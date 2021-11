Sono state diffuse le uscite home video Eagle Pictures di dicembre 2021. Da segnalare il cofanetto SPIDER-MAN 7-FILM COLLECTION e quello dedicato alla trilogia di Karate Kid. Fra le novità invece Candyman.

Le uscite home video Eagle Pictures di dicembre 2021

1 dicembre

FINAL FANTASY (4Kult) – 4K + Blu-Ray

Diretto da Hironobu Sakaguchi e Motonori Sakakibara nel 2001 tratto dal famoso videogioco.

RAN (4Kult) – 4K + Blu-Ray

Del maestro Akira Kurosawa, una lotta fratricida ambientata nel Giappone feudale, vincitore del Premio Oscar per i Migliori Costumi.

9 dicembre

ESCAPE ROOM 2 – GIOCO MORTALE – DVD e Blu-Ray

Secondo capitolo del thriller psicologico campione d’incassi che ha terrorizzato tutto il mondo, la nuova saga torna al cinema con una nuova e claustrofobica sfida, sempre più complicata, pericolosa e mortale. Il film segue le vicende di sei persone che si trovano involontariamente bloccate in una serie di stanze, dove scopriranno lentamente ciò che hanno in comune per sopravvivere…

EZIO BOSSO – LE COSE CHE RESTANO – DVD e Blu-ray

Un nuovo e appassionato documentario musicale dal regista e dai produttori di “Paolo Conte, Via con me”, raccontato dallo stesso pianista e compositore che ha fatto dell’amore per l’arte la sua ragione di vita e che è stato un’autentica fonte di ispirazione. Il film evento apre una finestra sulla carriera e l’esistenza del pianista e compositore Ezio Bosso, raccontando l’amore per l’arte, vissuta come disciplina e ragione di vita. Nel film il racconto è affidato allo stesso Bosso, attraverso la raccolta delle sue riflessioni, interviste, pensieri in un flusso di coscienza che si svela e ci fa entrare nel suo mondo, come in un diario.

SPIDER-MAN 7-FILM COLLECTION (GREEN BOX) – DVD e Blu-ray

Questo cofanetto plastic free conterrà ben 7 incredibili film sul giovane Uomo Ragno, unendo in un’unica edizione la trilogia di Sam Raimi dei primi anni 2000, i due film di Marc Webb con protagonista Andrew Garfield e gli ultimi due capitoli diretti da Jon Watts che vedono l’amatissimo Tom Holland nei panni di Spidey. Nello specifico, il cofanetto contiene i film Spider-Man 1, Spider-Man 2, Spider-Man 3, The Amazing Spiderman, The Amazing Spiderman 2, Spiderman: Homecoming e Spiderman: Far From Home.

KARATE KID – LA TRILOGIA

Cofanetto contenente i tre film originali della celebre saga degli anni ‘80 che riaccese la passione del grande pubblico verso le pellicole di arti marziali.

16 dicembre

DEANDRÉ#DEANDRÉ – STORIA DI UN IMPIEGATO (GREEN BOX) – DVD e Blu-ray

Presentato fuori concorso alla 78° edizione Festival del Cinema di Venezia, il documentario è un omaggio musicale e personale di un figlio all’eredità artistica, politica e umana di un grande poeta, in cui il cantautore genovese Fabrizio De André viene raccontato attraverso lo sguardo del figlio Cristiano riproponendo le sue opere: Cristiano De André ha infatti sapientemente riarrangiato e portato in un tour durato due anni il concept album Storia di un impiegato, capolavoro quanto mai attuale di De André, scritto nel 1973 con Giuseppe Bentivoglio e Nicola Piovani. Il film di Roberta Lena diviene così un imperdibile percorso musicale e visivo attraverso quei concerti dal vivo, immagini di lotte sociali, memorie storiche, memorie familiari e filmati inediti. Produzione artistica e arrangiamenti: Cristiano De André / Stefano Melone.

CANDYMAN – DVD e Blu-ray