Attraverso il sito ufficiale dell’editore perugino sono state diffuse le novità Star Comics di agosto 2021. Da segnalare i debutti di WHISPER ME A LOVE SONG, FATTI ODIARE – KIRAI DE ISASETE, i volumi unici THE SEVEN DEADLY SINS – ORIGINAL SIN e ANIMALS e, fra gli evergreen, il 14° volume di Dragon Ball Super e il volume 89 della New Edition di One Piece.

Si completa così il quadro delle novità dei prossimi mesi, e non solo, già anticipato con alcune anteprime autunnali che trovate in questo nostro articolo dedicato.

Le novità Star Comics di agosto 2021

Le novità Star Comics del 4 agosto 2021

ONE PIECE Z: IL FILM – ANIME COMICS 2

di Eiichiro Oda

11.5×17.5, b., col., € 9,90

Un nuovo, imperdibile anime comics di One Piece in due volumi interamente a colori per assistere alla grande battaglia della mitica Ciurma di Cappello di Paglia contro il terribile Z e i suoi scagnozzi Ain e Binz! Per riprendersi le dynapietre, la Marina mette in campo la sua massima potenza militare! Nel frattempo Z entra in azione per consumare nel fuoco i mari e i pirati del Nuovo Mondo, ma Rufy, disposto a tutto pur di riprendersi il cappello di paglia, lo insegue insieme ai suoi fidati compagni! Non perdetevi il secondo e ultimo volume, con un finale decisamente esplosivo!

SHAMAN KING FINAL EDITION 9

di Hiroyuki Takei

11,5×17,5, B, b/n e col., 208 pp, con doppia sovraccoperta, € 5,90

TORNANO GLI SCIAMANI… PIÙ AGGUERRITI CHE MAI! Concluse le interminabili eliminatorie, Yoh si gode qualche momento di riposo prima dell’inizio del torneo vero e proprio, ma già si fanno avanti degli individui pronti a sfidarlo. Dietro di loro sembra esserci un misterioso personaggio di nome Hao… Ma di chi si tratta veramente?!

WHISPER ME A LOVE SONG 1

di Eku Takeshima

12.8×18, B. con sovraccoperta, b/n e col., 176 pp, € 6,50

Il giorno della cerimonia d’ammissione al liceo, la matricola Himari definisce “amore a prima vista” la profonda ammirazione che sente nei confronti di Yori, la cantante di una band che si esibisce alla festa di benvenuto per i nuovi studenti. Quando più tardi le due s’incontrano, la ragazza confessa ciò che prova alla senpai, che per tutta risposta… s’innamora di lei! Nel suo caso, però, si tratta di un vero e proprio sentimento romantico… Arriva su Queer la storia di due ragazze alla scoperta dell’amore, tra note musicali… e qualche piccolo equivoco!

FATTI ODIARE – KIRAI DE ISASETE 1

di Hijiki

12.8×18, B. con sovraccoperta, b/n e col., 192 pp, € 6,50

CONTENUTI ESPLICITI

L’omega Naoto è un ragazzo madre che vive insieme alla sua bambina Shizuku. Naoto ama moltissimo sua figlia ma, in seguito all’incontro traumatico con alcuni alpha, ha deciso di non creare alcun legame. A una festa per single a cui è stato costretto a partecipare, tuttavia, incontra un alpha che sostiene di essere la sua “anima gemella”. In quell’occasione, Naoto riesce a darsi alla fuga… Ma qualche giorno dopo, nella sua nuova sede di lavoro, il giovane omega si trova davanti quello stesso ragazzo, l’alpha Hazuki, in divisa scolastica! L’Omegaverse approda sulle pagine di Queer, con una storia intensa e commovente, che ha conquistato il pubblico giapponese, vincendo anche numerosi premi!

DR.STONE 16

di Boichi , Riichiro Inagaki

11,5×17,5, B, b/n, 192 pp, € 4,50

#SCIENCEPOWER La lotta tra “regno della pietrificazione” e “regno della scienza” si trasforma in un duello tra Ibara e Senku! Riuscirà quest’ultimo a sfruttare l’idea dei suoi compagni e impadronirsi del dispositivo per la pietrificazione? E qual è la sconvolgente verità su “Why man”, la voce che giunge da lontano?

THE SEVEN DEADLY SINS – ORIGINAL SIN

di Nakaba Suzuki

11,5×17,5, B, b/n, 192 pp, € 5,90

La leggendaria epopea dei Seven Deadly Sins è giunta al termine, non senza emozioni, sorprese e qualche lacrima. Ma anche se è giunto il momento dei saluti, le occasioni per rincontrare i nostri eroici “peccatori” non mancheranno, soprattutto andando a scavare nel loro passato. Quali sono le origini dei sette indomiti eroi salvatori di Britannia? Quali furono le prime missioni a cui presero parte? E cosa successe quella volta che, dodici anni prima degli eventi narrati nella serie regolare, il Regno di Edinburgh venne invaso dal Clan dei Vampiri? Un volume tutto da scoprire, che amplia ulteriormente il fantastico universo narrativo ideato dal sensei Nakaba Suzuki, con in più tanti contenuti extra tra cui un episodio originariamente pubblicato su una rivista per ragazze!

EDENS ZERO 10

di Hiro Mashima

11,5×17,5, B. con alette, b/n, 192 pp, € 4,90

UN INCREDIBILE VIAGGIO SPAZIALE ALLA SCOPERTA DI STELLE E PIANETI SCONOSCIUTI! Rebecca e Happy si sono precipitati sulla Belial Gore per portare una medicina a Weisz, ferito da un colpo di arma da fuoco, ma Sylph blocca loro la strada e riesce a catturarli. Come se non bastasse, l’elementale dell’aria e il suo “aiutante” Jinn sbarrano il passo anche a Shiki e Homura, accorsi sul posto per aiutare gli amici… Quello che si prospetta con Drakken Joe sarà uno scontro durissimo!

WHAT’S MICHAEL? MIAO EDITION 6

di Makoto Kobayashi

15×21, B. con sovraccoperta, col., 152 pp, € 12,90

MEOW! Tra moine e struggenti miagolii nella speranza di ottenere del cibo, la quotidianità di Michael appare semplice e spensierata, ma non è sempre così. Gli può infatti capitare di cadere da un balcone al sesto piano, di essere attaccato da Godzilla o persino di dover combattere contro dei mostri! E come se non bastasse, in agguato c’è sempre il suo peggior nemico… la dispettosissima Kayoko! Seguite le avventure del simpatico Michael in una nuova, “gattosissima” edizione con sovraccoperta “morbidosa” effetto pelo! Il nostro bel gattone striato di rosso continua a farsi voler bene da tutti: estranei, vicini di casa, teppisti di quartiere, fotografi locali… Tutti tranne un corvaccio dispettoso che si diverte a prenderlo per il naso! Ma ci sarà spazio anche per un ritratto del nostro eroe da cucciolo, quando non era che un batuffolino di pelo impaurito, e del Michael ormai anziano, mentre si gode la vecchiaia passando il tempo a sonnecchiare sulla veranda di casa insieme a Poppo! Un ultimo, irresistibile volume, interamente a colori, per salutare uno degli eroi felini più amati di sempre!

Le novità Star Comics dell’11 agosto 2021

ANIMALS

di panpanya

12.8×18, B. con sovraccoperta, B/N, 184 pp, € 9,90

Vite prive di meta, creature raminghe. Eppure, “loro” esistono e continuano a vivere… Ritorna l’eterea e gentile ragazzina che fa da filo conduttore alle brevi e surreali storie di panpanya, stavolta alle prese con vicende che hanno per protagonisti animali di vario genere. Un nuovo, prezioso volume corredato dalle consuete e penetranti pagine di diario, ma anche da svariate e suggestive pagine a colori. Un’opera da gustare con gli occhi e in cui perdersi come in un sogno.

FAIRY TAIL NEW EDITION 53

di Hiro Mashima

11,5×17,5, B. con alette, b/n, 192 pp, € 4,30

Natsu e gli altri sono riusciti a salvare Makarov e tornare a casa. Ora che la gilda è ufficialmente rinata, i maghi di Fairy Tail sono pronti a unire le forze contro l’Impero Alvarez guidato da Zeref. All’origine del conflitto ormai in procinto di esplodere c’è un segreto che il sottosuolo ha custodito per anni: Fairy Heart, la Lacrima che contiene il corpo della prima master, indissolubilmente legata al destino infausto di due giovani colpiti da una terribile maledizione…

KAGUYA-SAMA: LOVE IS WAR 8

di Aka Akasaka

12.8×18, B. con sovraccoperta, B/N, 192 pp, € 5,90

CHI SI INNAMORA… PERDE! Il consiglio studentesco appena rieletto ha accolto la giovane leva Miko Iino e ha dato il via alle attività per il nuovo anno scolastico! Nel frattempo, la guerra cerebral-sentimentale tra Kaguya e Shirogane accelera di colpo, al punto da insospettire la nuova arrivata. Un giorno, il presidente e la sua vice si ritrovano chiusi nel magazzino della palestra e… arrivano quasi a baciarsi! Che finalmente la loro relazione stia facendo un passo avanti?!

JAGAN 11

di Kensuke Nishida , Muneyuki Kaneshiro

12.8×18, B. con sovraccoperta, B/N, 224 pp, € 5,90

FUOCO A VOLONTÀ! Chiharu ha tradito il gruppo di Nomen, dando il via a un death match tre contro tre: Nomen, Pino e Mikazuchi contro Jagasaki, Yukimaru e Chiharu! Ma anche per Airi è arrivato il momento di cominciare a influire sull’andamento della storia, mentre la trama si avvia verso il conto alla rovescia finale! L’avanzata dei cattivi, nel loro delirio di onnipotenza, sembra ormai inarrestabile!

HEAVENLY DELUSION 5

di Masakazu Ishiguro

14.5×21, B. con sovraccoperta, B/N, 176 pp, € 6,90

UNA SORPRENDENTE ODISSEA FRA “PARADISI” ARTIFICIALI E PAESAGGI APOCALITTICI. Nel corso del loro viaggio, Maru e Kiruko sono incappati in un edificio sulla cui insegna compare lo stesso simbolo disegnato sulla pistola del raggio kiru, e decidono così di avventurarsi al suo interno. Intanto, nel “paradiso”, Aoshima è stata promossa a vicedirettrice dopo aver informato la direttrice scolastica dello “strano cambiamento di Tokio”, ma quella che si trova ad affrontare è per lei una situazione inedita e ancora misteriosa…

ARIADNE IN THE BLUE SKY 8

di Norihiro Yagi

11,5×17,5, B. con sovraccoperta, b/n, 192 pp, € 5,50

UNA MAGICA AVVENTURA FANTASY DALL’AUTORE DI “CLAYMORE”. Lacyl e Leana, mentre proseguono il loro cammino insieme ai compagni, vengono raggiunti da alcuni sicari dell’impero di Ariadne. Braccati da Rockwell delle ceneri, i due ragazzi giungono presso una misteriosa città in rovina, la cui vicenda è legata a eventi che risalgono a dieci anni prima e che riguardano indirettamente anche Lacyl…

MAO 6

di Rumiko Takahashi

11,5×17,5, B., b/n, 192 pp, € 4,50

LA NUOVA OPERA DELLA PRINCIPESSA DEL MANGA! La verità su ciò che è realmente accaduto a Sana, la donna di cui Mao era innamorato, comincia lentamente a venire a galla. A quanto pare è ancora viva e ha cambiato il suo nome in Yurako, ma ciò che Mao non riesce proprio a capire è perché si sia schierata con Shiranui, il suo acerrimo nemico!

Le novità Star Comics del 18 agosto 2021

ONE PIECE NEW EDITION 89

di Eiichiro Oda

11,5×17,5, B., b/n, 208 pp, € 4,30

LE AVVENTURE DELLA BANDA DI PIRATI PIÙ CASINISTA E RUMOROSA ALLA RICERCA DEL ONE PIECE! Al fine di fermare Big Mom e la sua devastante crisi alimentare, il gruppo di Sanji si affretta a completare la torta. Nel frattempo Rufy è impegnato in un violentissimo combattimento all’ultimo sangue con l’imbattuto generale Katakuri… Chi avrà la meglio tra i duellanti?!

SHAMAN KING FINAL EDITION 10

di Hiroyuki Takei

11,5×17,5, B, b/n e col., 208 pp, con doppia sovraccoperta, € 5,90

TORNANO GLI SCIAMANI… PIÙ AGGUERRITI CHE MAI! Yoh e compagni si sono qualificati alla fase finale del torneo e vengono invitati dai Patch a visitare il loro villaggio in America! Si tratta in realtà di una nuova prova che consiste nel trovare l’insediamento con le proprie forze. Sperduti nelle sconfinate distese americane, Yoh e i suoi amici si mettono alla ricerca di qualche indizio che li conduca dai Patch…

TOWER OF GOD 2

di SIU

15×21, B. con sovraccoperta, col., 272 pp, con doppia sovraccoperta, € 12,90

Superato un primo test, la squadra composta da Bam il Venticinquesimo, Khun Aguero Agnis e Rak Wraithraiser si appresta ad affrontare una misteriosa prova somministrata dall’enigmatico Hansung Yu. Cosa si nasconde oltre la porta da cui provengono le urla degli altri team?

ULTRAMAN 12

di Eiichi Shimizu , Tomohiro Shimoguchi

12.8×18, B. con sovraccoperta, B/N e col., 224 pp, € 5,90

La battaglia di New York contro la Stella dell’Oscurità si è chiusa con un triplice raggio Spacium sparato da Shinjiro, Shin Hayata e Bemular. Ma proprio quando tutto sembrava tornato alla normalità, una nuova battaglia appare all’orizzonte… Adad, infatti, dopo aver tradito l’Alleanza dell’Ammasso Stellare, è fuggito a Hong Kong, e al suo inseguimento sono stati inviati due sicari soprannominati “i Leoni”. In uno scontro con simili belve, lasciate libere di sfogarsi, esistono solo due possibilità: sopravvivere o morire.

YOTSUBA&! 12

di Kiyohiko Azuma

12.8×18, B. con sovraccoperta, B/N, 240 pp, € 6,90

UN VULCANO DI ENTUSIASMO, CURIOSITÀ E ALLEGRIA! Prendete un barattolo di vernice azzurra, un pennello, un tavolo e… il “patatrac” è fatto! Prendete un costume da zucca ad Halloween, metteteci dentro Yotsuba e… il “tric o trac” è fatto! Prendete tutto l’occorrente per andare due giorni in campeggio, la combriccola giusta e… lo spasso è a dir poco assicurato!

YOUNG BLACK JACK 15

di Osamu Tezuka , Yoshiaki Tabata , Yu-go Okuma

12.8×18, B. con sovraccoperta, B/N e col., 176 pp, € 5,90

Megumi Kisaragi è vittima di un duro destino: il suo corpo è invaso da un cancro in rapido avanzamento. Hazama, contro il parere dei suoi stessi professori, decide di effettuare un intervento senza precedenti, imboccando così una strada da cui non si può più tornare indietro… La storia di Megumi Kisaragi si avvia verso il suo momento culminante!

SHIRAYUKI DAI CAPELLI ROSSI 5

di Sorata Akiduki

11,5×17,5, B. con sovraccoperta, b/n, 192 pp, con doppia sovraccoperta, € 5,50

UN’EROINA DETERMINATA, ATIPICA E… DAGLI SPLENDIDI CAPELLI ROSSI! Shirayuki e Zen hanno chiarito i loro sentimenti, ma sembra proprio che per loro non ci sia mai un attimo di pace. Vengono infatti a sapere che un fantomatico “bel ragazzo” sta cercando Shirayuki. Cosa vorrà da lei? Come se non bastasse, la nostra fanciulla dai capelli rossi viene invitata a partecipare a un ricevimento serale a Tanbarun, il suo paese natale, e Zen decide di farla accompagnare da Obi… Che il viaggio possa rimettere in discussione il suo legame con lei?

GINTAMA 73

di Hideaki Sorachi

11,5×17,5, B. con sovraccoperta, b/n, 208 pp, con sovraccoperta, € 4,90

L’Amenotorifune ha perso il controllo e continua la sua discesa verso la Terra. Riponendo tutta la sua fiducia nei compagni, Hasegawa prende un’improvvisa quanto azzardata decisione. Mentre la fine del pianeta si avvicina inesorabile, davanti agli occhi dei Tuttofare si verifica uno sconcertante fenomeno riguardante Utsuro…

Le novità Star Comics del 25 agosto 2021

DRAGON BALL SUPER 14

di Akira Toriyama

11,5×17,5, B. con alette, b/n, 192 pp, con sovraccoperta, € 4,50

LA SAGA PIÙ FAMOSA AL MONDO TORNA CON STORIE INEDITE E SPETTACOLARI! Ora che ha ottenuto un nuovo potere, Vegeta è una persona nuova. Tornato sulla Terra per prendersi la rivincita, con la tecnica della scissione forzata dello Spirito comincia a frazionare le energie di Molo, ma anche quest’ultimo ha un asso nella manica… Si tratta di Seven-Three, e non è un semplice backup!

DETECTIVE CONAN – ZERO’S TEA TIME 4

di Gosho Aoyama , Takahiro Arai

12.8×18, B. con sovraccoperta, B/N, 160 pp, € 5,50

SCOPRIAMO LA VITA QUOTIDIANA DELL’UOMO DALLE MOLTEPLICI IDENTITÀ. Nella vita dell’uomo con tre facce, ogni giorno è un’avventura… I nostri amici sono rimasti chiusi nel magazzino di una scuola: ce la farà Amuro a uscire da lì e a portare in salvo i ragazzini che si trovano con lui?! Sarà poi il turno di un po’ di attività fisica: esercitazioni di judo, atletica, sprint sulle scale e molto altro!

LIVING-ROOM MATSUNAGA-SAN 3

di Keiko Iwashita

11,5×17,5, B. con sovraccoperta, b/n, 176 pp, con sovraccoperta, € 5,50

LA COMMEDIA SENTIMENTALE SHOJO PIÙ ATTESA ARRIVA FINALMENTE IN ITALIA! Miko si è ormai abituata alla vita nella share house, ma il sentimento che prova per Matsunaga-san diventa sempre più forte, complicando parecchio le cose. Da un lato, infatti, lui le ha detto che la considera come una “di famiglia”, lasciandola interdetta, ma allo stesso tempo, la sera in cui non l’ha vista rientrare all’orario stabilito, si è precipitato a cercarla e, stringendola forte a sé, le ha sussurrato: “Lascia che mi preoccupi per te”. Insomma, la povera Miko non sa più cosa pensare!

YONA LA PRINCIPESSA SCARLATTA 28

di Mizuho Kusanagi

11,5×17,5, B., b/n, 192 pp, € 4,50

UN’INCREDIBILE AVVENTURA FANTASY ACCLAMATA IN TUTTO IL MONDO. Dopo che Yona e i Quattro Draghi hanno salvato la Tribù del Fuoco dall’attacco dell’Impero Kai, la notizia della loro esistenza si diffonde rapidamente tra la gente del posto, che nutre da sempre una profonda fede nei confronti del re Hiryu. Le voci su quanto accaduto giungono però anche alle orecchie di Suwon e Keishuk… Grazie a Taejun, Yona e compagni hanno trovato momentaneamente rifugio nel palazzo di Saika, ma il loro riposo viene ben presto interrotto dal consigliere del re, venuto in visita proprio in quel luogo…

MARS NEW EDITION 5

di Fuyumi Soryo

12,4×18, B. con sovraccoperta, b/n, 328 pp, con sovraccoperta, € 8,00

Kira, dopo aver perdonato il patrigno che l’ha violentata, è tornata a vivere sotto il suo stesso tetto. Rei non riesce a darsi ragione della sua scelta e, in preda alla rabbia, decide di dirle addio per sempre. Dopo la rottura, i due ragazzi, feriti e soli, precipitano entrambi in una cupa disperazione…

OROCHI 4

di Kazuo Umezz

15×21, B. con sovraccoperta, b/n e col., 328 pp, con sovraccoperta, € 15,00

UN NUOVO, INQUIETANTE CAPOLAVORO DEL BRIVIDO DEL MAESTRO KAZUO UMEZZ. A causa della cecità, Keiko ha sviluppato un olfatto e un udito straordinari. Così, quando un uomo viene ucciso da un misterioso inseguitore proprio dentro casa sua, lei riesce a percepire le particolarità dell’assassino dal suo odore e dal rumore dei suoi passi. Ma da chi stava scappando la vittima? Incuriosita da questa strana vicenda, Orochi decide di osservare da vicino la ragazza e quello che le accade…

DRAGON BALL COLLECTION 6

di Akira Toriyama

11,5×17,5, B., b/n, – pp, € 25,80

L’INTERA SAGA DI DRAGON BALL EVERGREEN EDITION IN COFANETTO! Un’occasione imperdibile per tutti i giovani lettori che non hanno ancora avuto l’opportunità di leggere un manga che ha letteralmente fatto storia! Contiene “Dragon Ball Evergreen Edition” voll. 31-36.

Le novità Astra di agosto 2021

ERNEST & REBECCA 7 – SALVIAMO IL SIGNOR REBAUD!

di Antonello Dalena, Guillaume Bianco

21×28, C., col., 48 pp, € 12,90

Una nuova maestra dai metodi rigorosi ed estremamente autoritari è arrivata nella classe di Rebecca. La ferrea disciplina imposta dalla signorina Bello colpisce i bambini, abituati ai metodi “non convenzionali” del signor Rebaud. Metodi per cui l’amato maestro è stato licenziato. Ansiosi di ristabilire la giustizia, e contrari al clima di paura che ora regna in classe, Rebecca e i suoi amici (François, Nadine e ovviamente Ernest) uniranno le forze per salvare il signor Rebaud!

CONAN IL CIMMERO 10 – OMBRE A ZAMBOULA

di Gess

21×28, C., col., 64 pp, € 14,90

Crocevia di credenze, lingue e culture, la mitica città di Zamboula è anche teatro di molte leggende oscure. Conan è stato avvertito dei pericoli della casa di Aram Baksh: si dice che la maggior parte degli stranieri che vi soggiornano scompaia in circostanze oscure: ma è proprio lì che il cimmero ha deciso di passare la notte! Sollevando il velo sui misteriosi casi di rapimento, Conan scoprirà un altro segreto ancor più terribile, legato all’intera città di Zamboula…

