioso dell’universo? Una cospirazione intergalattica che spazia dalla Terra ai confini più remoti del creato ci fornisce nuovi punti di vista sul Corpo delle Lanterne Verdi! Un tour de force creativo da parte delle superstar Grant Morrison e Liam Sharp!

BLACK ADAM: L’ERA OSCURA

Autori: Peter J. Tomasi, Doug Mahnke

Novembre • 17×26, C., 152 pp., col. • Euro 18,00

Contiene: Black Adam: The Dark Age (2007) #1/6

Finalmente in volume, le storie di Black Adam firmate da Peter J. Tomasi e Doug Mahnke! Privato dei propri poteri e devastato dalla morte della sua amata Isis, Black Adam sembra ormai allo sbando… ma lo storico avversario di Shazam! e deposto sovrano del Kahndaq non va mai sottovalutato! Una cupa e imperdibile avventura incentrata su uno dei cattivi più interessanti della DC!

IL POTERE DI SHAZAM!

Autori: Jerry Ordway, Peter Krause

Novembre • 17×26, C., 400 pp., col. • Euro 36,00

Contiene: The Power of Shazam!, The Power of Shazam! (1995) #1/12, Superman & Batman Magazine (1993) #4

Una sola parola e un fulmine colpisce il giovane Billy Batson dotandolo delle capacità di Salomone, Hercules, Atlante, Zeus, Achille e Mercurio! Finalmente in volume, le più belle storie di Shazam! pubblicate nel corso degli anni ’90. Dal graphic novel acclamata da pubblico e critica che ha ridefinito le origini dell’ex Capitan Marvel… ai primi dodici numeri della storica serie regolare scritta da Jerry Ordway e disegnata da Peter Krause!

JUSTICE LEAGUE DARK VOL. 4: IL PREZZO DELLA MAGIA

Autori: Ram V, James Tynion IV, Kyle Hotz, Alvaro Martinez

Novembre • 17×26, B., 184 pp., col. • Euro 17,00

Contiene: Justice League Dark (2018) #20/28

La Justice League Dark si addentra nell’Altroluogo, il regno dell’Uomo Sottosopra! Wonder Woman accede alle sue risorse più recondite, mentre Zatanna deve ricorrere a tutti i suoi trucchi per sopravvivere. Una minaccia costringe Detective Chimp, Dottor Fate e Man-Bat a rivolgersi all’uomo di cui diffidano di più: John Constantine! Zatanna potrebbe conoscere l’incantesimo giusto per la vittoria, ma la magia ha sempre un prezzo…

SUPERMAN VOL. 6: IMPERIUS LEX

Autori: Peter J. Tomasi, Patrick Gleason, James Robinson, Doug Mahnke, AA.VV.

Novembre • 17×26, C., 168 pp., col. • Euro 20,00

Contiene: Superman (2016) #33/36, #39/41

Con Darkseid fuori gioco, inizia la battaglia per il trono di Apokolips! Lex Luthor e Superman ancora una volta alleati per portare la pace in un mondo dominato dalla guerra! Nonnina Cara arruola la più grande tra le sue Furie: Lois Lane! La famiglia Kent scende in guerra, nel sesto volume che ripropone integralmente le storie dell’Azzurrone firmate da Peter J. Tomasi e Patrick Gleason!

BATMAN VOL. 4: LA GUERRA DEGLI SCHERZI E DEGLI ENIGMI

Autori: Tom King, Mikel Janín, Clay Mann

Novembre • 17×26, C., 200 pp., col. • Euro 24,00

Contiene: Batman (2016) #25/32

Joker e l’Enigmista sembrerebbero gli alleati perfetti, ma non è sempre stato così. All’inizio della carriera del Cavaliere Oscuro hanno combattuto tra loro, nonostante entrambi volessero uccidere l’Uomo Pipistrello. In un drammatico racconto mai narrato di Batman, Gotham è sotto assedio. Comincia la Guerra degli scherzi e degli enigmi, e Batman dovrà compiere la scelta più difficile della sua vita!

DC ABSOLUTE – BATMAN: IL CAVALIERE OSCURO DI FRANK MILLER

Autori: Frank Miller, Klaus Janson, Lynn Varley

Marzo 2022 • 20,5×31, C., 512 pp., col., con slipcase, Euro 65,00

Contiene: Batman: The Dark Knight Returns (1986) #1/4, Batman: The Dark Knight Strikes Again (2002) #1/3, Absolute Dark Knight

Frank Miller (Ronin) è l’autore che negli anni 80 ha cambiato per sempre la storia editoriale di Batman. Ora due delle sue opere più importanti tornano in un’edizione Absolute ricca di contenuti extra! Ne Il ritorno del Cavaliere Oscuro un Bruce Wayne invecchiato e disilluso rientra in azione dopo un periodo di inattività per salvare la sua città dal collasso. Ne Il Cavaliere Oscuro colpisce ancora Batman e i più grandi eroi DC verranno coinvolti in un’epica battaglia in cui c’è in gioco il destino del mondo!

DC ABSOLUTE – BATMAN ILLUSTRATO DA NEAL ADAMS VOL. 2

Autori: Neal Adams, Dick Giordano, Dennis O’Neil, Marv Wolfman, AA.VV.

Marzo 2022 • 20,5×31, C., 232 pp., col., con slipcase • Euro 35,00

Contiene: The Brave and the Bold (1955) #86, #93, Detective Comics (1937) #395, #397, #400, #402, #404, #407/#408, #410, Batman (1940) #219

Secondo volume dedicato alle storie che hanno ridefinito graficamente Batman grazie all’arte di Neal Adams! La raccolta di tutti i contributi del leggendario al Cavaliere Oscuro dal 1969 al 1971! Con la partecipazione speciale di eroi DC come la Justice League America, Man-Bat, Enemy Ace e il personaggio caratteristico di Adams: Deadman! Una lussuosa edizione con cofanetto e una nuova colorazione!

DC OMNIBUS: BATMAN DI GRANT MORRISON VOL. 3

Autori: Grant Morrison, Chris Burnham, Frazer Irving, Yanick Paquette, AA.VV.

Marzo 2022 • 18,3×27,7, C., 688 pp., col., con sovraccoperta • Euro 69,00

Contiene: Batman: The Return (2011) #1, Batman Incorporated (2011) #1/8, Batman Incorporated (2012) #0/13, Batman Incorporated: Leviathan Strikes! (2012) #1, Batman Incorporated Special (2013) #1

Terzo e ultimo volume dedicato al ciclo di storie che ha ridefinito il Cavaliere Oscuro per il nuovo millennio! Una delle pietre miliari del fumetto mainstream firmate da Grant Morrison! Il mondo in cui viviamo ha bisogno di nuove soluzioni, e quella di Batman è agire su scala globale! Disegni di alcuni dei migliori disegnatori di comics: David Finch, Yanick Paquette, Frazer Irving e Chris Burnham!

DC CLASSIC: BATMAN VOL. 2

Autori: Bill Finger, Bob Kane, Jerry Robinson, George Roussos

Marzo 2022 • 17×26, C., 416 pp., col., con sovraccoperta • Euro 34,00

Contiene: Detective Comics (1937) #46/56, Batman (1940) #4/7, World’s Best Comics (1941) #1, World’s Finest Comics (1941) #2/3

Continua la riproposizione delle mitiche storie della Golden Age che crearono il mito di Batman! I suoi creatori Bill Finger e Bob Kane ci riportano sulle strade di un’America flagellata da gangster senza scrupoli! Per fortuna l’Uomo Pipistrello può portare avanti la sua lotta al crimine supportato da Robin, il Ragazzo Meraviglia! Il ritorno di Joker e l’esordio di nuovi avversari come il Pinguino e lo Spaventapasseri!

FREEDOM FIGHTERS: IL RISVEGLIO DI UNA NAZIONE

Autori: Robert Venditti, Eddy Barrows

Novembre • 17×26, B., 272 pp., col. • Euro 21,00

Contiene: Freedom Fighters (2018) #1/12

Benvenuti su Terra-X, dove i nazisti hanno vinto la Seconda Guerra Mondiale e il mondo vive sotto l’oppressione dei discendenti di Adolf Hitler! Gli originali Freedom Fighters sono stati sconfitti nel 1962, ma un nuovo gruppo di eroi è pronto a raccoglierne l’eredità. Black Condor, Doll Woman, Human Bomb e Phantom Lady guidano la Resistenza e si mettono alla ricerca dello scomparso Zio Sam. Riusciranno i nuovi Freedom Fighters a risvegliare il sogno americano e con lui tutta la nazione?

FABLES VOL. 4: LA MARCIA DEI SOLDATINI DI LEGNO

Autori: Bill Willingham, Mark Buckingham, Craig Hamilton

Novembre • 17×26, B., 248 pp., col. • Euro 21,00

Contiene: Fables (2002) #19/21, #23/27, Fables: The Last Castle (2003) #1