Le serie TV e i film più interessanti in uscita a novembre 2019

Il mese di novembre si arricchisce di tante nuove uscite di grosso calibro nel mondo delle serie Tv e dei film da sala. Su tutti il debutto di Apple Tv+ porterà una ventata di aria fresca e tanta competizione inedita.

Mentre streghe, fantasmi e mostri si riversano nelle maratone di ogni appassionati di serie tv e film che si rispetti per Halloween, noi pensiamo già a cosa vedremo dalla mattina dei Ognissanti, quando diverrà disponibile anche in Italia il servizio di streaming Apple Tv+, il nuovo giocatore di questa guerra dei contenuti. Novembre è anche un enorme banco di sfida per tutti i maggiori nomi dell’industria, che tirano fuori dal cilindro virtuale i pezzi grossi in vista del cuore della stagione autunnale.

La sala cinematografica invece si arricchirà di un sacco di titoli interessanti e di grande interesse: su tutti sicuramente il nome più sulla bocca di tutti è The Irishman, ultima fatica di Scorsese co-prodotta da Netflix, su cui c’è stato un tira e molla continuo negli ultimi mesi. Per i più piccoli sicuramente interesserà il seguito di Frozen, una delle pellicole Disney più influenti del decennio. Siete pronti a spendere tutto il vostro tempo libero fra sala e salotto? Noi sì!

Serie Tv

Jack Ryan 2° Stagione (1 novembre, Amazon Prime Video)

La prima stagione del reboot di Jack Ryan ha sorpreso un po’ tutti l’anno scorso, proponendo un prodotto d’azione e spionaggio più maturo e radicato nella situazione socio-politica attuale. La seconda stagione seguirà l’agente della CIA interpretato da John Krasinski mentre seguirà un cartello del narcotraffico nell’America Latina che minaccia di destabilizzare l’intera regione. Ad aiutarlo nell’impresa stavolta ci sarà un’agente tedesca interpretata da Noomi Rapace.

The Morning Show (1 novembre, Apple Tv+)

Il primo prodotto di punta del servizio Apple è una serie dramedy nel mondo dei talk show e varietà della televisione americana. Dopo che il conduttore maschile (Steve Carrell) del The Morning Show viene licenziato per coprire uno scandalo, la sua partner (Jennifer Aniston) si ritrova ad affrontare da sola una crisi di potere nel network.

Dickinson (1 novembre, Apple Tv+)

Seconda serie originale di Apple al lancio, Dickinson è un racconto di formazione della giovane Emily Dickinson (Hailee Steinfield) nel pieno dell’Ottocento, dovendo prima di tutto affrontare il pregiudizio della sua famiglia e della società del periodo, combattendo per affermare il suo stile e il suo sogno di diventare una scrittrice.

For all Mankind (1 novembre, Apple Tv+)

In modo completamente inedito, Apple Tv+ si lancia pure nel mondo della fantascienza ucronica, proponendo uno spaccato unico della corsa allo spazio. Ambientato in un 1969 alternativo in cui il primo uomo a mettere piede sulla luna è stato sovietico, For All Mankind esplora cosa sarebbe successo se la corsa allo spazio fra America e Russia non si fosse fermata quel fatidico giorno.

War of the Worlds (4 novembre, FOX)

Con leggero ritardo sull’uscita originale, War of the Worlds è l’adattamento moderno di un grande classico della fantascienza classica di H.G. Wells. Niente remake però: la versione BBC è ambientata alla fine dell’Ottocento e segue pedissequamente la lunga battaglia fra umanità e marziani.

The End of the F***ing World 2° Stagione (5 novembre, Netflix)

Netflix non rimane con le mani in mano e presenta la tanto attesa seconda stagione di The End of the F***ing World, continuando la fuga adolescenziale di James e Alyssa dal mondo corrotto e insensato degli adulti. Dopo gli eventi dello scorso season finale ritroviamo i due protagonisti separati: mentre James, ormai maggiorenne, sta affrontando le conseguenze penali delle sue azioni, Alyssa dovrà fuggire da un matrimonio combinato dalla sua famiglia.

American Horror Story 1984 (7 novembre, FOX)

Arriva in Italia tramite FOX la nuova stagione antologica dell’horror made in USA, questa volta celebrando i glitterati anni ’80 e tutti i topoi dei film slasher di quel periodo. Tanti adolescenti in pieno sviluppo ormonale, campeggi estivi in riva a un lago maledetto, un assassino incappucciato pronto a dar loro la caccia.

The Men in the High Castle 4° Stagione (15 novembre, Amazon Prime Video)

La prima serie di punta del servizio streaming di Amazon giunge al suo termine con una quarta stagione al cardiopalma: dove l’impero nazista americano volgerà (si spera) al tramonto. Con la scoperta dei viaggi inter dimensionali e dei pochi uomini eletti capaci di compiere i balzi senza portali, la guerra civile per la riconquista degli Stati Uniti si farà più violenta che mai.

The Crown 3° Stagione (17 novembre, Netflix)

Il drama storico alfiere del servizio di Los Gatos si evolve nella sua terza stagione, cambiando il suo cast principale per affrontare il lungo salto temporale. La regina Elisabetta II ora con il volto di Olivia Colman (premio Oscar per La favorita) dovrà affrontare la crisi di valori della corona e del Regno Unito durante gli anni ’70, in piena era thatcheriana.

Final Space 2° Stagione (24 novembre, Netflix)

La serie sci-fi umoristica di Adult Swim torna finalmente in Italia tramite Netflix, seguendo le satiriche ed epiche avventure di Gary e Mooncake ai confini conosciuti dell’universo.

Film

The Irishman (4-6 novembre, 27 novembre su Netflix)

Uno dei film più discussi dell’anno, non tanto per la sua qualità ma per il particolare metodo di distribuzione. L’ultima opera gangster di Scorsese unisce un super cast di attori come Robert De Niro, Al Pacino e Joe Pesci in un monumentale racconto della criminalità organizzata newyorkese della seconda metà del ventesimo secolo. In sala sarà presente solo per tre giorni, ma dal 27 novembre sarà alla portata di tutti gli abbonati a Netflix

Parasite (7 novembre)

Il nuovo lavoro del regista coreano Bong Joon Ho arriva finalmente nelle sale italiane dopo la vittoria della Palma d’oro a Cannes. Parasite narra la storia intima e dark di due famiglie: da una parte i Park, persone povere e in perenne ricerca di successo e dall’altra i Kim, famiglia benestante ma vuota. Quando l’universitario Ki-woo dei Park si innesta nella famiglia borghese come maestro privato per i giovani membri Kim, si inizia a creare una relazione simbiotica, quasi parassitica fra i due nuclei familiari.

Gli uomini d’oro (7 novembre)

Vincenzo Alfieri firma il suo secondo lungometraggio con un cast nazionale di tutto rispetto: Edoardo Leo, Fabio de Luigi e Giampaolo Morelli sono tre criminali che decidono di compiere una rapina storica. L’anno è il 1996, siamo a Torino e il piano prevede rubare senza spargimenti di sangue un furgone portavalori e fuggire in Costa Rica prima di essere scoperti dalle autorità.

La famosa invasione degli orsi in Sicilia (7 novembre)

Film d’animazione tutto italiano, La famosa invasione è l’adattamento del libro favolistico di Dino Buzzati che narra di Leonzio, il Grande Re degli orsi, alla ricerca del figlio Tonio catturato dal malvagio Granduca. Sceso a valle con il suo popolo durante l’inverno, scoprirà presto che le profonde differenze fra il mondo animale e quello degli uomini.

Zombieland – Doppio colpo (14 novembre)

Precisamente dieci anni dal primo amato film, Zombieland – Doppio Colpo continua le vicende dell’improbabile famiglia post apocalittica capitanata da Tallahassee (Woody Harrelson) in un mondo distrutto dalla solita epidemia zombie. Nuovi improbabili sopravvissuti, azione tamarra e caciarona al punto giusto ma soprattutto…zombie a cui far esplodere la testa!

Light of my Life (21 novembre)

Dalle risate scroscianti di Zombieland, arriviamo a un drama post apocalittico con protagonista il premio Oscar Casey Affleck. Dopo una misteriosa malattia, l’intero genere femminile è stato spazzato via dalla faccia del pianeta, lasciando un padre da solo a proteggere la propria bambina, miracolosamente scampata al virus, in un mondo in cui tutti vogliono sfruttarla e abusarne.

L’ufficiale e la Spia (21 novembre)

Dopo Scorsese, un altro grande regista torna in sala: Polanski presenta il suo L’ufficiale e la Spia (in originale J’accuse) l’adattamento del famoso Affare Dreyfus alla vigilia della prima guerra mondiale. Quando il capitano Dreyfus viene condannato per il suo spionaggio, toccherà al suo successore Picquart scoprire i segreti di questo ancora oggi misterioso momento della politica internazionale europea.

Frozen II – Il segreto di Arendelle (27 novembre)

Non c’è bisogno di grosse presentazioni: Frozen è stato, volenti e nolenti, uno dei più grossi successi d’animazione della Disney degli scorsi anni e un franchise attivissimo per i più piccoli. L’inevitabile seguito racconta il viaggio di Elsa e Anna alla ricerca dei propri genitori misteriosamente scomparsi in una regione misteriosa di Arendelle, dove la magia criomante di Elsa ha avuto origine.

Nuove uscite Netflix

1 Novembre

Atypical 3° Stagione

Noi siamo l’onda

Knightfall 2° Stagione

H – Helena

Queer eye: We’re in Japan!

Il Re

L’uomo senza gravità

Un safari per Natale

Drive

Spy Kids

Spy Kids 2

Spy Kids 3

Colazione da Tiffany

Tucker – Un uomo e il suo sogno

The Karate Kid

Amiche cattive

L’allievo

Mississipi adventure

Killers

30 anni in un 1 secondo

Un boss in salotto

American Son

Storia d’inverno

5 Novembre:

The end of the f***ing world 2° stagione

6 Novembre:

SCAMS

Greenleaf 4° Stagione

Prosciutto e uova verdi

8 Novembre:

Grandi eventi della Seconda Guerra Mondiale a colori

Paradise Beach

Let it snow: innamorarsi sotto la neve

9 Novembre:

Little Things 3° Stagione

Paddington 2

10 Novembre

Fai bei sogni

13 Novembre

Jumanji – Benvenuti nella giungla

14 Novembre:

The Stranded

15 Novembre:

Dove la terra trema

Quei bravi ragazzi

Diego Maradona

17 Novembre:

The Crown 3° Stagione

19 Novembre:

Ray Donovan 7° Stagione

21 Novembre:

Mortel

22 Novembre:

Alto mare 2° Stagione

27 Novembre

The Irishman

28 Novembre:

Buon quel che vi pare

Natale, folle Natale

Piovono polpette

29 Novembre:

Vikings 5° Stagione Parte 2

Prodotti in scadenza Netflix

1 novembre

A.C.A.B. – All Cops are Bastards

La figlia del lago

I simili

2 novembre

Benvenuto Presidente!

Il principe abusivo

Tutto tutto niente niente

3 novembre

Fratelli unici

4 novembre

Alaska

Robinson Crusoe

5 novembre

Ave, Cesare!

The Late Bloomer

8 novembre

E.T. L’extra-terrestre

10 novembre

Aspirante vedovo

12 novembre

Hardcore!

Il mio grosso grasso matrimonio greco 2

L’impero del solletico

13 novembre

Le follie dell’imperatore

20.000 leghe sotto i mari

Phenomeno

John Carter

Ice Princess

14 novembre

Death Note – Serie Anime

16 novembre

Ascension

22 novembre

Religion of Sports