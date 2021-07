Le Terrificanti Avventure di Sabrina proseguirà in un fumetto

Quasi quattro anni dopo l’uscita di Le Terrificanti Avventure di Sabrina #8 (qui su Amazon potete trovare il #1), Archie Comics ha annunciato ufficialmente il numero 9. In uscita mercoledì 13 ottobre, Le Terrificanti Avventure di Sabrina #9 riunisce il team creativo dello scrittore Roberto Aguirre-Sacasa e dell’artista Robert Hack per continuare l’arco narrativo del titolo “Witch War“.

Le Terrificanti Avventure di Sabrina #9: dettagli e copertine

“Witch War” Parte 3: “The Sacrificial Lamb” (“L’Agnello sacrificale”) – Sabrina ha riportato in vita il corpo di Harvey (insieme all’anima di suo padre). Ma c’è un prezzo per tutto. A meno che non voglia che le Porte dell’Inferno si aprano, Sabrina deve trovare una persona da sacrificare al posto di Harvey. Ma aspetta… Sabrina non ucciderebbe mai qualcuno, vero?

Sceneggiatura: Roberto Aguirre-Sacasa

Tavole: Robert Hack, Jack Morelli

Copertina principale: Robert Hack

Copertina variant: Robert Hack

Fumetto a colori di 32 pagine

Prezzo: $ 3,99

Data di uscita: 13 ottobre 2021

The Occult World of Sabrina, la prosecuzione della serie Netflix: dettagli e copertina

Inoltre, Aguirre-Sacasa sta anche collaborando con l’artista Audrey Mok (Archie, Josie e le Pussycats) per The Occult World of Sabrina, una nuovissima serie di fumetti che continua la storia dell’adattamento televisivo di Netflix a seguito della sua cancellazione. Occult World inizierà entro la fine dell’anno con il suo primo arco narrativo, “A World without Sabrina” (“Un mondo senza Sabrina“.

La serie di fumetti Le Terrificanti Avventure di Sabrina di Aguirre-Sacasa e Hack è stata originariamente lanciata nell’ottobre 2014, e l’ottavo e più recente numero è uscito nell’agosto 2017. Successore spirituale del titolo horror di Aguirre-Sacasa e Francesco Francavilla Afterlife with Archie, Le Terrificanti Avventure di Sabrina inserisce una svolta oscura nel personaggio di Archie Comics Sabrina.

L’adattamento televisivo di Netflix è stato presentato in anteprima nel 2018, con Aguirre-Sacasa in qualità di creatore e showrunner. La serie di Sabrina di Netflix si è conclusa alla fine del 2020 dopo 36 episodi in quattro parti, ma Aguirre-Sacasa in precedenza aveva suggerito che la storia dello show sarebbe continuata nei fumetti.