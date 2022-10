Lucca Comics and Games ha finalmente preso il via dopo tanta attesa da parte dei fan. Le iniziative e i panel sono già cominciati e con loro stanno iniziando ad arrivare le prime novità legate alle prossime proposte in uscita sul mercato. Tra queste, Planet Manga ha tenuto un incontro con il pubblico di Lucca e ha annunciato le novità editoriali che sapranno tenerci compagnia per tantissime ore! Scopriamo insieme maggiori dettagli a riguardo.

Planet Manga

Le novità Planet Manga a Lucca

Durante l’incontro con il pubblico, Planet Manga ha annunciato Heart Gear di Tsuyoshi Takaki (bimestrale), The Witch and the Beast di Kousuke Satake (composta da 10 volumi in corso), Parno Graffiti di Paru Itagaki, Beast complex III di Paru Itagaki, Duranki di Kentaro Miura e Studio Gaga in uscita a febbraio 2023. E poi ancora Wind Breaker di Nii Satoru (9 volumi in corso), Chainsaw Man stagione 2 di Tatsuki Fujimoto (volume 12 in uscita a marzo 2023), Evol di Atsushi Kaneko (4 volumi in corso) e Black Box di Tsutomu Takahashi (6 volumi totali).

Tra le tanto attese novità c’è senza alcun dubbio Billy Bat di Naoki Urasawa, un’opera che in Italia fu pubblicata per poi essere interrotta per molti anni a casa di una serie di problematiche legate alle licenze. Questa nuova edizione Panini Comics dovrebbe arriva sul mercato durante il prossimo autunno.

Si continua poi con un’altra opera che vanta un numero indescrivibile di fan sparsi in tutto lo stivale, tra le novità Planet Manga c’è Fullmetal Alchemist 20th Anniversary Book di Hiromu Arakawa! E poi ancora Marmalade Boy Little di Wataru Yoshizumi (opera composta da 7 volumi), Nekkin Ningen Hitomoji di Motoro Mase (opera composta da 4 volumi) e Sakura, Saku di Io Sakisaka.

Le sorprese non finisco qui

Se i titoli appena citati potevano essere già di per sé sufficienti, Planet Manga non si è fermata a questo. Tra le novità annunciate troviamo infatti Skeleton Knight in Another World di Enki Hakari, KeG e Akira Sawano, Nekkin Ningen Hitomoji di Motoro Mase, Saint Seya the Lost Canvas – Il mito di Hades Bangaihen storie brevi di Shiori Teshirogi (proposto in un volume unico), Saint Seiya the Lost Canvas – Il mito di Hades Bangaihen di Masami Kurumada (proposto in una nuova edizione) e True Beauty webtoon edi Yaongyi. E poi ancora abbiamo il fan book di Banana Fish Rebirth di Akimi Yoshida, Yasha di Akimi Yoshida, Kei X Yaku Dangerous Buddy di Yoshie Kaoruhara, Jumbo Max, di Tsutomu Takahashi, Guitar Shop Rosie di Tsutomu Takahashi.

Infine, la lunga lista di titoli si conclude con Marvel Manga: Deadpool Samurai di Sanshiro Kasama e Hikaru Uesugi, Moonlight Mile Shinsouban, di Yasuo Ohtagaki, Marmalade Boy Little, di Wataru Yoshizumi, Marvel Manga: Secret Reverse di Kazuki Takahashi e Marmalade Boy Kanzenban di Wataru Yoshizumi.

E voi, cosa ne pensate di queste novità Planet Manga annunciate durante Lucca Comics and Games 2022? Quali sono i titoli che attendevate di più e che entreranno a far parte della vostra collezione in libreria?