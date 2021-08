Attraverso il sito web ufficiale della casa editrice sono state diffuse le uscite J-POP Manga del 1 Settembre 2021. Da segnalare il numero 7 di Blue Period e il volume 2 di Beyond The Clouds.

Le uscite J-Pop Manga del 1 settembre

Beyond the clouds 2

di Nicke

6,50 €

Theo ha deciso di aiutare Mia a volare di nuovo, ma il loro nascondiglio viene scoperto da tre sinistri individui che cercano di rapire la bambina alata! Quando tutto sembra perduto, la piccola fa apparire dal nulla un gigantesco felino che mette in fuga gli assalitori, per poi crollare esausta. Il giovane inventore rimane lievemente ferito nel confronto, ma Mia cade vittima di una febbre che peggiora sempre di più… La sua unica speranza sarebbe il rimedio del saggio della foresta: sfortunatamente, il vecchio scontroso non ha intenzione di cedere i suoi segreti a nessuno!

Blue Period 7

di Tusbasa Yamaguchi

6,50 €

Yatora Yagushi ha superato l’esame d’ammissione alla Tokyo Geidai al primo colpo. Mentre il suo cuore è colmo di ansie e speranze, alla cerimonia d’apertura dell’anno accademico lo aspettano nuovi, stravaganti incontri!

Game of Familia 3

di Mikoto Yamaguchi e D.P

6,90 €

Alla ricerca di un modo per fare ritornio nel proprio mondo, Sasae è partito con tanto di scorta alla volta di Daba per assassinare il re folle Ganpail. Lungo la strada, però, il gruppo viene attaccato dai soldati del suo regno, Sasae prova a contrattacare, ma su quelle terre è attivo un sigillo che rende la magia inutilizzabile e Manako viene rapita. In preda all’ira, Sasae giura vendetta contro Daba e intesse un diabolico piano per sbloccare la magia nel regno. Nel frattempo su Manako incombe la mano violenta di re Ganpail.

So, I’m a spider so what? 8

di Asahiro Kakashi, Okina Baba e Tsukasa Kiryu

6,50 €

I preparativi sono terminati. Finalmente il mio fatidico scontro con Araba ha avuto inizio! I miei piani si sono dimostrati di una certa utilità, e sono riuscita a portarmi in una posizione di vantaggio… Ma il dragone, messo ale strette, ha fatto qualcosa che proprio non mi aspettavo da un mostro! Non è giusto! Cioè, acquisire nuove abilità così all’improvviso è un imbroglio bello e buono, non trovate?!

Tsugumi Project 2

di ippatu

6,50 €

Perso nel bel mezzo di una Tokyo devastata, Leon si rende presto conto che le rovine sono popolate da numerose creature, per la maggior parte ostili… Nonostante tutto, è determinato a proseguire nella sua missione, l’unica possibilità che ha per rivedere, un giorno, sua moglie e suo figlio!

Fortunatamente, però, i nuovi abitanti della città non sono tutti ostili a Leon… Tsugumi, una ragazzina con le zampe da uccello, e Doudou, ex-spia nella sua stessa situazione, sembrano pronti ad aiutarlo. Con questi improbabili alleati, riuscirà a sopravvivere ai mostri che lo circondano?

Metamorfosi 4 (di 5)

Di Kaori Tsurutani

9,90 €

L’amicizia tra due persone, anche se molto diverse tra loro, può sbocciare per le ragioni più impensabili. In un

torrido giorno d’estate, una donna settantacinquenne scopre in libreria un genere di fumetti che non aveva mai

sentito nominare prima, il Boy’s Love, e ne è subito rapita. Un interesse che imparerà a navigare con l’aiuto della commessa

adolescente, in quella che diventerà una passione da condividere, motore di una dolce e imprevedibile sorellanza.

Lady Oscar Collection – Le Rose di Versailles box Vol. 8

di Riyoko Ikeda

14,00 €

Dopo aver concluso nel 1973 la saga portante, dal 1984 al 2018 la Ikeda è tornata in più occasioni a narrare nuove storie delle “Rose di Versailles”, in una lunga serie di racconti che approfondiscono e proseguono le vicende della serie originale: La Duchessa in nero, Le Storie Gotiche e gli Episodes. Anche per questa splendida antologia arriva finalmente l’edizione definitiva, con pagine a colori e capitoli inediti in Italia!

