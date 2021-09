L’autunno 2021 sarà all’insegna dei cinecomic Disney: dopo l’uscita di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, ora aspettiamo l’uscita di Eternals e King’s Man – Le Origini, previsti in Italia rispettivamente per il 5 Novembre e il 22 Dicembre, entrambi in uscita esclusiva per per il cinema.

King’s Man – Le Origini e Eternals al cinema in esclusiva

Secondo una dichiarazione di Variety, Disney avrebbe infatti deciso di non ripetere l’iter di diffusione di pellicole come Black Widow, presentate a distanza di pochi giorni prima nelle sale cinematografiche e poi sulla propria piattaforma di streaming Disney+. E’ quindi stato confermato che Eternals e King’s Man – Le Origini, ma anche The Last Duel, West Side Story e Ron’s Gone Wrong, usciranno esclusivamente al cinema e solo successivamente anche in streaming su Disney+.

Nello specifico, tutte le pellicole menzionate arriveranno in streaming dopo almeno 45 giorni dall’uscita nelle sale cinematografiche, mentre Encanto, la cui uscita è fissata per il 24 Novembre, dopo 30 giorni. La scelta potrebbe essere stata dettata anche dalle recenti polemiche sollevate da Scarlett Johannson, culminate con una causa legale dell’attrice nei confronti della casa produttrice. La Johansson, che in Black Widow interpreta la Vedova Nera dei fumetti Marvel, avrebbe infatti dichiarato che l’uscita del film anche su Disney+ sarebbe una violazione del suo contratto con Disney, cosa che le avrebbe provocato la perdita di un ulteriore guadagno.

Eternals, in arrivo il prossimo 5 Novembre, sarà la 26esima pellicola del Marvel Cinematic Universe, nonché l’esordio degli Eterni creati da Jack Kirby al cinema. Il film di Chloé Zao con Angelina Jolie, Richard Madden, Salma Hayek e Kit Harington, sarebbe dovuto uscire lo scorso con un anno esatto di anticipo, ma la situazione globale ha portato a ben due diversi posticipi. La pellicola sembrerebbe ispirarsi sia dalle origini dei personaggi ideati da Jack Kirby, di recente ripubblicata da Panini Comics (disponibile qui su Amazon.it) sia alla successiva gestione di Neil Gaiman, anche questa pubblicata dall’editore italiano (disponibile qui su Amazon.it).

King’s Man – Le Origini, tratto dal fumetto Secret Service di Mark Millar e Dave Gibbons (anch’esso pubblicato da Panini e disponibile a questo link su Amazon), è un prequel di due precedenti pellicole, Kingsman: The Secret Service del 2014 e Kingsman: The Golden Circle del 2017 di . La pandemia è stata una delle cause che hanno costretto il film di Matthew Vaughn ad un posticipo piuttosto importante, cambiando diverse volte l’uscita del film, inizialmente prevista il 15 Novembre 2019 al prossimo 22 Dicembre.