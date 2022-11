I fan del Marvel Cinematic Universe sono in trepidante attesa di vedere come la Fase Quattro del franchise si concluderà con l’uscita di Black Panther: Wakanda Forever, il secondo film solista dell’eroe wakandiano nuovamente diretto da Ryna Coogler. Il primo Black Panther era diventato un fenomeno culturale, complice la vittoria di un Oscar, ma l’importanza dell’eroe wakandiano nel Marvel Cinematic Universe va ben oltre l’ambito premio, tanto che alla prematura scomparsa di Chadwick Boseman, inteprete di T’Challa, si è provveduto a dare una nuova evoluzione al personaggio. Una rilevanza che ha portato i Marvel Studios a ipotizzare lo sviluppo di serie spin-off di Black Panther.

I Marvel Studios sono ancora al lavoro sulle serie spin-off di Black Panther

Sfruttando la possibilità offerta da una piattaforma proprietaria come Disney+, già nel 2021 i Marvel Studios avevano ipotizzato di realizzare due serie spin-off del mondo wakandiano. Create sempre da Ryan Coogler e focalizzate sulla figura di Okoye (Danai Gurira), queste due produzioni avrebbero dovuto raccontare la nascita delle Dora Milaje, ma ancora oggi non si hanno notizie dettagliate su questi progetti.

Parlando con Collider, Nate Moore, produttore dei Marvel Studios, ha fornito un aggiornamento sui progetti del Marvel Cinematic Universe destinati a Disney+. Dopo avere confermato che Ironherat, la serie dedicata a Riri Williams, è quasi ultimata, Moore ha specificato che le previste serie sul Wakanda sono state ritardate per dare modo di potere terminare a dovere Black Panther: Wakanda Forever:

Per via della quantità di tempo e attenzione che abbiamo messo in questo film, e onestamente anche sulla produzione di Ironheart, abbiamo rimandato per un tempo piuttosto lungo, ma ci sono della idee incredibili di cui stiamo ancora parlando ancora con Ryan. Vediamo dove riusciamo ad arrivare

Il Marvel Cinematic Universe ha già mostrato di avere visto nella serialità un ottimo strumento per approfondire le proprie trame, come abbiamo apprezzato in WandaVision o The Falcon and the Winters Soldier, dando vita a un trend che prossimamente si arricchirà anche di produzioni come Ironheart e Armor Wars. Apparentemente, anche il Wakanda potrebbe divenire teatro di una di queste serie.

L’offerta di Disney+