Naruto Stagione 6 è disponibile su Crunchyroll

La sezione italiana di Crunchyroll annuncia, mediante il proprio sito web ufficiale, la disponibilità a partire da oggi della Stagione 6 di Naruto, l’adattamento anime della prima parte del manga iconico ed omonimo scritto e disegnato da Masashi Kishimoto sulle pagine di Weekly Shonen Jump.

Prodotta da Studio Pierrot, la Stagione 6 si compone dall’episodio 131 al 156° e raccoglie gli eventi conclusivi dell’arco narrativo del salvataggio di Sasuke Uchiha: ovvero lo scontro finale di Naruto e Sasuke presso la Valle della Fine.

La Stagione 6 presenterà anche di episodi riempitivi che amplificheranno l’intramontabile esperienza del ninja biondo che desidera diventare Hokage.

I dettagli della Stagione 6 di Naruto

Ecco come Crunchyroll descrive la Stagione 6:

“Il pathos regna sovrano, tra gli scontri all’ultimo sangue fra persone un tempo molto unite. Alcuni dei personaggi più iconici sono costretti a sfoggiare i loro colpi più potenti, talvolta mai visti prima, per avere la meglio.

Naruto, in uno dei suoi momenti più bui, si trova suo malgrado a dover instaurare un legame più profondo con ciò che abita in lui.

Quando saranno finiti tutti gli inseguimenti, gli scontri, i pianti e le risate di questo arco narrativo avrete di certo bisogno, per riprendervi, di un po’ di Curry della Vita“.

La Stagione 6 raccoglie i capitoli manga di Masashi Kishimoto pubblicati nei volumetti 25, 26 e 27 (contestualmente consigliamo di recuperare la grande epopea di Naruto dal vero inizio qui su Amazon).

Il totale degli episodi menzionati sono stati originariamente trasmessi da Mediaset, attraverso Italia 1, nel 2008.

Ricordiamo, infine, che Mediaset sta trasmettendo dal 26 maggio 2021 i nuovi episodi doppiati in italiano di Naruto Shippuden. Al momento la trasmissione è giunta all’episodio 378. Qui gli ultimi dettagli.

Per quanto riguarda il cast di Naruto, abbiamo nei ruoli principali Leonardo Graziano nei panni di Naruto Uzumaki, Emanuela Pacotto in quelli di Sakura Haruno, Alessandro Rigotti interprete di Sasuke Uchiha, Lorenzo Scattorin nel ruolo di Umino Iruka, Marco Balzarotti in quello di Asuma Sarutobi, Ivo De Palma in quello di Maito Gai e Claudio Moneta in quello di Kakashi Hatake.

A proposito di Naruto

Naruto è stato realizzato da Masashi Kishimoto dal 1999 al 2014 all’interno della rivista Weekly Shonen Jump (Shueisha). Con 700 capitoli pubblicati e 72 volumi totali, l’opera è interamente disponibile in Italia sotto l’etichetta di Planet Manga.

Le due serie animate ovvero Naruto e Naruto Shippuden inglobano in totale ben 720 episodi. In Italia Naruto è stato trasmesso interamente. “Shippuden” invece conta, per ora, 378 episodi.