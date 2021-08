Attraverso il proprio sito web ufficiale, sono state diffuse le uscite J-Pop Manga dell’11 Agosto 2021.Da segnalare il primo volume di Queen Emeraldas, Tableau Gate Vol. 23, ricordiamo che lo shonen di Rika Suzuki è prevista con il Vol. 26, mentre continua Lady Oscar – Le Rose Di Versailles Encore che giunge al Vol. 7.

Leggete anche il nostro articolo con le novità Edizioni BD e J-POP di agosto 2021.

Le uscite J-Pop Manga dell’11 agosto 2021

Tableau Gate 23

di Rika Suzuki

6,90 €

Lady affronta Erase e “Death” per proteggere Satsuki, ma viene messa alle strette e finisce per trovarsi con le spalle al muro. Quale scioccante verità le verrà svelata, in questa situazione apparentemente senza uscita? Con la comparsa degli ultimi tableau, “The Fool” e “The World”, il più grande mistero di Tablea Gate viene finalmente svelato!

Acquista Tableau Gate 23 su Amazon.

Lady Oscar Collection – Le Rose di Versailles Vol. 7

di Riyoko Ikeda

14,00 €

Dopo aver concluso nel 1973 la saga portante, dal 1984 al 2018 la Ikeda è tornata in più occasioni a narrare nuove storie delle “Rose di Versailles”, in una lunga serie di racconti che approfondiscono e proseguono le vicende della serie originale: La Duchessa in nero, Le Storie Gotiche e gli Episodes. Anche per questa splendida antologia arriva finalmente l’edizione definitiva, con pagine a colori e capitoli inediti in Italia!

Acquista Lady Oscar Collection – Le Rose di Versailles Vol. 7 su Amazon.

Metamorfosi 3 (di 5)

di Kaori Tsurutani

9,90 €

L’amicizia tra due persone, anche se molto diverse tra loro, può sbocciare per le ragioni più impensabili. In un torrido giorno d’estate, una donna settantacinquenne scopre in libreria un genere di fumetti che non aveva mai sentito nominare prima, il Boy’s Love, e ne è subito rapita. Un interesse che imparerà a navigare con l’aiuto della commessa adolescente, in quella che diventerà una passione da condividere, motore di una dolce e imprevedibile sorellanza.

Acquista Metamorfosi 3 (di 5) su Amazon.

Queen Emeraldas – Vol. 1

di Leiji Matsumoto

15,00 €

Hiroshi, un orfano in viaggio nello spazio in cerca della libertà, vede il vascello sul quale è imbarcato subire un attacco: la situazione sembra volgere al peggio, quando ecco comparire in soccorso una misteriosa nave, che annienta la flotta nemica. È l’astronave pirata della misteriosa Queen Emeraldas, corsaro stellare dall’enorme fama. Al suo fianco, Hiroshi inizierà un’incredibile avventura, solcando le galassie a caccia di bottino! Un classico del manga di fantascienza del geniale Leiji Matsumoto, finalmente nella sua edizione definitiva.

Acquista Queen Emeraldas – Vol. 1 su Amazon.

Randagi – Vol. 4

di Keigo Shinzo

7,50 €

La vita dell’ispettore Hajime Yamada, specializzato in crimini sui minori, non ha più senso dopo la morte precoce della figlia. Una luce si riaccende nella sua oscura esistenza però quando si imbatte in una giovane ragazza scappata di casa, che si prostituisce per sopravvivere e che… somiglia spaventosamente alla sua figlia scomparsa. Un racconto duro, profondo e sincero, sull’incontro fra un uomo che ha perso la speranza e una donna che non l’ha mai conosciuta.

Acquista Randagi – Vol. 4 su Amazon.

Karma Of Purgatory Vol. 5

di Shun Hirose e Negi Haruba

€ 5.90

L’esistenza di Makoto è infernale, a scuola è vittima dei bulli e a casa di suo padre. Solo la cotta per la compagna di classe Kirisaki lo fa andare avanti, e quando riceve da lei i complimenti per la sua abilità nel disegno si convince che una vita più felice è possibile… Ma il fato ha in mente per lui uno scherzo ancora più crudele che lo spinge al suicidio, e tutto ciò non sembra bastare: risvegliatosi in una specie di purgatorio, Makoto scopre di dover tornare sulla Terra per aiutare coloro che avrebbe danneggiato con la sua morte!

Acquista Karma Of Purgatory Vol. 5 su Amazon.

L’impero delle otome 13

di Torajiro Kishi

€ 6.50

Cosa succede nelle aule di un liceo femminile? Come si comportano le ragazze lontano da occhi maschili? Ritorna la deliziosa serie di Torajiro Kishi: un po’ yuri e un po’ slice of life, maliziosa e ingenua, appassionante come il sentimento che sta tra l’amicizia e qualcosa di più. Lasciatevi tentare… dalla curiosità!

Acquista L’impero delle otome 13 su Amazon.

Gundam Unicorn 15

di Kouzoh Ohmori

€ 6.90