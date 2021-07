Attraverso il sito ufficiale del distributore Pegasus Distribuzioni sono state diffuse le uscite RW Goen del 30 Luglio 2021. Vi segnaliamo l’uscita dello spin off di Food Wars, Food Wars: L’Etoile e dell’ultimo numero di Mahoromi Visioni Spazio Temporali.

Le uscite di RW Goen del 30 Luglio 2021

Mahoromi Visioni Spazio Temporali 4 (di 4)

12×17, Brossurato + sovraccoperta, 192 pp, b/n

€ 5,95

Niwa, studente in architettura ha probabilmente un “super-potere” molto particolare. Quando è nei paraggi di un vecchio rudere riesce a percepire lo spirito della costruzione stessa. Sarà proprio così? O c’è una spiegazione più profonda? Lo scopriremo leggendo questa miniserie di Kei Toume, una mangaka che già abbiamo avuto modo di conoscere in Italia per opere come Kurogane, Hitsuji no uta – Il silenzio degli innocenti, Vita da cavie e che saprà nuovamente appassionarvi e deliziarvi in questi quattro volumi.

Il Sentiero dei Fiori 11 (di 16)

11×17, B+sc, 192 pp, b/n

€ 6,95

Per la nuova rappresentazione Kyonosuke e Kazuya dovranno lavorare in coppia. I due sono motivati e pronti, ma proprio prima della messa in scena, Kyonosuke ha un problema! “Sono confuso dai due ruoli, e non so come recitarli…”

Oggi sono in ferie! 9 (di 13)

B+sc, 11×17, 184 pp, b/n

€ 6,50



Asao decide di confessarsi proprio il giorno del mio compleanno. Ho rifiutato immediatamente, ma le sue parole non mi escono dalla testa, anche con Tanokura qui. Dopo aver passato tutta la giornata con lui, i miei veri sentimenti iniziano a manifestarsi…

Oggi sono in ferie! 10 (di 13)

B+sc, 11×17, 184 pp, b/n

€ 6,95

Ci avviciniamo sempre di più al momento fatidico, al culmine della storia d’amore tra Hanao e Tanokura. Ma ci sono ancor tante difficoltà da superare…

Forza Genki! Vol. 18 (di 32) – Forza Sugar

12,2×17,8, B+sc, 184 pp, b/n

€ 6.95

Genki ha subito una sconfitta terribile nel suo incontro d’allenamento, ma questo non sarà sufficiente a fargli cambiare idea. Il suo obiettivo rimane saldo: diventare un professionista e sfidare direttamente l’uomo che è stato responsabile della morte del padre. Un nuovo volume del manga che ha ispirato uno degli anime sportivi più importanti degli anni Ottanta, conosciuto in Italia con il titolo di “Forza Sugar”, ancora una volta non deluderà tutti i suoi appassionati!

Junjo Romantica 6

12,2×17,8, B+sc, 194 pp, b/n e col.

€ 5.95



Il giorno della cerimonia in onore di Usami è arrivato. Per sostenerlo, Misaki lo accompagna, ma non tutti lo vedono di buon occhio… Inoltre, si ritrova di nuovo di fronte ad Haruhiko, che dichiara di voler rubare il cuore del giovane a suo fratello! Da lì, le cose inizieranno a precipitare! Bonus story: la storia dell’amore complicato di Shinobu per Miyagi! Amore, passione e tenerezza in uno dei capisaldi del genere yaoi, che ha fatto battere il cuore di milioni di lettrici in tutto il mondo…

Shibuya Goldfish 8

15×21, B+sc, 242 pp, b/n e col.

€ 7.50

Contrastati su ogni mossa dallo sciame di Arti, i sopravvissuti si fanno lentamente strada verso Udagawa, dove Hajime spera di riunirsi con i suoi amici… e appropriarsi di un carro armato SDF Type 10! Ogni Arto incontrato ha provocato almeno una vittima, ma resta un mistero come questi pesci mutanti facciano esplodere le loro vittime dall’interno con una sanguinolenta massa di piccoli pesci. Il gruppo deve scoprire di più se vogliono avere speranza di sopravvivere contro gli Arti, ma la risposta potrebbe rivelarsi una minaccia ancora più grande per tutta Shibuya… e forse per tutto il mondo!

Reversible Man 5

12,2×17,8, B+sc, 208 pp, b/n + col.

€ 5,95

Orrore al prestigioso club di rugby della scuola superiore di Keihou: sono stati scoperti i cadaveri orribilmente mutilati di due giocatori. Chi potrebbe mai fare una cosa del genere a dei giovani liceali? Nel frattempo Wataru Funato, l’eminenza grigia del governo, vive una tragedia personale: la vita del suo unico figlio, molto malato, è ora appesa a un filo. Potrà resistere al canto delle sirene della “Chiesa del dolce sorriso” che gli offre una soluzione miracolosa? Questi due casi apparentemente scollegati stanno per intrecciarsi perché dove c’è sofferenza, la Chiesa del dolce sorriso non è mai molto lontana! GOEN è orgogliosa di presentarvi il nuovo capitolo di questa appassionante e scioccante miniserie.

Omega Tribe 6

12,2 x17,8, B, b/n , 204 pp

€ 7,50

Sono presenti fin dai primordi della vita dell’uomo sulla Terra e hanno tatuato sul corpo un fregio che ricorda la lettera greca Omega. Che vorrà questo misterioso gruppo di eletti? Lo scopriremo in questa miniserie di 14 volumi. Akiichi Kaji, il Presidente dell’Unione Orientale, sta dando la caccia a un giovane uomo. Tuttavia Kaji, che ha scoperto che anche l’altro è un Omega, decide di tentare il tutto per tutto pur di fermarlo.

La Leggenda di Oda Saburo Nobunaga 3

12,2×17,8 B+sc, 226 pp, b/n + col

€ 6,50



Dal pennino del mitico autore della saga di “Ken il Guerriero”, LA LEGGENDA DI ODA SABURO NOBUNAGA racconta le epiche gesta di Oda Nobunaga, famosissimo condottiero che nel XVI secolo guidò vittoriose campagne militari alla conquista del Giappone. La storia si sofferma sulla giovinezza del celebre guerriero, tracciando un ritratto a metà strada tra realtà storica e inventio narrativa, esaltato dai magnifici disegni del maestro Hara, che non mancherà di conquistare sia gli storici fan del sensei, sia i nuovi lettori delle imprese eroiche del “figlio della battaglia”!

Suicide Island 15 (di 17)

12,2×17,8 B+sc, 208 pp, b/n

€ 6.95

Sawada e il suo gruppo sono riusciti a infiltrarsi nella scuola, prendendo in ostaggio alcuni compagni del gruppo di Ryu, mentre diverse ragazze sono intrappolate e barricate sul tetto. Sei e i suoi amici sanno bene che questo conflitto deve finalmente finire, perché…

Food Wars: L’Etoile 1

11×17 B+sc, 192 pp circa, b/n + miniposter

€ 5,95

Food Wars, la serie culto di SHUEISHA, arriva nella capitale della gastronomia: Parigi! Dopo l’esame finale e con il diploma dell’Accademia Totsuki in mano, il giovane Shinomiya Kojiro lascia il suo Giappone per volare a Parigi. Il suo obiettivo: aprire finalmente un ristorante sugli Champs-Élysées, a soli 18 anni. Ma le cose non saranno così semplici. Tra rifiuti ed errori, i suoi primi tentativi come chef si riveleranno molto complicati …

Le ristampe RW Goen del 30 Luglio

Tornano disponibili: Food Wars 5, Samurai Excutioner 7, Kiss Him not Me 2