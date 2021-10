Le serie TV nuove e cancellate – Ottobre 2021

Quali serie Tv usciranno a Ottobre 2021? Settembre è stato un mese ricco di contenuti, ma con l’arrivo dell’autunno e l’inizio della scuola le serie televisive restano sempre una buona abitudine per godersi un po’ di sano riposo e tranquillità. Ecco, quindi, che anche a settembre non mancheranno numerose novità riguardanti i contenuti seriali e come da “tradizione” vi faremo viaggiare comodamente e ordinatamente attraverso il mare ricolmo di contenuti in arrivo sulle varie piattaforme di streaming. Ecco, quindi, a voi la lista delle serie Tv in uscita e, al termine, l’elenco delle serie Tv cancellate o non rinnovate.

Le serie TV di Ottobre 2021

Maid

Uscita: 1 ottobre 2021

L’America è spesso vista come la terra nella quale potersi costruire una vita diversa puntando a realizzare quello che è spesso definito il sogno americano, ma non è tutto semplice come sembra. Maid, serie ispirata all’opera di Stephanie Land, ha come protagonista Margaret Qualley nei panni di Alex, una madre che deve lottare per arrivare a fine mese rientrando nelle tante spese che gravano sulla sua vita. Le tante avversità potrebbero far vacillare la maggior parte delle persone, ma è qui che Alex dimostra la sua caparbietà, lottando per migliorare la propria situazione in una storia emozionante che sarà sicuramente fonte di grande ispirazione.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Drammatico

Drammatico Numero stagioni: 1

Paik’s Spirit

Uscita: 1 ottobre 2021

Docuserie con protagonista lo chef Paik Jong-won, intento a parlare di cibo e altre tematiche assieme ad alcuni ospiti, in un clima di amicizia e festa che punterà ad intrattenere i telespettatori.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Docuserie

Docuserie Numero stagioni: 1

Colonia Dignidad: Una Setta Tedesca in Cile

Uscita: 1 ottobre 2021

Un carismatico leader e dei cristiani tedeschi si trasferiscono in Cile, mostrando il lato manipolatorio dell’essere umano.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Docuserie

Docuserie Numero stagioni: 1

Oats Studios

Uscita: 1 ottobre 2021

La serie di corti realizzati da Neill Blomkamp arrivano su Netflix dopo essere stati distribuiti su Youtube. Temi legati alla fantascienza e all’horror saranno la colonna portante di questa stagione, e se non l’avete già fatto ora potrete recuperare questo progetto. Infine, da segnalare la presenza di Sigourney Weaver come protagonista in uno dei cortometraggi, per un’opera ambiziosa che potrà contare sulla visione di Blomkamp.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Horror, Fantascienza

Horror, Fantascienza Numero stagioni: 1

The Equalizer

Uscita: 1 ottobre 2021

La serie reboot di Un giustiziere a New York arriva anche in Italia, portandoci a seguire Robyn McCall (Queen Latifah). Come i fan del titolo avranno notato, rispetto agli anni ’80 la novità riguarda la protagonista femminile, che in questo caso interpreta una madre che dopo un passato in una compagnia paramilitare ora cerca di fare giustizia al di fuori del circuito legale. Robyn vista la sua esperienza ha sicuramente le carte in regola per far luce dove lo stato non arriva, ma i problemi non tarderanno a sopraggiungere.

In onda su: Sky/NOW

Sky/NOW Genere: Poliziesco, Drammatico

Poliziesco, Drammatico Numero stagioni: 1

Tell Me A Story

Uscita: 3 ottobre 2021

Prendete alcune delle fiabe più amate di sempre, trasformatele in oscuri thriller psicologici ed ecco che otterrete questa serie antologica ideata da Kevin Williamson e basata sulla serie messicana Érase una vez. È ambientata nella New York dei giorni nostri, ed è qui che nel corso della prima stagione I tre porcellini, Hänsel e Gretel e Cappuccetto Rosso vengono reinterpretate.

In onda su: Sky/NOW

Sky/NOW Genere: Thriller

Thriller Numero stagioni: 1

On My Block

Uscita: 4 ottobre 2021

Il teen drama di Lauren Iungerich si avvicina alla sua conclusione, e questa quarta season sarà l’ultima. Ancora una volta al centro del racconto troviamo Sierra Capri nel ruolo di Monse Finnie; Diego Tinoco come Cesar Diaz; Jason Genao che interpreterà Ruben Martinez, Brett Gray nel ruolo di Jamal Turner, e infine Jessica Marie Garcia che sarà Jasmine. Gli interpreti principali saranno quindi presenti, e potremo rivederli in scena per riprendere da dove la serie era terminata, promettendo ancora una volta una storia nella quale l’amicizia è centrale. Siete pronti per tornare a Freeridge?

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Teen Drama

Teen Drama Numero stagioni: 4

Remember You

Uscita: 5 ottobre 2021

Un giovane detective viene chiamato a prendere parte ad un’indagine complessa, ma quello che lo aspetta andrà a svelare alcuni segreti sul suo passato riscoprendo zone d’ombra che la sua memoria aveva cancellato.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Giallo

Giallo Numero stagioni: 1

Belgravia

Uscita: 6 ottobre 2021

Adattamento dell’omonimo romanzo romanzo del 2016 di Julian Fellowes, Belgravia ci porta nell’800, e più nello specifico dà il via alle danze col ballo della duchessa di Richmond che ebbe luogo a Bruxelles. L’evento precedette la battaglia di Quatre-Bras e quella di Waterloo, e la serie ci porterà negli ambienti di corte prima di questi importanti scontri.

In onda su: Sky/NOW

Sky/NOW Genere: Storico, Drammatico

Storico, Drammatico Numero stagioni: 1

Baking Impossible

Uscita: 6 ottobre 2021

Ingegneri e pasticcieri possono formare una coppia vincente? A quanto pare sì. Infatti in questo caso la competizione sarà vinta non dal dolce più buono, ma da quello che oltre ad essere delizioso sarà anche in grado di resistere a delle prove di resistenza. Da grandi poteri derivano grandi responsabilità, e nessuno vorrebbe vedere la propria torta di 2 metri collassare a terra.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Show tv

Show tv Numero stagioni: 1

L’amore è cieco: Brasile

Uscita: 6 ottobre 2021

Siamo in Brasile, ma l’amore è cieco. I partecipanti cercheranno la loro dolce metà senza conoscerla tramite il classico faccia a faccia, e proveranno a trovare la persona con la quale condividere il proprio futuro.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Reality show

Reality show Numero stagioni: 1

Il Lato Oscuro dello Sport

Uscita: 6 ottobre 2021

Scandali e controversie che negli anni hanno oscurato e macchiato il mondo dello sport, in una docuserie che cercherà di analizzare i casi più eclatanti.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Docuserie

Docuserie Numero stagioni: 1

La Vendetta delle Juana

Uscita: 6 ottobre 2021

Cinque donne scoprono di avere la stessa voglia sulla pelle, e decidono di scavare a fondo nel loro passato per capire cosa c’è dietro. Quello che viene fuori è una fitta trama di bugie e segreti che le protagoniste cercheranno di svelare per portare a galla la verità.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Thriller, Drammatico

Thriller, Drammatico Numero stagioni: 1

War Of The Worlds

Uscita: 6 ottobre 2021

La serie di Howard Overman sta per tornare, e verremo nuovamente catapultati in una terra devastata che ormai è irriconoscibile. La resistenza contro l’invasione aliena continua, ma questa volta un’importante rivelazione potrebbe stravolgere il senso del conflitto.

In onda su: Disney+

Disney+ Genere: Fantascienza

Fantascienza Numero stagioni: 2

Better Things

Uscita: 6 ottobre 2021

Sam Fox (Pamela Adlon) si trova divisa tra l’amore per la sua famiglia e gli incessanti ritmi lavorativi, in una vita nella quale sembra sempre più difficile trovare uno spazio per sé. Le tre figlie Max (Mikey Madison), Frankie (Hannah Alligood) e Duke (Olivia Edward) rappresentano il faro della quotidianità di Sam, che nonostante gli impegni cerca di esserci sempre. Nel corso degli episodi seguiremo la stressante routine della protagonista, in un crescendo di emozioni e intrattenimento.

In onda su: Disney+

Disney+ Genere: Teen Drama

Teen Drama Numero stagioni: 4

La via per le stelle

Uscita: 6 ottobre 2021

La serie offre un accesso dietro le quinte all’importante missione della NASA volta a riparare un esperimento scientifico da 2 miliardi di dollari, l’Alpha Magnetic Spectrometer (AMS), che ha come obiettivo quello di rivelare le origini dell’universo.

In onda su: Disney+

Disney+ Genere: Docuserie

Docuserie Numero stagioni: 1

Sexy Beasts

Uscita: 7 ottobre 2021

Dei realistici costumi da animali nascondono il corpo dei vari partecipanti, i quali cercheranno di innamorarsi senza dare troppo peso all’aspetto esteriore.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Reality Show

Reality Show Numero stagioni: 2

Il Codice da un Miliardo di Dollari

Uscita: 7 ottobre 2021

Google Earth ci permette di aprire letteralmente una finestra sul mondo, ma siamo sicuri che sia stata la prima applicazione in grado di farlo? Il Codice da un Miliardo di Dollari esplora un progetto antecedente a quello di Google, mettendo in risalto il genio creativo che aveva portato alla luce un servizio simile che era stato in grado di anticipare il futuro.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Docuserie

Docuserie Numero stagioni: 1

L’ingegno dello Yakuza Casalingo

Uscita: 7 ottobre 2021

La comedy live action giapponese torna in scena, mostrandoci come portare a termine dei semplici lavori casalinghi in modo preciso e rasentando la perfezione. Kenjiro Tsuda è pronto a mostrarci l’arte dei lavori domestici, indicandoci la via da seguire.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Commedia

Commedia Numero stagioni: 2

Acapulco

Uscita: 8 ottobre 2021

Il sogno del ventenne Máximo Gallardo diventa realtà quando ottiene un lavoro come cabana boy nel resort più alla moda di Acapulco. Ben presto si rende conto che il lavoro è molto più complicato di quanto avesse mai immaginato e che, per avere successo, deve imparare a gestire contemporaneamente una clientela esigente, un mentore volubile e una vita familiare complicata, senza perdere la strada cercando scorciatoie o lasciandosi andare alle tentazioni.

In onda su: Apple TV+

Apple TV+ Genere: Commedia

Commedia Numero stagioni: 1

Animal Kingdom

Uscita: 8 ottobre 2021

Pope (Shawn Hatosy), Craig (Ben Robson), Deran (Jake Weary) e J (Finn Cole) fanno il loro ritorno in questa quinta stagione nella quale le conseguenze riguardo la morte di Smurf saranno importanti. Per chi non lo sapesse, la serie è basata sull’omonimo film australiano del 2010 diretto da David Michôd, che stupì la critica. Anche qui le vicende criminali della famiglia sono centrali, e siamo curiosi di scoprire cosa avranno in serbo i nuovi episodi.

In onda su: Infinity/Sky/NOW

Infinity/Sky/NOW Genere: Drammatico

Drammatico Numero stagioni: 5

House Of Secrets: The Burari Deaths

Uscita: 8 ottobre 2021

La morte misteriosa di undici membri di una famiglia di Delhi è il nodo che questa docuserie cercherà di sciogliere, tra depistaggi, indizi e prove.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Docuserie

Docuserie Numero stagioni: 1

Altro che Caffè

Uscita: 8 ottobre 2021

Gestire un’attività illecita ha i suoi risvolti positivi, e la famiglia Hazan è determinata a proseguire nel suo traffico illegale che, come suggerisce il titolo, tratta molto di più che del semplice caffè.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Commedia

Commedia Numero stagioni: 3

Pretty Smart

Uscita: 8 ottobre 2021

Pamela Fryman, regista di How I Met Your Mother, è tra i produttori di questa nuova comedy, incentrata sull’aspirante scrittrice Chelsea, interpretata da Emily Osment. La protagonista prima di cercare di agguantare il suo sogno vive però un periodo di transizione per la rottura col fidanzato, e la carriera universitaria ad Harvard non facilita le cose. Per riprendersi andrà dalla sorella Claire, interpretata da Olivia Macklin, la quale però è molto meno dedita allo studio. Anche gli altri coinquilini sono sulla stessa lunghezza d’onda di Claire, ma proprio il loro stile di vita ispirerà Chelsea cambiandone le abitudini.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Commedia

Commedia Numero stagioni: 1

Il Club delle Babysitter

Uscita: 11 ottobre 2021

Sophie Grace (Kristy Thomas), Malia Baker (Mary-Anne Spier), Momona Tamada (Claudia Kishi), Shay Rudolph (Stacey McGill) e Xochitl Gomez (Dawn Schafer) fanno il loro ritorno nella seconda stagione che promette di riproporre tematiche e dinamiche che avevano caratterizzato il precedente ciclo di episodi. Questa versione contemporanea tratta dall’amata serie di libri di Ann M. Martin segue l’amicizia di un gruppo di ragazze e il servizio di babysitter che hanno creato.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Teen Story

Teen Story Numero stagioni: 2

I Film della Nostra Infanzia

Uscita: 12 ottobre 2021

Attori, registi e addetti ai lavori di alcuni dei più importanti film di sempre che hanno segnato record al botteghino, ci porteranno a scoprire cosa ha reso questi film iconici.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Docuserie

Docuserie Numero stagioni: 3

The D’Amelio Show

Uscita: 13 ottobre 2021

Charli, Dixie, Heidi e Marc sono i volti principali dei D’Amelio, una famiglia che vede la propria vita e routine trasformarsi in modo rapido e drastico. Le figlie adolescenti Charli e Dixie sono infatti diventate delle star del web, e Heidi e Marc si ritrovano a dover gestire una popolarità che è piombata sulle loro teste in modo sorprendente. La vita di Hollywood è tanto ambita quanto rischiosa, e la famiglia dovrà tenere la guardia alta per salvaguardare il proprio futuro.

In onda su: Disney+

Disney+ Genere: Family Show

Family Show Numero stagioni: 1

Reservation Dogs

Uscita: 13 ottobre 2021

Sterlin Harjo e Taika Waititi sono al timone di questa nuova comedy in arrivo su Disney+. I protagonisti saranno quattro nativi americani dell’Oklahoma, che per raggiungere la California ricorrono a qualsiasi mezzo, arrivando anche a rubare. La vicenda principale non risparmierà scene esilaranti e momenti di tensione, in un viaggio tutto da scoprire.

In onda su: Disney+

Disney+ Genere: Drammatico, Commedia

Drammatico, Commedia Numero stagioni: 3

The Problema with Jon Stewart

Uscita: 14 ottobre 2021

Serie che approfondisce di episodio in episodio gli argomenti più importanti e attualmente parte del dibattito nazionale. In questa nuova serie Apple Original, Jon Stewart si confronterà con le persone interessate dal problema indagato in ogni puntata, nonché con coloro che hanno contribuito a crearne l’impatto mediatico.

In onda su: Apple TV+

Apple TV+ Genere: Drammatico, Biografico

Drammatico, Biografico Numero stagioni: 1

One Night In Paris

Uscita: 14 ottobre 2021

La vita durante la pandemia raccontata dai migliori comici francesi, pronti a conquistare il pubblico a suon di battute e sketch.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Comedy show

Comedy show Numero stagioni: 3

Another Life

Uscita: 14 ottobre 2021

Creata e prodotta da Aaron Martin, la serie di fantascienza fa il suo ritorno per una seconda stagione. Molto probabilmente ritroveremo la comandante Niko Breckinridge (Katee Sackhoff), che era stata inviata in missione per scoprire le origini di un misterioso artefatto alieno arrivato sulla Terra. Vista la conclusione della prima parte, è lecito aspettarsi un ritorno esplosivo all’insegna dell’azione, e la speranza è che la serie possa trovare nuova linfa vitale per poterci sorprendere.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Fantascienza

Fantascienza Numero stagioni: 2

Little Things

Uscita: 15 ottobre 2021

Siamo a Mumbai, dove seguiamo la vita di due ventenni che cercano di costruirsi un futuro in una vita piena di incertezze. Carriera, sfera privata, relazioni e amicizie costituiscono la linfa vitale di questa serie, giunta ormai alla sua quarta stagione.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Drammatico

Drammatico Numero stagioni: 4

You

Uscita: 15 ottobre 2021

La storia di Joe e Love (Victoria Pedretti) riparte dai sobborghi di Los Angeles, dove i due vivranno assieme al figlio appena nato. Le spaventose rivelazioni della season precedente riguardanti Love faranno sicuramente riflettere Joe, il quale continua comunque a sperimentare i problemi che l’hanno accompagnato anche in passato, facendo intuire che le sue manie non sono affatto passate. Il thriller psicologico basato sui romanzi di Caroline Kepnes è quindi pronto a tornare, seguito dai suoi intrecci complessi e pericolosi.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Drammatico, Thriller

Drammatico, Thriller Numero stagioni: 3

So cosa hai fatto

Uscita: 15 ottobre 2021

È la serie di genere horror young adult che si basa sul romanzo di Lois Duncan del 1973 e racconta le vicende di un gruppo di adolescenti, legati da un segreto oscuro e perseguitati da un pericoloso assassino.

In onda su: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Genere: Horror

Horror Numero stagioni: 1

My Name

Uscita: 15 ottobre 2021

Nuova serie coreana che promette azione e tensione, portandoci a seguire la sete di vendetta di Yoon Ji-woo (Han So-hee), pronta a riscattare la morte del padre ad ogni costo. Per scoprire la verità su quanto successo, la ragazza prima si unirà ad una gang criminale, e in seguito lavorerà nella polizia, in una ricerca disperata che si porterà dietro delle conseguenze importanti. Questa prima stagione sarà composta da 8 episodi.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: K-Drama

K-Drama Numero stagioni: 1

Misfit – Fuori Posto: La Serie

Uscita: 16 ottobre 2021

Djamila e Niek Roozen fanno il loro ingresso in scena in una serie che vede un gruppo di ragazzi intenti ad organizzare un importante musical scolastico. Le cose sembreranno precipitare dopo il veto posto dalla direttrice, ma Julia tenterà di salvare la situazione pianificando il modo di rimettere tutto a posto.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Musical

Musical Numero stagioni: 1

Hightown

Uscita: 17 ottobre 2021

Jackie Quinones, agente del National Marine Fisheries Service, amante di feste e bagordi, vede sconvolta la sua vita senza regole quando scopre un cadavere sulla spiaggia, un’altra vittima dell’epidemia di oppiacei che ha colpito Cape Cod. A seguito di questo trauma, Jackie fa i primi passi per diventare sobria, fino a quando non si convince che sta a lei risolvere l’omicidio.

In onda su: Starzplay

Starzplay Genere: Drammatico

Drammatico Numero stagioni: 1

American Crime Story: Impeachment

Uscita: 19 ottobre 2021

La serie antologica di Ryan Murphy ritorna andando ad esplorare un importante caso riguardante gli States, ovvero lo scandalo che coinvolse Monica Lewinsky e Bill Clinton. Quest’ultimo è stato il primo presidente ad essere accusato di impeachment dopo oltre un secolo, e verrà approfondita la crisi politica che lo colpì e le pesanti ripercussioni del caso. Per quanto riguarda il cast, troviamo Beanie Feldstein nei panni di Monica Lewinsky, mentre Clive Owen sarà Bill Clinton.

In onda su: Sky/NOW/Disney+

Sky/NOW/Disney+ Genere: Drammatico

Drammatico Numero stagioni: 3

Cobra – Unità Anticrisi

Uscita: 19 ottobre 2021

Torna il thriller politico con protagonista Robert Sutherland (Robert Carlyle), in una seconda stagione che dovrà cercare di mantenere la tensione che aleggiava nella prima tornata di episodi. In questa seconda stagione dovrebbe esserci un nemico nascosto apparentemente invisibile che sta cercando di continuare a seminare il caos, e ormai appare evidente che il governo non potrà abbassare la guardia neanche questa volta.

In onda su: Sky/NOW

Sky/NOW Genere: Thriller

Thriller Numero stagioni: 2

Underworld Inc.

Uscita: 20 ottobre 2021

La rete sotterranea del mercato nero trae forza dal traffico illegale di oggetti di ogni tipo, e la marea di soldi che si muove sotto gli occhi del mondo continua ad espandersi dilagando ovunque. In pochi hanno il controllo dei movimenti del settore, ma ora sembra che qualcuno si stia muovendo per prenderne le redini, tra rischi e pericoli di ogni tipo.

In onda su: Disney+

Disney+ Genere: Drammatico

Drammatico Numero stagioni: 1

American Horror Story: Double Feature

Uscita: 20 ottobre 2021

Una famiglia si trasferisce in una città isolata sulla spiaggia, e qui scopriranno dei segreti inquietanti riguardanti gli abitanti e il luogo. Per quanto riguarda il cast, troveremo: Kathy Bates, Macaulay Culkin, Leslie Grossman, Billie Lourd, Evan Peters, Adina Porter, Lily Rabe, Angelica Ross e Finn Wittrock.

In onda su: Disney+

Disney+ Genere: Thriller

Thriller Numero stagioni: 10

Komi can’t communicate

Uscita: 21 ottobre 2021

In una scuola superiore lo studente Tadano aiuta Komi, una ragazza timida e solitaria, a raggiungere l’obiettivo di trovare 100 nuovi amici.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Animazione

Animazione Numero stagioni: 1

Sesso, Amore e Goop

Uscita: 21 ottobre 2021

Gwyneth Paltrow e un team di esperti cercano di migliorare la vita intima di alcune coppie, pronte a cercare il vero piacere partecipando a questo reality incandescente.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Reality Show

Reality Show Numero stagioni: 1

Invasion

Uscita: 22 ottobre 2021

Ambientata in più continenti, la serie segue un’invasione aliena attraverso diverse prospettive da più parti del mondo.

In onda su: Apple TV+

Apple TV+ Genere: Fantascienza

Fantascienza Numero stagioni: 1

Dynasty

Uscita: 22 ottobre 2021

La serie riparte dal matrimonio tra Fallon (Elizabeth Gillies) e Liam (Adam Huber), che inizialmente doveva concludere il precedente ciclo di episodi. L’unione tra i due porterà sicuramente delle conseguenze che ricadranno sugli altri personaggi, in una serie nella quale amicizie, amori e tradimenti sono all’ordine del giorno.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Soap opera

Soap opera Numero stagioni: 4

Inside Job

Uscita: 22 ottobre 2021

Serie animata nella quale i dipendenti di un’agenzia segreta si occupano di analizzare alcune cospirazioni, le quali si riveleranno più reali di quanto si possa pensare. La segretezza delle operazioni è fondamentale, così come la volontà di tenere certe organizzazioni nell’oscurità e lontane da occhi indiscreti.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Animazione

Animazione Numero stagioni: 1

More than blue: la serie

Uscita: 22 ottobre 2021

Ispirata all’omonimo film, la serie vede un malato terminale pronto ad aiutare la compagna nell’andare avanti, cercando un partner che possa aiutarla a continuare la sua vita, in un racconto nel quale le emozioni giocheranno un ruolo fondamentale.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Drammatico

Drammatico Numero stagioni: 1

Locke & Key

Uscita: 22 ottobre 2021

Le vicende riguardanti la famiglia Locke si apprestano a fare il loro ritorno su Netflix, e potremo presto rivedere la serie basata sui fumetti di Joe Hill e Gabriel Rodriguez. Tra i protagonisti, troviamo la madre Nina (Darby Stanchfield) e i tre fratelli Tyler (Connor Jessup), Kinsey (Emilia Jones) e Bode (Jackson Robert Scott), che saranno nuovamente al centro del racconto. Dopo l’omicidio del padre tre fratelli vanno a vivere con la madre nella casa degli antenati paterni, scoprendo segreti e chiavi magiche che sbloccano poteri speciali.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Drammatico, Fantasy

Drammatico, Fantasy Numero stagioni: 2

American Rust

Uscita: 25 ottobre 2021

Tratto dal romanzo di Philipp Meyer, questa serie è un family drama che esplora il lato oscuro del sogno americano e la crisi che ha colpito gli USA negli ultimi anni. Jeff Daniels e Maura Tierney saranno gli interpreti principali, mentre la trama vedrà il capo della polizia Dale Harris davanti ad una scelta complicata, visto che il figlio della compagna è stato protagonista di un crimine che il poliziotto non sa come gestire. Il tutto sarà legato alla crisi della classe media americana, in un racconto che va ad unire la situazione del tessuto sociale statunitense all’intreccio principale.

In onda su: Sky/NOW

Sky/NOW Genere: Drammatico

Drammatico Numero stagioni: 1

Mcdonald & Dodds

Uscita: 26 ottobre 2021

Crime drama britannico incentrato su due detective interpretati da Tala Gouveia e Jason Watkins. La coppia sarà chiamata a risolvere casi intricati e oscuri, mentre la loro amicizia crescerà nel corso di questa prima season. Ci sarà quindi spazio per alcuni siparietti tra i due uniti alla tensione generata dai vari casi, per una miniserie composta soltanto da due episodi.

In onda su: Sky/NOW

Sky/NOW Genere: Crime Drama

Crime Drama Numero stagioni: 2

Mr. Inbetween

Uscita: 27 ottobre 2021

Black comedy ispirata al film The Magician incentrata su Ray Shoesmith (Scott Ryan), un assassino che cerca di destreggiarsi tra il suo particolare lavoro e la vita privata. I problemi familiari non sempre riescono a combaciare con la professione nel modo giusto, e Ryan sentirà sempre di più la pressione di questa vita particolare, dovendosi occupare sia della figlia Brittany (Chika Yasumura) che del fratello malato Bruce (Nicholas Cassim).

In onda su: Disney+

Disney+ Genere: Black Comedy

Black Comedy Numero stagioni: 3

Sintonia

Uscita: 27 ottobre 2021

La serie brasiliana creata e diretta da KondZilla porta in scena la storia di Doni (MC Jottape), Nando (Christian Malheiros) e Rita (Bruna Mascarenhas), tre ragazzi delle favelas che regalano ognuno una prospettiva diversa su quanto accade. Fra religione, narcotraffico e musica le loro vite sono legate alla routine degli ambienti nei quali sono cresciuti, e in questo nuovo capitolo potremo seguire nuovamente le loro vite, in un ambiente complicato ma stimolante.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Drammatico, Biografico

Drammatico, Biografico Numero stagioni: 2

Darkness: Those Who Kill

Uscita: 28 ottobre 2021

Thriller danese creato da Ina Bruhn che ruota attorno alla scomparsa della giovane Julie Vinding (Alvilda Lyneborg Lassen) dopo una festa a Copenhagen. Nonostante il caso venga archiviato, il detective Jan Michelson (Kenneth M. Christensen) continua la sua indagine, e dopo la scoperta di altri episodi simili capisce che dietro potrebbe esserci un serial killer. Questa serie è un reboot della serie omonima del 2001 creata da Elsebeth Egholm, e vanta per il momento due stagioni, regalando una storia ricca di colpi scena e intrecci.

In onda su: Sky/NOW

Sky/NOW Genere: Drammatico, Thriller

Drammatico, Thriller Numero stagioni: 1

Luis Miguel – La Serie

Uscita: 28 ottobre 2021

Il cantante messicano Luis Miguel, interpretato da Diego Boneta, è la figura attorno alla quale ruota la storia principale, in un racconto biografico che ripercorre le tappe principali della vita dell’artista.

In onda su: Netflix

Genere: Biografico

Biografico Numero stagioni: 2

Maradona – Sogno Benedetto

Uscita: 29 ottobre 2021

La serie ripercorre la vita e la carriera del grande campione di calcio partendo dagli umili inizi in quel di Fiorito, la cittadina in cui nacque El Pibe de Oro. Nel ruolo del protagonista troviamo ben tre attori, Nazareno Casero, Juan Palomino e Nicolas Goldschmidt, ognuno dei quali interpreta Maradona in diverse fasi della sua vita. Dieci episodi girati tra Argentina, Spagna, Italia, Uruguay e Messico, destinati a conquistare tutti i fan del leggendario calciatore.

In onda su: Amazon Prime Video

Genere: Biografico

Biografico Numero stagioni: 1

Colin in Bianco e Nero

Uscita: 29 ottobre 2021

Giocatore di football americano e attivista per i diritti civili, Colin è il protagonista di questa docuserie creata da Ava DuVernay e Michael Starrbury. Nel corso di questa prima stagione verrà posto l’accento sulla sua adolescenza, e in particolare sulla sua vita privata e le prime esperienze sportive prima del professionismo.

In onda su: Netflix

Genere: Docuserie

Docuserie Numero stagioni: 1

Il Tempo che ti do

Uscita: 29 ottobre 2021

Nadia de Santiago, ideatrice della serie e interprete della protagonista Lina, avrà tutti i riflettori puntati addosso per il duplice incarico alla quale è chiamata a rispondere. La storia è incentrata sulla vita di Lina, che dopo aver rotto col fidanzato cerca di rimettere insieme i pezzi della sua vita in frantumi, provando a ritrovare se stessa e tirando fuori tutto il coraggio che contraddistingue il suo carattere. Riuscirà a dimenticare il suo primo amore per andare avanti?

In onda su: Netflix

Genere: Romantico, Drammatico

Romantico, Drammatico Numero stagioni: 1

Mrs. Fletcher

Uscita: 30 ottobre 2021

Miniserie ideata da Tom Perrotta che nel 2017 scrisse anche l’omonimo romanzo, Mrs. Fletcher ha come protagonista Eve Fletcher, interpretata da Kathryn Hahn. Eve è divorziata e dopo che suo figlio è andato al college resta sola a casa, e per questo inizia a cercare di colmare il vuoto lasciandosi trasportare da nuove relazioni e amicizie che la porteranno a scoprire dei lati nascosti di se stessa.

In onda su: Sky/NOW

Genere: Drammatico

Drammatico Numero stagioni: 1

The Victim

Uscita: 31 ottobre 2021

Anna Dean (Kelly Macdonald) perde il figlio che resta vittima di un misterioso assassinio, e per vendicarsi, sicura della colpevolezza di Craig Myers (James Harkness), posta online immagini e indirizzo di quest’ultimo, che a sua volta resta vittima di feroci attacchi. Myers è un padre di famiglia, e dopo le accuse si trova costretto a ricostruirsi la sua reputazione, mentre le indagini andranno avanti portando a galla nuove piste e verità.

In onda su: Sky/NOW

Genere: Drammatico, Thriller

Drammatico, Thriller Numero stagioni: 1

Surrealestate

Uscita: 31 ottobre 2021

Un agente immobiliare e un team di specialisti portano avanti indagini e analisi su alcune case infestate, in una storia nella quale i fenomeni paranormali sono una costante. Il gruppo è pronto a spingersi dove altri non oserebbero mai, ma il pericolo è dietro l’angolo, e l’oscurità è sempre in agguato.

In onda su: Sky/NOW

Genere: Horror

Horror Numero stagioni: 1

Serie Tv cancellate