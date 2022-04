Attraverso i propri portali social il noto brand Jordan, specializzato in articoli sportivi, ha annunciato la collaborazione un altrettanto noto franchise del mondo manga anime, ovvero Naruto di Masashi Kishimoto.

La collaborazione prevede il coinvolgimento di Zion Williamson, cestista NBA sotto contratto con i New Orleans Pelicans, pensando alla produzione come un percorso, seppur paralleli, che possa ispirare il superamento delle avversità.

Il logo ufficiale vede Naruto Uzumaki, protagonista del manga del maestro Kishimoto, eseguire un Rasengan nell’atto di esecuzione di uno slam dunk (immagine in apertura). In merito ai primi modellini di sneaker, invece, li possiamo guardare di seguito in questa gallery:

Rispettivamente ai modelli, il primo è ispirato alla modalità eremita delle sei vie di Madara Uchiha, il secondo alla furia di Kurama (Volpe a Nove Code) e il terzo alla modalità eremita delle sei vie di Naruto Uzumaki.

E ancora, di seguito un assaggio dei modelli d’abbigliamento:

Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli. Non appena ne sapremo di più vi informeremo tra le nostre pagine.

A proposito di Naruto

Naruto è stato realizzato da Masashi Kishimoto dal 1999 al 2014 all’interno della rivista Weekly Shonen Jump (Shueisha). Con 700 capitoli pubblicati e 72 volumi totali, l’opera è interamente disponibile in Italia sotto l’etichetta di Planet Manga.

Le due serie animate ovvero Naruto e Naruto Shippuden inglobano in totale ben 720 episodi. In Italia Naruto è stato trasmesso interamente. “Shippuden” invece conta, per ora, 393 episodi.

La leggenda di Naruto vive ancora oggi con il manga sequel ufficiale, Boruto: Naruto Next Generations serializzato dal 2016. Il sequel è disegnato da Mikio Ikemoto e scritto da Masashi Kishimoto. In Italia è edito da Planet Manga. Il sequel, ancora, vanta una serie tv anime settimanale attualmente in corso ininterrottamente dal 2017.

A fine 2022 saranno pubblicati due nuovi manga di Naruto ispirati alle light novel post serializzazione del manga. Qui tutti i dettagli.