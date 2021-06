Attraverso il sito web ufficiale della casa editrice sono state diffuse le uscite J-POP del 23 giugno. Da segnalare il volume unico Il Suo Nome era Gilbert – Le ragazze che cambiarono la storia di Keiko Takemiya, il terz’ultimo volume de La Fenice di Osamu Tezuka e Sword Art Online – Light Novel 15 – Alicization Invading.

Le uscite J-POP del 23 Giugno 2021

Il suo nome era Gilbert – Le ragazze che cambiarono la storia del manga

di Keiko Takemiya

Prezzo: € 14,00

Arrivata a Tokyo dopo aver debuttato giovanissimo nel mondo dei manga, Keiko Takemiya si ritrova quasi prigioniera del suo nuovo lavoro, fatto di scadenze impossibili, ritmi estremi e solitudine. Una condizione che la porterà a ripensare le basi del fumetto giapponese nei mesi che trascorrerà al “Salone Oizumi”, ovvero l’appartamento condiviso con le colleghe e compagne di battaglia con cui decide di rivoluzionare ogni aspetto dei manga per ragazze. Attraverso momenti difficili e successi, Keiko Takemiya racconta i passi e le sfide che l’hanno portata a inaugurare una nuova era per il manga e confida i segreti e i retroscena della vita di una grande mangaka.

Komi can’t communicate 7

di Tomohito Oda

Prezzo: € 5,90

Komi ha sempre più amici e si gode la sua vita da liceale, nonostante il disturbo che la affligge. Mentre si divertiva, sono arrivate le vacanze invernali. Vorrebbe uscire con tutti gli altri, ma non riesce a invitarli… Però, sapendo com’è fatta, sono i suoi amici a invitare lei! Tra la sua prima festa di Natale, una sorpresa e la visita di Capodanno al tempio, anche queste vacanze per Komi si prospettano serene. Forse…

La Fenice 10 (di 12)

di Osamu Tezuka

Prezzo: € 12,00

Iniziata nel 1954 e continuata a più riprese fino al 1988 la saga de La Fenice è uno sforzo monumentale in cui il maestro Tezuka sperimentò soluzioni narrative e grafiche ancora oggi straordinarie. Con il Libro del Sole, il più lungo dei capitoli che compongono quest’opera e l’ultimo a essere completato prima della sua scomparsa, il Dio del Manga lascia libero sfogo alla sua vena creativa con la sicurezza di un autore ormai maturo. E, tra guerre divine e viaggi nel tempo, al centro della scena ci sono sempre le ossessioni dell’umanità decisa a catturare il potere ineluttabile rappresentato dalla Fenice.

Sword Art Online – LIGHT NOVEL 15 – Alicization Invading

di Reki Kawahara, abec

Prezzo: € 14,00

La morte di Eugeo e lo stato catatonico di Kirito sono stati il prezzo da pagare per sconfiggere la somma sacerdotessa Administrator. Sono passati sei mesi da quel terribile scontro. Alice adesso vive al villaggio di Rulid insieme a Kirito che, privo di volontà e con espressione vuota, non può muoversi dalla sua sedia a rotelle. La ragazza ha deciso di lasciare a Bercouli il compito di proteggere il mondo umao e di vivere in pace e tranquillità insieme a Kirito, ma la fase finale dell’esperimento di carico è sempre più vicina. Mentre il respiro venefico del Dark Territory ha già iniziato a penetrare il mondo umano…

Randagi 2

di Keigo Shinzo

Prezzo: € 7,50

La vita dell’ispettore Hajime Yamada, specializzato in crimini sui minori, non ha più senso dopo la morte precoce della figlia. Una luce si riaccende nella sua oscura esistenza però quando si imbatte in una giovane ragazza scappata di casa, che si prostituisce per sopravvivere e che… somiglia spaventosamente alla sua figlia scomparsa. Un racconto duro, profondo e sincero, sull’incontro fra un uomo che ha perso la speranza e una donna che non l’ha mai conosciuta.

Karma of Purgatory 3

di Shun Hirose e Negi Haruba

Prezzo: € 5.90

L’esistenza di Makoto è infernale, a scuola è vittima dei bulli e a casa di suo padre. Solo la cotta per la compagna di classe Kirisaki lo fa andare avanti, e quando riceve da lei i complimenti per la sua abilità nel disegno si convince che una vita più felice è possibile… Ma il fato ha in mente per lui uno scherzo ancora più crudele che lo spinge al suicidio, e tutto ciò non sembra bastare: risvegliatosi in una specie di purgatorio, Makoto scopre di dover tornare sulla Terra per aiutare coloro che avrebbe danneggiato con la sua morte!

Ristampe

Tornano disponibili: The Promised Neverland 11, 14; Komi can’t communicate 5; So I’m a spider, so what? 2, 4 e 5; Shadows House 1; Kemono Jihen 1; Komi Can’t Communicate 1; Kakegurui 1

Rising of the Shield Hero 3, 4, 14, 15; Bloom Into You 1-8; 17 anni 1-4; 17 anni BOX VOL. 1-4; Hanako Kun – I sette misteri dell’Accademia Kamome 2; Il Prezzo di una vita – I SOLD MY LIFE FOR TEN THOUSAND YEN PER YEAR 1, 2, 3; Il Prezzo di una vita BOX VOL. 1-3 – I SOLD MY LIFE FOR TEN THOUSAND YEN PER YEAR; Killing Stalking 3, 4; Rent A Girflfriend 1, 2; The Quintessential Quintuplets 6.