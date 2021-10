Sono state diffuse le uscite home video Universal Pictures di novembre 2021. Da segnalare Fast & Furious 9, Old, The Purge – La Serie Completa e per la prima volta in 4K Animal House. Tutte le uscite saranno disponibili dal 17 novembre.

Le uscite home video Universal Pictures di novembre 2021

Fast & Furious 9 (DVD, 4K UHD + BD, Blu-Ray, Steelbook UHD + BD)

Fast & Furious 9 in home video conterrà, oltre al film in versione cinematografica originale, anche la Director’s Cut con 7 minuti di scene inedite e oltre un’ora di contenuti speciali mai visti prima tra cui un dietro le quinte delle scene senza gravità, delle auto cariche di NOS e le papere. Inoltre per la prima volta la versione 4K Ultra HD avrà gran parte dei contenuti speciali realizzati in alta definizione!

Fast & Furious 9-Movie Collection (DVD, 4K UHD + BD, Blu-Ray)

I Croods 2 (DVD, Blu-ray, Blu-Ray 4K)

Dopo aver lasciato la loro caverna, i Croods dovranno affrontare una nuova sfida: un’altra famiglia… I Superior.

I Croods 2-Movie Collection (DVD, Blu-Ray)

Old (DVD, Blu-Ray, Steelbook UHD + BD)

Ambientato in un’isola paradisiaca, Old segue le vicende di una famiglia che, durante una vacanza, scopre di star invecchiando molto più velocemente del normale.

Uno di Noi (DVD, Blu-Ray)

Uno di noi segue le vicende di uno sceriffo in pensione e di sua moglie in seguito alla tragica dipartita del figlio. La coppia decide di ricominciare con il loro nipotino, che si trova sotto le cure di un’altra famiglia, ma ottenere la sua custodia è più difficile del previsto e i due si trovano a dover combattere per riuscire a portarlo a casa con loro.

GLI UCCELLI 4K + BLU RAY

LA STANGATA 4K + BLU RAY

ANIMAL HOUSE 4K + BLU RAY

La Notte del Giudizio 5-Movie Collection (4K UHD + BD)

The Purge – La Serie Completa (DVD)