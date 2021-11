Sono state diffuse le uscite home video Koch Media e Anime Factory di novembre 2021 fra cui spiccano Mimì e la Nazionale di Pallavolo – Vol. 1, Dexter – La Serie Completa, Star Trek: The Next Generation – Collezione Completa e Snake Eyes: G.I: Joe – Le origini.

Le uscite home video Koch Media e Anime Factory di novembre 2021

Le uscite Koch Media di novembre 2021

I Dieci Comandamenti – 18 novembre in Steelbook Blu-ray

Remake dell’omonimo film del 1923 dello stesso regista, universalmente riconosciuto come un capolavoro del cinema. Mosè è salvato dalle acque del Nilo dalla figlia del faraone che lo alleva nella sua casa. Fattosi adulto, diviene principe ereditario al trono di Seti, che lo vede con occhio migliore rispetto al suo figlio carnale Ramesse. La principessa Nefertari, anch’essa diretta discendente al trono è innamorata follemente di Mosè e quando la verità sulla vera identità del suo uomo viene fuori fa di tutto per cercare di salvarlo dalla rovina. Mosè è cacciato dall’Egitto e dopo un lungo peregrinare nel deserto giunge ai piedi della montagna santa, il Sinai.

Snake Eyes: G.I: Joe – Le origini – 18 novembre in DVD, Blu-ray e Steelbook 4K UHD

Terzo film della franchise, uscito nei cinema italiani il 21 luglio. Oltre a Henry Golding nei panni di Snake Eyes, il cast comprende Úrsula Corberó (La casa di carta), Samara Weaving (Tre manifesti a Ebbing, Missouri) e Iko Uwais (The Raid). Snake Eyes viene accolto in un antico e segreto clan giapponese chiamato Arashikage, dopo aver salvato la vita del loro erede legittimo. Una volta arrivato in Giappone, Snake Eyes impara dagli Arashikage le vie del guerriero ninja, trovando inoltre un posto da poter chiamare casa. Ma quando i segreti del suo passato vengono svelati, l’onore e la lealtà di Snake Eyes saranno messi alla prova, rischiando di incrinare la fiducia di coloro che gli sono stati più vicino.

G.I. Joe – 3 Movie Collection – 18 novembre in DVD e Blu-ray

Il cofanetto contiene:

G.I. JOE – La nascita dei Cobra: Dopo che un’arma segreta di ultima generazione viene rubata da una misteriosa organizzazione chiamata Cobra, i G.I. Joe sono costretti a lottare contro il tempo per fermare il loro piano terroristico.

G.I. JOE – La vendetta: La squadra G.I. Joe continua a combattere contro i propri mortali nemici COBRA, ma una minaccia arriva anche dagli esponenti del governo, che metteranno a repentaglio la loro esistenza…

Snake Eyes: G.I. Joe – Le origini: Snake Eyes viene accolto nel clan giapponese Arashikage, dopo aver salvato la vita del loro erede legittimo. Ma quando i segreti del suo passato vengono svelati, l’onore e la lealtà di Snake Eyes saranno messi alla prova.

Spongebob – Amici in Fuga – 18 novembre in DVD e Blu-ray

Il primo film su SpongeBob interamente realizzato in CGI dal regista di Garfield 2, Alvin Superstar e Nonno questa volta è guerra. Quando Gary scompare improvvisamente, il suo padrone SpongeBob insieme all’amico Patrick partono alla ricerca della lumaca. È così che la gialla spugna e la stella marina rosa giungono ad Atlantic City dove i due vengono ammaliati completamente dai piaceri che la sfavillante metropoli offre. Ma non dimenticheranno di certo che la loro è una missione di salvataggio e questo viaggio entusiasmante dimostrerà a SpongeBob e al suo gruppo che la vera amicizia è in grado di vincere su qualsiasi cosa.

Star Trek: The Next Generation – Collezione Completa (Stagioni 1-7) – 18 novembre in DVD e Blu-ray

Sali a bordo dell’Enterprise e preparati a rivivere tutti viaggi alla ricerca di nuovi mondi! Ambientata quasi un secolo dopo le avventure di Kirk, la serie presenta una nuova nave stellare Enterprise e un nuovo equipaggio, sono il Capitano Jean-Luc Picard e i suoi uomini a portare avanti l’esplorazione spaziale.

The Good Wife La Serie Completa (Stagioni 1-7) – 18 novembre in DVD

Un unico cofanetto contenente tutte le 7 stagioni Julianna Margulies, vincitrice di un Emmy e di un Golden Globe, veste i panni di Alicia Florrick, THE GOOD WIFE, una moglie che si trova ad affrontare difficoltà inaspettate. Umiliata pubblicamente dopo che lo sciagurato marito finisce in carcere per uno scandalo politico, Alicia si reinventa e decide di tornare a lavorare come avvocato reinserendosi nell’insidioso mondo della politica.

NCIS – Stagione 17 – 18 novembre in DVD

Il cofanetto include 5 DVD con 20 episodi, i dietro le quinte e altri contenuti esclusivi. Chi è il terrorista letale noto solo come “Sahar” e quale sarà la sua prossima mossa? L’agente speciale Leroy Jethro Gibbs e il secondo in comando Timothy McGee dovranno risolvere questo mistero per identificare, localizzare e neutralizzare Sahar e salvare innumerevoli vite, compresa la loro. Anche l’NCSI dovrà far fronte ad alcuni dei casi più intensi conosciuti finora e a segreti che minacciano di distruggere la squadra.

Dream Horse – 18 novembre in DVD

Tratto dalla vera storia di Jan Vokes e del suo fenomenale Dream Alliance, vincitore del Welsh National nel 2009. Jan Vokes lavora come addetta alle pulizie e barista in una piccola città del Galles. Con pochissimi soldi e nessuna esperienza, Jan convince i suoi vicini a ridurre i loro magri guadagni per allevare e far crescere Dream Alliance, un cavallo da competizione, nella speranza di gareggiare con l’élite delle corse ippiche. Nonostante dei momenti di grande difficoltà, la passione e l’impegno del gruppo vengono ricompensati quando Dream inizia a scalare le classifiche con grinta e determinazione.

Penguin Bloom – 18 novembre in DVD

Con Naomi Watts (Premio Oscar come migliore attrice per The Impossible) e Andrew Lincoln (The Walking Dead). È tratto dall’omonimo romanzo di Cameron Bloom e Bradley Trevor Greive. La vita di Sam e quella della sua famiglia sono cambiate da quando un incidente l’ha costretta a vivere su una sedia a rotelle. L’incontro inaspettato con un piccolo di gazza ferito, di cui Sam comincia a prendersi cura, la aiuta a trovare conforto e ad uscire dallo stato di depressione permettendole di trovare la speranza e il coraggio di vivere ancora.

MeteoHeroes – Vol. 4 – 18 novembre in DVD

Nata da un’idea di Meteo Expert, la serie affronta in maniera semplice, istruttiva e divertente le tematiche del rispetto del pianeta, e si attesta tra i top show di Cartoonito. Pluvia, Nubess, Fulmen, Nix, Ventum e Thermo entrano di nuovo in azione! Segui i nostri amati supereroi dell’ambiente mentre salvano i pinguini dell’Antartide dallo scioglimento dei ghiacci, ripuliscono l’aria inquinata delle città, combattono pericolosi uragani e compiono altre mitiche missioni! Salva anche tu il Pianeta con i MeteoHeroes!

Le uscite Midnight Factory di novembre 2021

Dexter – La Serie Completa (Stagioni 1-8) – 18 novembre in DVD e Blu-ray

Contiene tutti i 96 episodi delle 8 stagioni e tanti contenuti speciali. Rimasto orfano all’età di tre anni, Dexter viene adottato da un agente della Polizia di Miami, Harry Morgan, che vede presto in lui delle tendenze omicide. Gli insegna quindi quello che , da adulto, Dexter chiamerà il “Codice di Harry”, cioè incanalare questa sua macabra propensione alla morte in una strada più “costruttiva” e uccidere solo brutali criminali che sono riusciti a sfuggire alla macchina della giustizia. Per soddisfare il suo lugubre interesse per il sangue e coprire i suoi stessi crimini, Dexter lavora come perito ematologo per il dipartimento di Polizia di Miami. Assassino preciso e risoluto, nasconde le sue verità dentro una maschera di uomo (quasi) normale e socialmente responsabile. È molto amato dai suoi colleghi e dai figli della sua fidanzata.

Benny Loves You – 18 novembre in DVD e Blu-ray

Presentato al Sitges 2020, al Frightfest Film Festival e al Trieste Science + Fiction 2020 è un omaggio ai classici horror come Gremlins e La Bambola assassina. Edizione limitata Midnight Factory con booklet di approfondimento. A seguito della morte accidentale dei genitori, Jack deve vendere la casa di famiglia e iniziare una nuova vita. Mentre si libera dei vecchi cimeli di famiglia, Jack butta via anche il suo amato peluche d’infanzia, Benny. Una mossa che si rivela letale perché Benny prenderà vita con un solo obiettivo: proteggere Jack e la loro amicizia ad ogni costo!

Meander – Trappola Mortale – 18 novembre in DVD e Blu-ray

Vincitore del premio Nuove Visioni al Trieste Science+Fiction Festival 2020. Presentato in edizione limitata con booklet di approfondimento. Dopo aver accettato un passaggio da uno sconosciuto, Lisa si risveglia in un cunicolo. Al polso ha un braccialetto con un conto alla rovescia: capisce subito che ogni 8 minuti il fuoco brucia una sezione di quel labirinto. Per sopravvivere, non ha quindi altra scelta che strisciare verso le parti sicure. Per scoprire perché si trova là e come uscirne, Lisa dovrà affrontare i ricordi della figlia morta…

Le uscite Anime Factory di novembre 2021

Mimì e la Nazionale di Pallavolo – Vol. 1 (episodi 1-26) – 18 novembre in DVD e Blu-ray

Il classico dell’animazione ormai diventato titolo di culto, precursore del racconto dello sport al femminile. Mimì Ayuhara ha una grandissima passione per la pallavolo. Entrata in una squadra di ragazze che sono chiamate da tutti le “svogliate”, con una grande dose di forza di volontà e sacrifici riuscirà a far diventare la sua disastrosa squadra una delle più forti, pronta ad affrontare rivali agguerrite e motivate per arrivare al traguardo più ambito: la nazionale.

Esclusive Fan Factory

Fra le esclusive in vendita esclusivamente su Fan Factory, il nuovo store online di Koch Media, ci sono da segnalare: Human Lost – Lo squalificato, Akudama Drive e la Tomas Milian Collection tutti disponibili dal 18 novembre.