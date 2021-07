Pochi minuti fa è stato diffuso il catalogo Anteprima 359 da quale apprendiamo tutte le novità Panini DC Italia di settembre 2021. Con le serie regolari impegnate nell’evento Future State, da segnalare il secondo omnibus del Flash di Mark Waid, il primo absolute del Sandman di Neil Gaiman e il primo volume, imperdibile, della Suicide Squad di John Ostrander. Da segnalare anche la nuova edizione di Superman: Red Son.

Scopriamo insieme tutte le novità targate Panini DC Italia che ci attendono nel nono mese dell’anno! Per le novità di agosto 2021 targate Panini DC Italia invece recuperate il nostro articolo dedicato.

Le novità Panini DC Italia di settembre 2021

BATMAN: IL MONDO

Autori: Brian Azzarello, Lee Bermejo, Alessandro Bilotta, Nicola Mari, AA.VV.

14 settembre • 17×26, C., 184 pp., col. • Euro 12,00

Contiene: Batman: The World (2021) #1

Per la prima volta nella storia, Batman viene reinterpretato dai maestri del fumetto di quattordici diversi Paesi! Un’antologia di racconti che vedono il Cavaliere Oscuro in trasferta, realizzati da quattordici prestigiosi team creativi! Per l’Italia, il Pipistrello approderà a Roma per affrontare un avversario mai visto prima! Un volume di prestigio che contiene la primissima avventura di Batman ideata da autori italiani!

BATMAN: IANUS – EDIZIONE DELUXE

Autori: Alessandro Bilotta, Nicola Mari

Settembre • 20,3×31,5, C. con sovraccoperta, 64 pp., col. Euro 49,00

Contiene: Batman: Ianus (2021) #1

Chi è Ianus, cosa vuole da Batman e qual è la tragedia che li unisce? La straordinaria storia apparsa su Batman: Il mondo, in edizione originale e Director’s Cut, con un’ampia sezione dedicata agli extra! Dalla perizia di Alessandro Bilotta, Nicola Mari, Giovanna Niro e Andrea Accardi: un dream team del fumetto nostrano! Un volume prestigioso per la prima avventura del Pipistrello ideata e realizzata completamente in Italia! Contiene un’esclusiva litografia firmata dagli autori!

BATMAN 31

Autori: John Ridley, Nick Derington, Laura Braga

9 settembre • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Future State: The Next Batman (2021) #1/2

L’emozionante inizio di Future State sulle testate del Cavaliere Oscuro! Dopo la fine di Death Metal, le cose a Gotham City sono molto diverse… ma c’è un nuovo eroe a pattugliare le strade! In uno scenario apocalittico in cui una milizia privata, il Magistero, agisce con pugno di ferro contro il crimine, un Uomo Pipistrello completamente diverso lotta per la giustizia! Nuovi comprimari, nuovi avversari, ma stessa missione: chi è il nuovo Batman?

BATMAN 32

Autori: Mariko Tamaki, Dan Mora

30 settembre • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Future State: Dark Detective (2021) #1/2

Il Magistero è convinto di aver ucciso Bruce Wayne, ma il miliardario è ancora vivo e si nasconde nelle strade di Gotham City! Deciso a fermare la violenza della polizia privata, Bruce torna a indossare i panni di Batman! Il mistero che lega le armi del Magistero e le tecnologie della Waynetech si infittisce! Continua l’emozionante reinterpretazione del Cavaliere Oscuro targata Future State!

BATMAN/SUPERMAN 15

Autori: Gene Luen Yang, Ben Oliver

16 settembre • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Future State: Batman/Superman (2021) #1

Future State arriva sul mensile dedicato ai Migliori del mondo! La strenua resistenza del Cavaliere Oscuro all’occupazione di Gotham City non può durare a lungo senza l’aiuto del compagno di mille avventure… ma il Magistero ha già un piano per neutralizzare l’Ultimo Figlio di Krypton! Uno sconvolgente sguardo all’avvenire di Batman e Superman dal premiato sceneggiatore Gene Luen Yang (Superman) e dall’acclamato artista Ben Oliver (The Authority: Human On The Inside)!

SUPERMAN 24

Autori: Phillip Kennedy Johnson, Scott Godlewski

7 ottobre • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Future State: Superman: House of El (2021) #1

Con La Casata di El, Future State arriva sul mensile dell’Uomo d’Acciaio! Preparatevi a fare un balzo in avanti di secoli e a conoscere gli eredi di Kal-El! Sono i gemelli Rowan e Ronan Kent a portare avanti gli ideali di Superman… ma non saranno i soli della Casata di El a battersi contro la minaccia definitiva: il Re Rosso!

JUSTICE LEAGUE 16

Autori: Joshua Williamson, Robson Rocha, Ram V, Marcio Takara

16 settembre • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Future State: Justice League (2021) #1

Dalle ceneri di Batman: Death Metal, un futuro inedito si affaccia sulla soglia del Multiverso Infinito! La nuova Justice League, formata da eroi tutti da scoprire, porta avanti il mito del più grande supergruppo DC! L’arrivo della Justice League Dark, in guerra contro Merlino e il suo esercito di maghi. Due squadre di eroi diverse tra loro, ma unite sotto la guida di Joshua Williamson e Ram V!

WONDER WOMAN 19

Autori: Becky Cloonan, Michael W. Conrad, Jen Bartel, Alitha Martinez, AA.VV.

16 settembre • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Future State: Immortal Wonder Woman (2021) #1

Scatta l’ora di Future State! Ma quale ruolo avrà Wonder Woman nel futuro dell’Universo DC? L’età degli eroi è finita da molto tempo, e gli alleati dell’Amazzone sono quasi tutti scomparsi. Una minaccia che nemmeno Darkseid può arrestare è in arrivo, e solo Wonder Woman può combatterla! Nel frattempo, nel mondo dell’uomo debutta una nuova eroina: Nubia!

LANTERNA VERDE 17

Autori: Geoffrey Thorne, Tom Raney, Josie Campbell, Andie Tong, AA.VV.

Ottobre • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Future State: Green Lantern (2021) #2

Un nuovo capitolo di Future State, che rappresenta il perfetto punto di partenza per nuovi lettori! Bloccato oltre le linee nemiche e con la Batteria del Potere centrale apparentemente spenta, John Stewart spinge i suoi uomini a una battaglia che sembra disperata. Nel frattempo, dall’altra parte dell’Universo, Keli Quintela intraprende una spaventosa missione insieme a Mogo, il pianeta Lanterna! Separato dai compagni, Hal Jordan decide di scoprire cosa sia successo alla Batteria.

FLASH 17

Autori: Brandon Vietti, Brandon Peterson, Tim Sheridan, Rafa Sandoval, AA.VV.

Ottobre • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Future State: The Flash (2021) #2, Future State: Teen Titans (2021) #2

Barry Allen si aggrappa alle ultime briciole di speranza per riuscire a salvare Wally West. Senza poteri e sfruttando le armi dei Nemici, Flash dovrà scegliere se spingersi oltre il limite che non ha mai valicato. Red X torna sui suoi passi per fermare la terribile minaccia scatenata dagli studenti della Teen Titans Academy! Nightwing, Raven, Crush, Shazam, Starfire, Cybeast e Red Arrow affrontano i loro demoni… e un eroe compirà l’estremo sacrificio!

AQUAMAN 14

Autori: Brandon Thomas, Daniel Sampere

Settembre • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Future State: Aquaman (2021) #1

Il futuro di Aquaman! Future State coinvolge anche il nostro mensile! Che cosa è successo ad Andy, la figlia di Arthur e Mera? Inoltre: che ruolo avrà Jackson Hyde nel mondo di Atlantide?

HARLEY QUINN 13

Autori: Stephanie Phillips, Robbie Thompson, Simone Di Meo, Javier Fernandez

Settembre • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Future State: Harley Quinn (2021) #1, Future State: Suicide Squad (2021) #1

Continua Future State, la saga che esplora il futuro dell’Universo DC! Simone Di Meo disegna un’avventura incredibile dedicata all’Arlecchina del Crimine! Harley Quinn è stata imprigionata, ma cosa vuole da lei lo Spaventapasseri? E i criminali di Gotham City riusciranno a piegare la sua volontà? Inoltre, cosa accadrebbe se la Suicide Squad del futuro prendesse di mira… Amanda Waller?

FUTURE STATE: SUPERMAN/WONDER WOMAN

Autori: Jöelle Jones, Dan Watters, Marguerite Bennett

Ottobre • 17×26, B., 152 pp., col. Euro 15,00

Contiene: Future State: Wonder Woman (2021) #1/2, Future State: Superman/Wonder Woman (2021) #1/2, Future State: Kara Zor-El Superwoman (2021) #1/2

Yara Flor è la nuova Wonder Woman ed è chiamata a proteggere il mondo dalla magia che si trova all’interno della foresta pluviale. Un viaggio negli inferi per recuperare una delle sue compagne Amazzoni segnate dalla battaglia! Mentre due divinità arroganti si sfidano in una gara di forza, Superman e Diana sono costretti ad agire per salvare le loro città dal caos. Kara Zor-El ha finalmente trovato pace e uno scopo lontano dalla Terra e dai suoi eroi: nota come Superwoman, ora veglia sulla Luna e sui rifugiati provenienti da tutta la galassia.

FUTURE STATE: CATWOMAN/BATGIRLS

Autori: Ram V, Paula Sevenbergen, Otto Schmidt, Emanuela Lupacchino, AA.VV.

Ottobre • 17×26, B., 136 pp., col. • Euro 14,00

Contiene: Future State: Catwoman (2021) #1/2, Future State: The Next Batman (2021) #2, #4

Future State continua! Cosa attende l’Universo DC? A Gotham City, i vigilanti sono stati dichiarati fuorilegge, ma Catwoman non permetterà che dei bambini innocenti vengano lasciati al loro destino! Nel frattempo, Stephanie Brown e Cassandra Cain sono rinchiuse in prigione… e le Sirene di Gotham si preparano a una serata tra ragazze decisamente insolita!

FUTURE STATE: SHAZAM!/BLACK ADAM

Autori: Tim Sheridan, Eduardo Pansica, Ram V, Mike Perkins, AA.VV.

Ottobre • 17×26, B., 152 pp., col. • Euro 15,00

Contiene: Future State: Shazam! (2021) #1/2, Future State: Suicide Squad (2021) #1/2, Future State: Swamp Thing (2021) #1/2

Che ruolo avranno Shazam!, Black Adam e Swamp Thing nell’avvenire dell’Universo DC? Tim Sheridan ed Eduardo Pansica svelano la verità dietro al sacrificio che Billy Batson ha fatto per imprigionare un male supremo che nemmeno lui è riuscito a sconfiggere. Jeremy Adams e Fernando Pasarin ci svelano il futuro di Black Adam, leader del pianeta Kahndaq nell’853° Secolo! Ram V e Mike Perkins ci mostrano i resti dell’umanità, destinata a vivere per sempre all’ombra del dio verde che governa il pianeta: Swamp Thing!

FUTURE STATE: UNIVERSO DC

Autori: Brandon Thomas, Sumit Kumar, Matthew Rosenberg, Carmine Di Giandomenico, AA.VV.

Ottobre • 17×26, B., 272 pp., col. • Euro 21,00

Contiene: Future State: The Next Batman (2021) #1, #3 Future State: Dark Detective (2021) #1, #3, Future State: Superman of Metropolis (2021) #1/2, Future State: Superman: Worlds of War (2021) #1/2

Il Magistero controlla Gotham City, ma i sobborghi sono territorio di Katana e degli Outsiders! L’Arkham Asylum è stato chiuso. Killer Croc, Due Facce, Phosphorus, Zsasz, Clayface e Astrid Arkham scatenano l’inferno sui gothamiti! Grifter non se la sta passando bene, e le cose non migliorano con l’arrivo della polizia! L’incontro con Luke Fox ribalterà la situazione? Inoltre: Mister Miracle, Midnighter, il Guardiano e Black Racer!

BATMAN/CATWOMAN 4

Autori: Tom King, Clay Mann

9 settembre • 17×26, S., 32 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Batman Catwoman (2021) #4

Tom King e Clay Mann continuano a esplorare il grande amore che unisce Batman e Catwoman! Joker ha nascosto una bomba a Gotham City, e la Gatta sa dove si trova! Ma cosa accadrebbe se il Cavaliere Oscuro scoprisse che Selina Kyle riceve informazioni dal suo più acerrimo nemico? Intanto, nel futuro, Batwoman alle prese con lo sconvolgente segreto di sua madre!

BATMAN DI SCOTT SNYDER E GREG CAPULLO 17

Autori: Scott Snyder, Greg Capullo, James Tynion IV, Roge Antonio, AA.VV.

7 ottobre • 16×21, B., 104 pp., col. • Euro 4,90

Contiene: Batman (2011) #51/52, Batman: Futures End (2014) #1, Batman Annual (2012) #4

Il gran finale dell’acclamato ciclo di storie di Scott Snyder e Greg Capullo! Batman ha affrontato di tutto, dalla Corte dei Gufi a Mr. Bloom… ma cosa fa quando Gotham City passa una delle sue rarissime notti tranquille? Ray Fawkes e ACO ci portano in un futuro prossimo dove il Cavaliere Oscuro sta portando avanti la sua lotta al crimine con metodi discutibili! Infine, James Tynion IV e Roge Antonio svelano se Bruce Wayne riuscirà mai a sfuggire all’ombra del Pipistrello.

SUPERMAN DI JOHN BYRNE 9

Autori: John Byrne, Marv Wolfman, Eric Larsen, Paul Levitz, AA.VV.

16 settembre • 16×21, B., 96 pp., col. • Euro 4,90

Contiene: Superman (1987) #9, The Adventures of Superman (1987) #432, Action Comics (1938) #592/593

Ridere e morire a Metropolis con Joker! È guerra fra le gang di Suicide Slum. Il bersaglio? Superman! Il ritorno di Darkseid! Con la partecipazione straordinaria di Big Barda e Mister Miracle!

BATMAN/FORTNITE: PUNTO ZERO 5 PREMIUM EDITION

Autori: Donald Mustard, Christos Gage, Christian Duce

Luglio • 17×26, S., 32 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Batman/Fortnite: Zero Point (2021) #5

BATMAN/FORTNITE: PUNTO ZERO 6 PREMIUM EDITION

Autori: Donald Mustard, Christos Gage, Reilly Brown

Luglio • 17×26, S., 32 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Batman/Fortnite: Zero Point (2021) #6

HARLEY QUINN E LE BIRDS OF PREY 4

Autori: Amanda Conner, Jimmy Palmiotti

Settembre • 21,6×27,6, B., 32 pp., col., • Euro 5,90

Contiene: Harley Quinn and the Birds of Prey (2020) #4

Si conclude l’arrembante avventura di Harley Quinn scritta da Amanda Conner e Jimmy Palmiotti! Le Birds of Prey si preparano a scendere in pista per un finale ricco d’azione e di sorprese! Era impossibile che Harley potesse allontanarsi da Gotham City senza scontrarsi con Joker… ma il Principe Pagliaccio del Crimine metterà davvero in atto una vendetta contro la sua ex?

RORSCHACH 6

Autori: Tom King, Jorge Fornés

Settembre • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Rorschach (2021) #6

L’indagine sull’attentato compiuto da un personaggio vestito come Rorschach diventa un mistero sempre più complesso. Cosa lega una ragazza con problemi mentali e un famoso fumettista appena deceduto? E perché entrambi sono riconducibili a Rorschach? Il detective che indaga sul caso è alle prese con mezze verità sempre più disturbanti… Da Tom King e Jorge Fornés, una disturbante rivisitazione moderna di Watchmen, il capolavoro di Alan Moore e Dave Gibbons!

SUPERMAN: RED SON

Autori: Mark Millar, Dave Johnson, Kilian Plunkett

Settembre • 17×26, C., 168 pp., col. • Euro 20,00

Contiene: Superman: Red Son (2003) #1/3

Invece che a Smallville, un razzo con al suo interno un bambino molto speciale atterra in Ucraina. E la storia come la conoscevamo prende una piega inaspettata! Cresciuto in un collettivo e divenuto il simbolo degli ideali e del popolo sovietico, Superman è disposto a tutto per liberare il proprio cammino da ogni ostacolo… che si chiami Batman, Wonder Woman o Lex Luthor! Torna disponibile il capolavoro DC di Mark Millar (Kick-Ass, Jupiter’s Legacy), che rielabora in maniera originale e radicale una delle icone americane per eccellenza.

SUICIDE SQUAD: LA PROVA DEL FUOCO

Autori: John Ostrander, Luke McDonnell

Agosto • 17×26, C., 232 pp., col. • Euro 27,00

Contiene: Suicide Squad (1987) #1/8, Secret Origins (1986) #14

Supercriminali al servizio del Governo sfruttati per missioni sotto copertura: questa è la Suicide Squad! L’agente federale Amanda Waller ha creato il progetto Task Force X. Ma i membri della squadra, ex carcerati, potrebbero essere meno controllabili del previsto… Sacrificabile, senza scrupoli e senza prospettive: la Squad deve scegliere se rischiare la vita o marcire in galera. Le prime avventure della Task Force X moderna raccolte per la prima volta in volume!

IL GRANDE LIBRO DI BATMAN: I NEMICI

Autori: AA.VV.

Settembre • 18,3×27,7, C., 456 pp., col. • Euro 25,00

Contiene: Batman Legends of the Dark Knight (1989) #28/30, #50, Detective Comics (1939) #822, Catwoman (2002) #5, Batman (1940) #548/549, DC Special Series (1977) #15, Batman and Robin (2011) #23.3, Joker’s Asylum II: Killer Croc (2010) #1, Detective Comics (2011) #23.3, Batman/Poison Ivy (1997) #1, Batman Vengeance of Bane (1993) #1, Gotham City Sirens (2009) #7

La grandezza di un eroe è definita dalla forza dei suoi avversari, e in questo Batman non teme rivali! Da Mr. Freeze al Pinguino, da Due Facce a Ra’s al Ghul, passando per l’immancabile Joker! Una ricchissima sezione di extra con schede dei personaggi e approfondimenti, per diventare dei veri esperti dei personaggi DC! Un libro dalla foliazione imponente per celebrare gli affascinanti supercriminali che hanno contributo a cementare il mito dell’Uomo Pipistrello!

IL GRANDE LIBRO DI CATWOMAN

Autori: AA.VV.

Ottobre • 18.3×27.7, C., 392 pp., col. • Euro 25,00

Contiene: Batman (1940) #1, #3, #65, #69, #323/324, #617, Superman’s Girl Friend Lois Lane (1958) #70/71, DC Super-Stars (1976) #17, The Brave and the Bold (1955) #197, Catwoman (1989) #1, Catwoman (1993) #28, Catwoman (2002) #32, Catwoman: When in Rome (2004) #4, Catwoman (2011) #1, Batman (2016) #14, Batman (2016) #37, Catwoman (2018) #1

Nemica, alleata, amante, compagna: Catwoman è un elemento essenziale per il mondo del Cavaliere Oscuro! A ottant’anni dalla creazione di questo amatissimo personaggio, arriva un’ambiziosa retrospettiva sulla ladra più amata del fumetto! Storie di Bob Kane, Bill Finger, Jim Lee, Ed Brubaker, Tim Sale e molte altre grandi firme, in una carrellata di artisti fuori dal comune! Una sezione di extra imponente per ripercorrere al meglio la lunga storia di Selina Kyle!

BATMAN: DEATH BY DESIGN

Autori: Chip Kidd, Dave Taylor

Settembre • 17×26, C., 112 pp., col. • Euro 16,00

Contiene: Batman: Death by Design

L’incredibile opera del fumettista e designer Chip Kidd e dell’artista Dave Taylor ritorna in una nuova edizione! Gotham City è alle prese con il più grande boom edilizio di sempre… ma chi è il responsabile di alcuni strani sabotaggi? Kidd e Taylor ci regalano una reinterpretazione della città di Batman unica nel suo genere!

BATMAN: LA SPADA DI AZRAEL

Autori: Dennis O’Neil, Joe Quesada

Settembre • 18,3×27,7, C., 112 pp., col. • Euro 18,00

Contiene: Batman: Sword of Azrael (1992) #1/4

Che piaccia o no a Batman, c’è un nuovo eroe a Gotham City! Dopo aver scoperto che la sua famiglia fa parte dell’antico Ordine di Saint Dumas, Jean-Paul Valley diventa l’arma inarrestabile nota come Azrael… ma quando è costretto a prendere di mira il Cavaliere Oscuro, inizia a mettere in discussione la propria missione! Dennis O’Neil e Joe Quesada firmano l’esordio di uno dei personaggi più controversi del fumetto americano!

BATMAN: BRUCE WAYNE ASSASSINO?

Autori: Ed Brubaker, Greg Rucka, Scott McDaniel, Rick Leonardi, AA. VV.

Settembre • 17×26, C., 312 pp., col. • Euro 31,00

Contiene: Batman: The 10-Cent Adventure (2002) #1, Detective Comics (1938) #766/767, Batgirl (2000) #24, Nightwing (1996) #65/66, Batman: Gotham Nights (2000) #25/26, Birds of Prey (1999) #39/40, Robin (1993) #98/99, Batman (1940) #599

Batman può davvero… commettere un omicidio? Quando viene trovato con il corpo esanime di Vesper Fairchild tra le braccia, Bruce Wayne viene arrestato per omicidio e rinchiuso lontano dai suoi alleati. Tocca a Nightwing, Robin, Oracle, Batgirl, Spoiler e Alfred scoprire chi abbia davvero commesso l’omicidio… peccato che tutte le prove portino all’Uomo Pipistrello! Una storica saga firmata da prestigiose firme del calibro di Ed Brubaker (Criminal) e Greg Rucka (Lazarus)!

BATMAN: LE NUOVE AVVENTURE – STAGIONE UNO

Autori: Ty Templeton, Paul Dini, Alan Burnett

Settembre • 17×26, C., 200 pp., col. • Euro 24,00

Contiene: Batman: The Adventures Continue Season One (2020)

Una serie di storie completamente inedite ambientate nel mondo della serie animata dell’Uomo Pipistrello! I Laboratori S.T.A.R. vengono attaccati da un robot gigante, ma chi è a controllarlo? Come farà l’Uomo Pipistrello a fermare questa minaccia meccanica? E cosa c’entra tutto ciò con l’improvvisa apparizione in città di Lex Luthor? Da Alan Burnett e Paul Dini, i visionari produttori di Batman: The Animated Series!

BLACK HAMMER/JUSTICE LEAGUE: IL MARTELLO DELLA GIUSTIZIA

Autori: Jeff Lemire, Michael Walsh

Settembre • 17×26, C., 168 pp., col. • Euro 20,00

Contiene: Black Hammer/Justice League: Hammer of Justice (2019) #1/5

La Justice League incontra l’improbabile gruppo di supereroi creato da Jeff Lemire e Dean Ormston in uno storico crossover che vede coinvolte DC Comics e Dark Horse. Quando uno strano individuo appare in entrambi gli universi narrativi, Superman, Batman e compagni vengono proiettati nella cittadina di Rockwood… mentre Abraham Slam, Madame Dragonfly, Barbalien e Golden Gail si ritrovano ad affrontare Starro nel bel mezzo di Metropolis! Dall’autore di Essex County, Sweet Tooth e Joker: Killer Smile, un racconto che affronta le icone DC da una prospettiva inusuale e affascinante.

BATMAN VOL. 3: IO SONO BANE

Autori: Tom King, David Finch

Settembre • 17×26, C., 176, pp., col. • Euro 21,00

Contiene: Batman (2016) #16/20, #23/24, Batman Annual (2017) #1

Batman ha invaso la sua isola e l’ha lasciato ferito nella mente e nel corpo. Ora Bane è tornato a Gotham City… in cerca di vendetta! Tutti gli amici – e i nemici – del Cavaliere Oscuro sono diventati un bersaglio. Lo scontro finale tra il Cavaliere Oscuro e il suo possente avversario!

SUPERMAN VOL. 5: SPERANZE E PAURE

Autori: Peter J. Tomasi, Patrick Gleason, Doug Mahnke, Tyler Kirkham, AA.VV.

Settembre • 17×26, C., 144 pp., col. • Euro 17,00

Contiene: Superman (2016) #27/32

Per la famiglia Kent, una vacanza di famiglia diventa una lezione su cosa significhi davvero essere un eroe. La scomparsa di alcuni bambini porta Superman a confrontarsi con la paura stessa e con il suo avatar: Sinestro! Lois Lane nel mirino dell’assassino che non fallisce mai un obiettivo: Deathstroke il Terminator! Un terzetto di storie in grado di scavare in profondità nel cuore del più grande supereroe del mondo!

FAR SECTOR: AI CONFINI DELL’UNIVERSO

Autori: N.K. Jemisin, Jamal Campbell

Settembre • 17×26, C., 312 pp., col. • Euro 31,00

Contiene: Far Sector (2020) #1/12

L’esordio della nuova recluta del Corpo delle Lanterne Verdi: Sojourner “Jo” Mullein! Il suo settore, insopportabilmente distante da Oa, dovrebbe essere in pace assoluta… ma un misterioso omicidio, il primo in 500 anni, lo farà precipitare in una guerra troppo grande per lei! Dalla scrittrice di fantascienza N.K. Jemisin, la maxiserie dell’etichetta di Gerard Way che rivisita il mito di Lanterna Verde!

JUSTICE LEAGUE ODYSSEY VOL. 3: L’ULTIMA FRONTIERA

Autori: Dan Abnett, Will Conrad, Cliff Richards, ChrisCross

Settembre • 17×26, B., 160 pp., col. • Euro 16,00

Contiene: Justice League Odyssey (2018) #13/18

Darkseid ha vinto, e ora Starfire, Azrael e Cyborg sono suoi schiavi! Con la morte della Lanterna Verde Jessica Cruz, chi riuscirà a fermare la fuga del Signore di Apokolips? Nasce così un nuovo improbabile gruppo, guidato da un eroe… morto?! Will Conrad e ChrisCross affiancano Dan Abnett per le nuove avventure della Justice League Odyssey!

DC OMNIBUS: FLASH DI MARK WAID VOL. 2

Autori: Mark Waid, Salvador Larocca, Mike Wieringo, Oscar Jimenez, AA. VV.

Gennaio 2022 • 18,3×27,7, C. con sovraccoperta, 928 pp., col. • Euro 85,00

Contiene: Flash (1987) #0, #86/118, Flash Annual (1987) #8, Impulse (1995) #10/11

Continua la leggendaria gestione di Mark Waid sulla serie di Flash! Avversari pericolosi e sadici, come Kobra, Savitar e Abra Kadabra, sono riusciti là dove in molti hanno fallito! Sconfitto fisicamente e moralmente, Wally West dovrà cercare il suo successore! Contiene storie leggendarie come Velocità terminale e Corsa contro il tempo!

DC CLASSIC: I CORAGGIOSI E GLI AUDACI VOL. 3

Autori: Bob Haney, Jim Aparo, Neal Adams, Bob Brown

Gennaio 2022 • 17×26, C. con sovraccoperta, 304 pp., col. • Euro 28,00

Contiene: The Brave and the Bold (1955) #98/109

Proseguono le storie della Bronze Age con protagonista Batman e una vasta gamma di eroi DC! Tra gli ospiti speciali di questo numero: Flash, Wonder Woman, Deadman e Freccia Verde. Ma anche Black Canary, Demon, Sgt. Rock, Straniero Fantasma e i Teen Titans! Contiene lo speciale numero 100!

DC ABSOLUTE: SANDMAN DI NEIL GAIMAN VOL. 1

Autori: Neil Gaiman, Mike Dringenberg, Charles Vess, Kelley Jones, AA.VV.

Gennaio 2022 • 20,5×31, C. con slipcase, 612 pp., col. • Euro 78,00 Contiene: Sandman (1988) #1/20, Absolute Sandman vol. 1

Il capolavoro di Neil Gaiman torna in una nuova edizione di grande formato con slipcase ricca di contenuti extra! Rivivete l’incredibile epopea di Morfeo, il Signore dei Sogni, e della sua straordinaria famiglia, gli Eterni! Pubblicato dal 1988 al 1996, Sandman si è trasformato in un fenomeno della cultura pop e ha ridefinito le possibilità della narrazione a fumetti! Una delle migliori opere prodotte dalla Nona Arte, nonché la lettura ideale per prepararsi alla serie TV Netflix!

AMERICAN VAMPIRE 1976

Autori: Scott Snyder, Rafael Albuquerque

Ottobre • 17×26, C., 280 pp., col. • Euro 29,00

Contiene: American Vampire 1976 (2020) #1/10

È il 1976 e l’America è in ginocchio. La fiducia nel Governo è crollata e la paranoia regna sovrana. Skinner Sweet ha perso la sua immortalità, e ora, senza più poteri né uno scopo, è determinato ad andarsene con il botto… ma prima un’ultima missione lo attende! Una forza misteriosa minaccia di scatenare l’inferno sulla terra nel giorno del bicentenario degli Stati Uniti, e solo Skinner e Pearl Jones possono fermarla. Il capitolo conclusivo della serie che ha consacrato Scott Snyder e Rafael Albuquerque!

SWEET TOOTH VOL. 3: ARMATE ANIMALI

Autori: Jeff Lemire, Jose Villarubia

Ottobre • 17×26, B., 152 pp., col. • Euro 15,00

Contiene: Sweet Tooth (2009) #12/17

La struggente saga di Sweet Tooth giunge al giro di boa! Gus e gli altri ragazzi ibridi incontrano un nuovo alleato nel campo della milizia… ma li aiuterà davvero a trovare una via d’uscita? Intanto, Jepperd inizia a radunare un proprio esercito per abbattere il campo della milizia, ma non è detto che riesca a controllare le potenti forze che ha messo in moto! L’epopea di Jeff Lemire diventa più esplosiva che mai!

Y, L’ULTIMO UOMO VOL. 5: UN FONDO DI VERITÀ

Autori: Brian K. Vaughan, Pia Guerra

Settembre • 17×26, B., 200 pp., col. • Euro 18,00

Contiene: Y, The Last Man (2002) #24/31