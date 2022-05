Le prime due stagioni di Naruto, l’adattamento anime storico ispirato al manga omonimo scritto e disegnato da Masashi Kishimoto, sono ufficialmente da oggi disponibili per la visione su Prime Video.

Le prime due stagioni di Naruto su Prime Video

La piattaforma streaming propone gli episodi trasmessi per la prima volta da Mediaset con il medesimo doppiaggio integralmente rimasterizzati in HD e senza censure. Fra i doppiatori: Leonardo Graziano (Naruto Uzumaki), Emanuela Pacotto (Sakura Haruno), Claudio Moneta (Kakashi Hatake) e Renato Novara (Choji Akimichi).

Le prime due stagioni narrano dalle origini sino alla prima apparizione di Itachi Uchiha per un totale di 83 episodi. Per completezza, al fine di usufruire del canale Anime Generation vi basterà aderire ad Prime Video e poi approfittare dei 14 giorni di prova per il canale tematico. Specifichiamo che alla fine dei 14 giorni l’abbonamento mensile del canale ammonta a € 4,99 al mese (escluso il costo di Prime Video).

A proposito di Naruto

Naruto è stato realizzato da Masashi Kishimoto dal 1999 al 2014 all’interno della rivista Weekly Shonen Jump (Shueisha). Con 700 capitoli pubblicati e 72 volumi totali, l’opera è interamente disponibile in Italia sotto l’etichetta di Planet Manga.

Le due serie animate ovvero Naruto e Naruto Shippuden inglobano in totale ben 720 episodi. In Italia Naruto è stato trasmesso interamente. “Shippuden” invece conta, per ora, 393 episodi.

La leggenda di Naruto vive ancora oggi con il manga sequel ufficiale, Boruto: Naruto Next Generations serializzato dal 2016. Il sequel è disegnato da Mikio Ikemoto e scritto da Masashi Kishimoto. In Italia è edito da Planet Manga. Il sequel, ancora, vanta una serie tv anime settimanale attualmente in corso ininterrottamente dal 2017.

A fine 2022 saranno pubblicati due nuovi manga di Naruto ispirati alle light novel post serializzazione del manga. Qui tutti i dettagli. Vi invitiamo a leggere una delle nuove uscite all’interno del panorama di Naruto. Una nuova storia tutta dedicata a Sasuke e Sakura sotto forma di light novel edita da Planet Manga. Recuperatela qui su Amazon.