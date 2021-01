Le storie del quartiere: in arrivo il nuovo libro di Lyon

Lyon tornerà presto con un nuovo libro a fumetti: è in arrivo, già disponibile in preorder in tutte le librerie e gli store online, Le storie del quartiere.

Dopo la notizia del successo ottenuto da Le storie del mistero, il suo precedente libro quinto nella classifica generale e libro per ragazzi di maggior successo del 2020, il popolare youtuber sta per tornare con una nuova storia.

Questa volta ad animare le pagine della nuova storia a fumetti è la compagnia di Lyon al gran completo, con tutti i protagonisti delle sue storie, che da anni danno vita alle sue serie di video più amate su YouTube sul suo canale WhenGamersFail.

Con Le storie del quartiere, l’autore ci riaccompagnerà dunque ancora una volta nel suo mondo, fatto di personaggi bizzarri, sfide accanite e segreti da svelare. In questa nuova storia ritroveremo il nostro protagonista in compagnia dei suoi amici e qualche new entry, impegnati a recuperare tutti i soldi che avevano guadagnato e che hanno purtroppo perso.

Il gruppo di amici si ritroverà così a dormire all’addiaccio nel bosco e cercherà di escogitare un piano geniale: una battaglia di yo-yo? Una gara di barzellette? Sono tutte ottime trovate, ma potrebbero non bastare.

A complicare ulteriormente la situazione ci sarà anche un misterioso sconosciuto che ha preso di mira Lyon e i suoi amici. Riusciranno a scoprire di chi si tratta e perché ce l’ha tanto con loro?

Le storie del quartiere sarà edito da Magazzini Salani e Tom’s Network e sarà in vendita a partire dall’ 11 febbraio 2021 al prezzo di 15,10 euro. Il libro è già disponibile per il preorder a questo link.