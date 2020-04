Le riprese di Black Adam posticipate per colpa di Covid-19

A confermarlo è direttamente Dwayne “The Rock” Johnson su Instagram: le riprese di Black Adam slitteranno a data da definirsi. Rispondendo ai quesiti dei suoi fan, l’ex-wrestler convertitosi ad attore ha ammesso che, come tutte le altre produzioni cinematografiche, anche l’atteso sequel di Shazam! ha dovuto i lavori per colpa della pandemia di Covid-19.

Johnson ha prodotto Shazam! e continuerà a supportare economicamente la serie anche in questo secondo episodio, vestendone anche i panni del protagonista/antagonista/anti-eroe, il titolare Black Adam. La pellicola sarà diretta da Jaume Collet-Serra, regista lanciato da La maschera di cera, mentre il copione è affidato ad Adam Sztykiel, autore con cui Johnson ha già lavorato in Rampage.

Superhero movies have DOMINATED the last decade and yet the world’s biggest action star has yet to get involved… until now.

We asked our man @TheRock for an update on BLACK ADAM and why *this* is the superhero for him⚡️ pic.twitter.com/M31aUkW9EZ

