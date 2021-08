The Kingsman – Le Origini, il trailer italiano

Il nuovo lungometraggio The King’s Man – Le Origini uscirà nelle sale italiane il 29 Dicembre di quest’anno. Il film diretto da Matthew Vaughn, che aveva già realizzato la prima pellicola del franchise, sarà pubblicato da Walt Disney Company Italia.

La pellicola conta un cast da urlo con tantissimi attori noti e blasonati. Alcuni dei quali sono Tom Hollander, Harris Dickinson e Charles Dance.

Come da marchio di fabbrica della serie è promessa violenza spettacolare e a ritmo di musica incalzante. Questa volta le vicende seguiranno lo sviluppo e la nascita dell’agenzia investigativa Kingsman. La pellicola è ambientata durante la Prima Guerra Mondiale a cavallo tra Russia e Inghilterra.

Si alterneranno personaggi storici a personaggi originali e unici della serie, mentre grandi complotti spionistici avvolgono gli avvenimenti la Grande Guerra.

Il film è prodotto da Matthew Vaughn, David Reid e Adam Bohling mentre Mark Millar, Dave Gibbons, Stephen Marks, Claudia Vaughn e Ralph Fiennes sono i produttori esecutivi.

The King’s Man – Le Origini è basato sul fumetto King’s Man The Secret Service di Mark Millar e Dave Gibbons, il soggetto è di Matthew Vaughn e la sceneggiatura è firmata dallo stesso Vaughn & Karl Gajdusek.

La sinossi della pellicola:

Quando i peggiori tiranni e menti criminali della storia si riuniscono per organizzare una guerra per spazzare via milioni di vite, un uomo dovrà correre contro il tempo per fermarli.