20th Century Fox ha annunciato le nuove date di uscita in Italia per due loro prossime pellicole, West Side Story e The King’s Man – Le Origini.

Le nuove date italiane di West Side Story e The King’s Man – Le Origini: ecco quando usciranno

Sono state svelate le date di uscita di due film presto in arrivo nei cinema italiani, West Side Story e The King’s Man – Le Origini, prodotti da 20th Century Fox e distribuiti nel nostro paese da The Walt Disney Company Italia. Il primo, diretto da Steven Spielberg e basato sull’omonimo musical di metà anni ’50, arriverà nelle nostre sale il 23 Dicembre 2021, mentre il nuovo film della saga di Matthew Vaughn verrà proiettato dal 5 Gennaio 2022.

Ambientato nella New York di metà anni ’50, il musical di West Side Story (che potete recuperare in home video su Amazon.it) è una riproposizione della famosa opera di Willian Shakespeare Romeo e Giulietta, raccontando l’amore tra due giovani, Tony e Maria, divisi dalla faida tra due bande, gli Sharks, il cui leader, Bernardo, è anche il fratello di Maria, e i Jets, di cui Tony è uno dei membri fondatori. La sceneggiatura del film di Steven Spielberg è stata scritta da Tony Kushner, vincitore di un Premio Pulitzer e di un Tony Award. Il cast del film ispirato a West Side Story vede Ansel Elgort (Tony), Rachel Zegler (María), Ariana DeBose (Anita), David Alvarez (Bernardo), Mike Faist (Riff), Josh Andrés Rivera (Chino), Ana Isabelle (Rosalía), Corey Stoll (Tenente Schrank), Brian d’Arcy James (Agente Krupke) e Rita Moreno (Valentina). Le coreografie ispirate al musical sono dirette ed ideate da Justin Peck, mentre ai direttori d’orchestra Gustavo Dudamel e David Newman e alla compositrice Jeanine Tesori è stato affidato il compito di realizzare e registrare le musiche per il film.

The King’s Man – Le Origini andrà a porre un nuovo tassello della storia di spie ideata da Matthew Vaughn su un’idea originale del fumetto Secret Service di Mark Millar (disponibile qui su Amazon.it), raccontando le origini dell’organizzazione segreta di cui fanno parte i protagonisti delle prime due pellicole del 2014 e del 2017 (anche queste che potete recuperare su Amazon.it). Lo scoppio della pandemia ha costretto la produzione del film a posticipare più volte la sua uscita, prevista originariamente per il 2019, poi per la fine del 2021 e ora ad inizio 2022. Insieme ad altri film, The King’s Man – Le Origini arriverà unicamente nelle sale cinematografiche, quindi non in contemporanea anche su Disney+ come accaduto precedentemente con altri film distribuiti da Disney. Il cast del film vedrà apparire Ralph Fiennes, Gemma Arterton, Rhys Ifans, Matthew Goode, Tom Hollander, Harris Dickinson, Daniel Brühl, Djimon Hounsou e Charles Dance. Mark Millar e Dave Gibbons, i due autori del fumetto da cui è tratta la saga, figurano tra i produttori esecutivi insieme a Stephen Marks, Claudia Vaughn e Ralph Fiennes.