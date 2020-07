Le Terrificanti Avventure di Sabrina: la storia continuerà con il fumetto

Pochissimi giorni fa è giunta la notizia della cancellazione, da parte di Netflix, dello show Le Terrificanti Avventure di Sabrina. La news ha fatto molto clamore e ha alimentato diverse supposizioni e teorie, altri fan, invece attendono con l’amaro in bocca la quarta parte di questa serie, che sarà anche il finale della storia. Quantomeno della storia sul piccolo schermo, perché il creatore del personaggio e showrunner della serie tv Netflix, Roberto Aguirre-Sacasa, ha dichiarato via Twitter che la storia proseguirà sui fumetti, il media che, in effetti, ha dato i natali al personaggio di Sabrina.

Thank you for all the love, #sabrinanetflix fans. Part Four is our best yet and Part Five, “Witch War,” would’ve been AMAZING. To be continued in the pages of #CAOS comic book… 💔🔮☠️🍔👨🏻‍💻 pic.twitter.com/wNvTfxYNfX — RobertoAguirreSacasa (@WriterRAS) July 10, 2020

Come vi avevamo anticipato (potete leggere la notizia completa a questo link), Aguirre-Sacasa aveva anticipato che Le Terrificanti Avventure di Sabrina avrebbe previsto un crossover con l’altra amatissima serie ambientata nello stesso universo, Riverdale. Questo crossover avrebbe preso il nome di Witch War e sarebbe stato un adattamento di un precedente fumetto la cui storia è incentrata sul padre di Sabrina, Edward Spellman, che ritorna sul piano dei mortali possedendo l’amico ed ex fidanzato della figlia, Harvey Kinkle. Come vediamo dall’immagine che Aguirre-Sacasa ha divulgato su Twitter, sembra che questo fumetto, o almeno la cover, sia stato riadattato da Archie Comics utilizzando l’aspetto dei protagonisti dello show per ridisegnare i personaggi.

Non ci sono ancora date d’uscita per questo fumetto anche se molti fan sperano che questo non veda mai la luce poiché auspicano la conferma della quinta parte dello show Le Terrificanti Avventure di Sabrina. Considerando che la serie tv ha soli due anni di vita, la battaglia dei fan a suon di hashtag #Savesabrina e #SaveCAOS potrebbe davvero portare qualche conquista. Questo soprattutto se consideriamo che Warner Bros. possa portare lo show su HBOMax o su CW così da servire come show direttamente collegato a Riverdale senza essere più una produzione originale Netflix.