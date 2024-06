Nintendo Switch: quale e quando è consigliato acquistarla

Il Black Friday è alle porte e per gli appassionati di tecnologia è uno dei periodi più attesi dell’anno; anche i gamer aspettano con particolare trepidazione quest’evento, che ogni volta offre delle occasioni come ad esempio la console Nintendo Switch, ideale qualora si voglia entrare in possesso di uno strumento portatile da utilizzare anche quando non si è a casa.

Black Friday, cos’è

Il Black Friday è una ricorrenza americana che si celebra l'ultimo venerdì del mese di novembre, successivamente alla Festa del Ringraziamento, e si tratta di un'occasione che permette di entrare in possesso di svariati prodotti proposti a prezzi ridotti.

Sostanzialmente è il momento principe per acquistare i regali di Natale, viste le tante promozioni che vengono accuratamente studiate. Anche in Italia questo evento è diventato un appuntamento fisso da diversi anni e in particolar modo catene come MediaWorld riescono a contraddistinguersi per delle promozioni interessanti, che ormai non sono più concentrate in un unico giorno del mese ma vengono attivate su tutto novembre.

Le tre versioni di Nintendo Switch

Durante il Nintendo Switch Black Friday particolare attenzione, in fase di scelta, deve essere riposta verso la tipologia di console che si intende acquistare, dato che ognuna delle tre varianti possiede caratteristiche precise che influiscono sulla modalità di intrattenimento del giocatore; la scelta deve essere effettuata principalmente in base all'uso che verrà fatto della console.

La versione base si adatta a un utilizzo con lo schermo della TV mentre la versione Lite è perfetta per giocare in mobilità, a patto che il comparto grafico non rientri tra le specifiche tecniche ricercate nella console. Se invece si vuole avere sempre a portata di mano una console che riesca a offrire delle prestazioni ottimali e una risoluzione grafica di ultima generazione, pur non collegandola al televisore, è possibile optare per la versione Oled. Proprio in base a questo parametro è importante capire quali sono le differenze tra le versioni della Nintendo Switch.

La versione Oled è caratterizzata da uno schermo da 7 pollici con risoluzione 1280 x 720 con tonalità vive e piacevoli da osservare e un processore che la rende più reattiva in fase di caricamento dei dati del gioco e nel gameplay; questo significa che sul fronte della rapidità è possibile evitare lunghi tempi di caricamento.

La versione Lite, invece, si presenta con uno schermo da 5,5 pollici e di tipo LCD con risoluzione pari a 1280 x 720, stesse caratteristiche del modello base della console, seppur con qualche dettaglio in meno per quanto concerne la grafica, che tende a essere leggermente inferiore se paragonata alle altre.

La longevità della batteria

Se si sceglie di usare la console principalmente in casa, il modello base rappresenta la migliore soluzione possibile dato che le sue caratteristiche, compresa quindi l'autonomia della batteria nonché la possibilità di sfruttare il collegamento tramite cavo HDMI, sono state appositamente studiate per questo tipo di utilizzo.

Diversa è invece la situazione qualora si voglia sfruttare la console sia stando comodamente seduti nella poltrona di casa propria, sia ad esempio durante una pausa pranzo in ufficio. In tale circostanza, infatti, la versione Oled rappresenta la scelta adeguata da compiere visto che può essere collegata sia tramite cavo HDMI che con porta LAN alla TV.

La versione Lite è invece ideale per il gioco in mobilità, dato che non è compatibile con le diverse TV, quindi non si possono sfruttare gli schermi televisivi per trasmettere le immagini. In termini di durata batteria, il modello base offre una longevità di circa otto ore, mentre quello Oled raggiunge anche i 600 minuti di autonomia.

La versione Lite, invece, è adatta per brevi sessioni di gioco in mobilità oppure quando si è in casa, visto che questa ha una durata di circa sei ore. Sul fronte dell'autonomia della batteria è importante comunque precisare come il gioco che viene avviato influisca sulle prestazioni della console, e ovviamente sulla durata della carica residua.

Altri dettagli da valutare

Per quanto concerne gli altri aspetti da tenere in considerazione, è importante precisare che la versione Oled ha un peso di 400 grammi con i controller aggiuntivi installati e una memoria da 64 Giga, pertanto il numero di giochi che possono essere memorizzati è superiore rispetto alle altre due versioni. Quella standard pesa circa 300g e possiede una memoria da 32 Giga mentre la Nintendo Switch Lite ha una mole di 275 grammi con 32 Giga di memoria.

Pertanto chi ama usare diversi titoli e vuole avere un catalogo giochi ampio dovrà puntare sulla versione Oled, mentre chi non sfrutta con costanza la console e la usa solo per brevi lassi di tempo potrà scegliere il modello Lite.

Come detto, il Black Friday di MediaWorld è l'occasione giusta qualora si voglia acquistare una console Nintendo Switch: riassumendo, bisogna ricordarsi che il modello Oled è ideale per ogni circostanza, quindi sia in mobilità che con postazione fissa grazie anche alla compatibilità con i diversi supporti orizzontali e alle prestazioni di ottima qualità proposti dalla console.

Chi è alla ricerca di un modello semplice che offra comunque un elevato livello d'intrattenimento potrà scegliere il modello base, mentre chi vuole giocare con una console portatile senza troppo impegno e nel tempo libero dovrà valutare l’acquisto della versione Lite.