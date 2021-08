Attraverso il sito ufficiale dell’editore sono state rese note le uscite Panini DC Italia del 5 agosto 2021. Da segnalare il primo volume della ristampa di Hitman di Garth Ennis e John McCrea, quello della JSA di Geoff Johns ed il terzo ed ultimo volume di Wonder Woman Terra Uno di Grant Morrison e Yannick Paquette.

Le uscite Panini DC Italia del 12 agosto

Hitman Vol. 1 – Diecimila Proiettili

Autori: Garth Ennis, John McCrea

18.3×27.7, 464 pagine, cartonato, colore, 41.99 €

Contiene: Demon Annual (1992) #2, Batman Chronicles (1995) #4, Hitman (1996) #1/14

Il primo volume della raccolta in edizione deluxe delle avventure di Hitman! Tommy Monaghan è un assassino a pagamento, e un posto come Gotham City gli offre numerose opportunità di lavoro! Ma anche se accetta solo contratti sui criminali, inevitabilmente dovrà fare i conti con un certo Cavaliere Oscuro… e sarà solo l’inizio delle sue disavventure! Dalla coppia tutta irlandese conmposta da Garth Ennis (The Boys) e John McCrea (Spider-Man: Get Kraven).

Batman Vs Ra’S Al Ghul

Autori: Neal Adams

17×26, 152 pagine, cartonato, colore, 18.00 €

Contiene: Batman vs. Ra’s Al Ghul (2019) #1/6

Neal Adams torna a scrivere e disegnare una storia di Batman! Gotham City è sotto l’attacco di un gruppo terroristico, e l’Uomo Pipistrello è in cerca dei responsabili. Ra’s Al Ghul, a sorpresa, mette a disposizione la propria milizia per affiancare le forze dell’ordine… ma ci si potrà fidare di lui? Un volume imperdibile per i fan di Neal Adams, un autore che ha fatto la storia del Cavaliere Oscuro!

Batman 29

Autori: Peter Tomasi, Bilquis Evely

17×26, 48 pagine, spillato, colore, 5.00 €

Contiene: Detective Comics (1937) #1030/1031

C’è un nuovo nemico in città, e il suo nome è lo Specchio! Mentre la Bat-famiglia è in fuga dall’esercito del supercriminale, nell’ombra c’è qualcuno che trama… ed è un un gioco del gatto con il topo tra padre e figlio: Damian Wayne sta per fare ritorno! Continua il ciclo di Peter J. Tomasi, questa volta affiancato dalla bravissima Bilquis Evely!

Batman/Catwoman 3

Autori: Clay Mann, Tom King

17×26, 32 pagine, spillato, colore, 3.00 €

Contiene: Batman Catwoman (2021) #3

Tom King e Clay Mann continuano a raccontare le emozionanti imprese di Batman, Catwoman e dei loro alleati! Helena Bertinelli, la Batwoman del futuro, sta indagando su un terribile omicidio… ma il commissario Dick Grayson la aiuterà a risolvere il mistero? Intanto, nel presente, il temibile Fantasma continua a terrorizzare le strade di Gotham City: e se nel mirino ci fosse Selina Kyle?

Wonder Woman 17

Autori: Mariko Tamaki, Steve Pugh

17×26, 48 pagine, spillato, colore, 5,00 €

Contiene: Wonder Woman (2016) #765/766

Wonder Woman ha un nuovo compagno di avventure, il suo arcinemico Maxwell Lord! La strana coppia è in Zandia per porre fine a una guerra tra supercriminali. La Justice League si chiama fuori, e tocca a Diana risolvere la situazione! Entrambe le fazioni usano tecnologia delle Lord Enterprises, ma chi ha abbattuto l’Aereo Invisibile?

Bug! – Le Avventure di Forager

Autori: Mike Allred, Lee Allred

17×26, 176 pagine, cartonato, colore, 20.00 €

Contiene: Bug! The Adventures of Forager (2017) #1/6

A caccia della verità in un misterioso regno sconosciuto, in compagnia di una giovane fantasma e di un orsacchiotto parlante! Una squadra improbabile a zonzo tra dimensioni alternative per salvare il Multiverso dal Generale Elettrico. Il clan Allred al gran completo in un meraviglioso tributo a uno degli eroi più bizzarri partoriti dal genio di Jack Kirby. Un viaggio psichedelico nella storia DC e nell’enorme eredità lasciata dal Re dei comics!

Catwoman Vol. 5 – La Regina di Alleytown

Autori: Fernando Blanco, Ram V, Abel

17×26, 112 pagine, brossurato, colore, 13.00 €

Contiene: Catwoman (2018) #25/28, DC’s Crimes of Passion (2020) #1

Catwoman è tornata a Gotham City dopo il periodo trascorso a Villa Hermosa… e ora deve affrontare le conseguenze di Joker War! Il caro, vecchio quartiere della Gatta è preda di trafficanti di droga, ma Selina Kyle scenderà in campo per fermarli! Inoltre, chi sono i trovatelli di Alleytown? E quale importante aiuto possono fornire alla Donna Gatto?

Wonder Woman: Terra Uno 3

Autori: Grant Morrison, Yanick Paquette

17×26, 136 pagine, cartonato, colore, 17.00 €

Contiene: Wonder Woman: Earth One (2014) vol.3

L’epica conclusione della visionaria serie di graphic novel firmato da Grant Morrison e Yanick Paquette! Diana è ora la regina dell’Isola Paradiso e deve riunire tutte le tribù per la prima volta in un millennio. L’assalto di Maxwell Lord è imminente, e per sopravvivere ci sarà bisogno della potenza congiunta di tutte le Amazzoni! Riuscirà Wonder Woman a portare finalmente il suo messaggio di pace nel Mondo dell’Uomo, osarà la guerra a ridurre in cenere la sua Themyscira?

Batman: Death Metal Mixtape 3

Autori: Geoff Johns, Travis Moore, Scott Snyder, Francis Manapul

17×26, 168 pagine, brossurato, colore, 17.00 €

Contiene: Dark Nights: Death Metal – The Last Stories of the DC Universe (2020) #1, Dark Nights: Death Metal – The Secret Origin (2020) #1, Dark Nights: The Last 52 – War of the Multiverses (2020) #1

L’ultima battaglia contro il Cavaliere più oscuro è alle porte, e con essa la lotta finale per tutto il Multiverso! Superboy Prime affronta la sfida più importante di tuttw, e in ballo c’è la sua redenzione! Wonder Woman guiderà gli eroi, Superman i criminali eBatman l’esercito dei morti… perchè prima della fine tutti dovranno fare la loro parte!

JSA di Geoff Johns Vol. 1 – La Vecchia Guardia

Autori: Geoff Johns, James Robinson, AA.VV.

17×26, 392 pagine, cartonato, colore, 36.00 €

Contiene: JSA: Secret Files (1999) #1, JSA (1999) #1/15

Tre generazioni di eroi si riuniscono nella JSA! I supereroi del presente e le leggende del passato si allenano per salvare uno di loro! Con la partecipazione di Wildcat, Flash, Starman, Hawkgirl, Hourman e di tanti altri ancora. Inizia qui la ristampa di uno dei cicli più acclamati di Goeff Johns, quello che ha lanciato la sua carriera!

Acquista JSA di Geoff Johns Vol. 1 – La Vecchia Guardia su Amazon.