Tramite il proprio sito ufficiale, Panini Comics ha comunicato le uscite Panini DC Italia del 9 Dicembre 2021.

Le uscite Panini DC Italia del 9 Dicembre 2021

DC Special Justice League Odyssey 4 – L’Ultima Battaglia

Autori: Will Conrad, Cliff Richards, Dan Abnett

17X26, 184 pp., Brossurato, 17,00 €

Contiene: Justice League Odyssey (2018) #19/25

Il gran finale dell’odissea spaziale della Justice League! L’intero universo sta per essere trasformato e schiavizzato da Darkseid! La Lanterna Verde Jessica Cruz è l’ultima rimasta a opporsi, e l’unica sua arma è… la distruzione dell’universo?! Dan Abnett conclude la sua grande storia cosmica con il contributo di Will Conrad e Cliff Richards.

Acquista DC Special Justice League Odyssey 4 – L’Ultima Battaglia su Amazon.it

Batman 37

Autori: Ricardo Lopez Ortiz, Jorge Jiménez, James Tynion IV

17X26, 48 pp., Spillato, 5,00 €

Batman (2016) #107 (II)/108

Preparatevi all’avvento di nuovi personaggi, nell’emozionante ciclo firmato dalle superstar James Tynion IV e Jorge Jiménez! Con Gotham rimpiombata nel caos, Batman cerca di infiltrarsi nella gang nota come Collettivo del Disagio, appena apparsa in città! Nel frattempo il pericoloso Simon Saint sembra avere dei nefasti piani per Sean Mahoney… Inoltre, due storie con protagonista il nemico-amico del Cavaliere Oscuro: Ghost-Maker!

Acquista Batman 37 su Amazon.it

DC Absolute: Batman Illustrato da Neal Adams 1

Autori: Curt Swan, Carmine Infantino, Neal Adams, Autori vari

20.5X31, 240 pp., Cartonato con cofanetto, 35,00 €

Contiene: Batman (1940) #200, #203, #210, The Brave and The Bold (1955) #75/76, #79/85, Detective Comics (1937) #370, #372, #385, #389, #391/392, World’s Finest Comics (1941) #174/176, #178/180, #182/183, #185/186

Fra gli artisti che hanno maggiormente contribuito a plasmare l’immagine di Batman, il più influente e popolare è forse Neal Adams. La raccolta di tutti i contributi al Cavaliere Oscuro firmati da questo maestro del fumetto tra il 1967 e il 1969! Ospiti speciali: Superman, Flash, Aquaman, i Teen Titans e il suo personaggio più caratteristico… Deadman! Con introduzione e copertina inedite di Adams e una nuova colorazione!

Acquista DC Absolute: Batman Illustrato da Neal Adams 1 su Amazon.it

Joker 2

Autori: Mirka Andolfo, Guillem March, James Tynion IV, Sam Johns

17X26, 32 pp., Spillato, 3,00 €

Contiene: Joker (2021) #2

Continua il nuovo mensile dedicato al nemico per eccellenza di Batman! Il Principe Pagliaccio del Crimine è l’uomo più ricercato del mondo, ma ora che si è allontanato da Gotham City sarà possibile catturarlo? L’ex commissario di polizia Jim Gordon è disposto a rinunciare ai propri principi per fermare il criminale che gli ha rovinato la vita? Nel frattempo, Punchline è ancora rinchiusa a Blackgate, con Bluebird che farà di tutto per scoprire i suoi segreti!

Acquista Joker 2 su Amazon.it

DC Black Label Batman/Catwoman 6

Autori: Clay Mann, Tom King

17X26, 32 pp., Spillato, 3,00 €

Contiene: Batman/Catwoman (2021) #6

Tom King e Clay Mann continuano a esplorare l’incredibile relazione che lega Batman e Catwoman! Alcune rivelazioni importanti sono alle porte: cosa unisce davvero la Felina Fatale e Joker? Selina e sua figlia Helena si preparano a trascorrere insieme una serata insolita sulle strade di Gotham City…ma per il Cavaliere Oscuro e il Fantasma è giunto il momento di una sanguinosa resa dei conti!

Acquista DC Black Label Batman/Catwoman 6 su Amazon.it

DC Library Batgirl: Anno Uno

Autori: Scott Beatty, Marcos Martin, Chuck Dixon

17X26, 224 pp., Cartonato, 26,00 €

Contiene: Batgirl: Year One (2003) #1/9

Le origini di Batgirl narrate da uno degli scrittori più prolifici delle storie ambientate a Gotham City: Chuck Dixon! La giovane Barbara Gordon è pronta a tutto pur di diventare un’agente del G.C.P.D. Suo padre Jim Gordon, tuttavia, è deciso a opporsi con ogni mezzo! E se Babs scegliesse di combattere il crimine indossando una maschera? Come reagirebbero Batman e Robin? Torna in una nuova edizione la storia che esplora l’incredibile passato di una delle eroine più importanti e carismatiche della Bat-famiglia!

Acquista DC Library Batgirl: Anno Uno su Amazon.it

DC Black Label Complete Collection L’Altra Storia dell’Universo DC

Autori: Giuseppe Camuncoli, John Ridley, Andrea Cucchi

21.6X27.7, 256 pp., Cartonato + sovracover, 35,00 €

Contiene: The Other History of the DC Universe (2020) #1/5

La mitologia DC rinarrata in forma di romanzo illustrato! Decenni di storia e migliaia di avventure ridanno vita ai momenti più iconici dell’Universo DC, tornando attuali grazie a un inedito sguardo sociopolitico. Un’esperienza senza precedenti che farà vacillare sicurezze e convinzioni sui più grandi supereroi della Terra. Scritto dal premio Oscar John Ridley, sceneggiatore di 12 anni schiavo!

Acquista DC Black Label Complete Collection L’Altra Storia dell’Universo DC su Amazon.it