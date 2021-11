Tramite il proprio sito ufficiale, Panini Comics ha comunicato le uscite Panini DC Italia dell’11 Novembre 2021. Vi segnaliamo l’uscita del secondo cofanetto di Sandman, contenente tutte le storie di Sandman presenta parallele all’universo creato da Neil Gaiman, la ristampa di We3 di Grant Morrison e Frank Quitely e l’ultimo volume di Batman Terra Uno di Geoff Johns e Gary Frank.

Le uscite Panini DC Italia dell’11 Novembre 2021

Black Adam: l’Era Oscura

Autori: Peter Tomasi, Doug Mahnke

17X26, 144 pp., Cartonato, 18,00 €

Contiene: Black Adam: The Dark Age (2007) #1/6

Finalmente in volume, le storie di Black Adam firmate da Peter J. Tomasi e Doug Mahnke! Privato dei propri poteri e devastato dalla morte della sua amata Isis, Black Adam sembra ormai allo sbando…ma lo storico avversario di Shazam! e deposto sovrano del Kahndaq non va mai sottovalutato! Una cupa e imperdibile avventura incentrata su uno dei cattivi più interessanti della DC!

Joker 1

Autori: Mirka Andolfo, Guillem March, James Tynion IV, Sam Johns

17X26, 32 pp., Spillato, 3,00 €

Contiene: The Joker (2021) #1

Direttamente dalle pagine di Infinite Frontier, arriva un nuovo mensile dedicato a Joker! Il nemico per eccellenza di Batman è l’uomo più ricercato degli Stati Uniti, ma è riuscito a fuggire all’estero. Riuscirà un James Gordon ormai prossimo alla pensione a trovare un modo per catturarlo? Inoltre, torna la perfida Punchline, in una storia disegnata da Mirka Andolfo!

Dial H for Hero 2 – I Nuovi Eroi di Metropolis

Autori: Michael Avon Oeming, Sam Humphries, Joe Quinones, Colleen Doran, Autori vari

17X26, 152 pp., Brossurato, 15,00 €

Contiene: Dial H For Hero (2019) #7/12

Il gran finale della serie più eclettica e citazionista dell’etichetta di Brian M. Bendis! Mentre si stanno adattando al ruolo di più giovani eroi di Metropolis, Miguel e Summer scoprono che combattere il male non aiuta a pagare le bollette! Mister Thunderbolt e l’Operatore, nel frattempo, sono in corsa per reclamare i due rimanenti Dischi H, con l’intero Multiverso in bilico! Tutto conduce allo scontro finale tra Miguel e il suo più pericoloso avversario… se stesso!

DC Vertigo Deluxe We3

Autori: Frank Quitely, Grant Morrison

18.3X27.7, 144 pp., Cartonato, 18,00 €

Contiene: We3 (2004) #1/3

Tre animali domestici – un cane, un gatto e un coniglio – vengono trasformati in cyborg da combattimento da un sinistro programma bellico. Sono solo dei prototipi, e ora che i test sono stati completati, stanno per essere permanentemente “congedati”… sempre che non scappino via! Un western manga da due maestri del fumetto britannico pieno di nuove soluzioni narrative e grande pathos! Dal talento di Grant Morrison e Frank Quitely, l’amatissimo team creativo di Flex Mentallo, All Star Superman, Batman, New X-Men e The Invisibles!

Sandman Presenta 10 – Witchcraft

Autori: James Robinson, Teddy Kristensen, Peter Snejbjerg, Michael Zulli, Autori vari

17X26, 224 pp., Brossurato, 19,00 €

Contiene: Witchcraft (1994) #1/3, Witchcraft: La Terreur (1998) #1/3

Sandman Presenta 9 – La Ragazza che Voleva Essere Death

Autori: Caitlín R. Kiernan, Dean Ormston

17X26, 104 pp., Brossurato, 13,00 €

Contiene: The Girl Who Would Be Death (1999) #1/4

Sandman Presenta 8 – Sandman Midnight Theatre e Destino

Autori: Alisa Kwitney, Neil Gaiman, Teddy Kristensen, Matt Wagner, Autori vari

17X26, 248 pp., Brossurato, 21,00 €

Contiene: Sadman Midnight Theatre (1995) #1, Destiny: A Chronicle of Deaths Foretold (1996) #1/3, Vertigo: Winter’s Edge (1998) #1, Vertigo: Winter’s Edge (1998) #3

Sandman Presenta 7 – Il Corinzio e Bast

Autori: Caitlín R. Kiernan, Darko Macan, Danijel Zezelj, Joe Bennett

17X26, 160 pp., Brossurato, 16,00 €

Contiene: Sandman Presents: The Corinthian (2001) #1/3, Sandman Presents: Bast (2003) #1/3

Sandman Presenta 6 – Dead Boy Detectives

Autori: Peter Hogan, Ed Brubaker, Bryan Talbot, Michael Zulli

17X26, 184 pp., Brossurato, 17,00 €

Contiene: Sandman Presents: The Dead Boy Detectives (2001) #1/4, Sandman Presents: Love Street (1999) #1/3

Sandman Presenta 5 – Le Furie e Petrefax

Autori: Mike Carey, Steve Leialoha, John Bolton

17X26, 200 pp., Brossurato, 18,00 €

Contiene: Sandman Presents: The Furies (2002) #1, Sandman Presents: Petrefax (2000) #1/4

Sandman Presenta 4 – Thessaly – Strega su Commissione

Autori: Bill Willingham, Mark Buckingham, Shawn McManus, Kevin Nowlan, Autori vari

17X26, 144 pp., Brossurato, 14,00 €

Contiene: The Sandman Presents: Thessaly – Witch for Hire (2004) #1/4, The Sandman Presents: Everything You Always Wanted to Know About Dreams… but Were Afraid to Ask (2001) #1

Sandman Presenta 3 – La Tessaliade e Merv Testa-di-Zucca

Autori: Bill Willingham, Mark Buckingham, Shawn McManus

17X26, 160 pp., Brossurato, 16,00 €

Contiene: Sandman Presents: The Thessaliad (2002) #1/4, Sandman Presents: Merv Pumpkinhead #1, Agent of D.R.E.A.M. (2000) #1

Sandman Presenta 2 – I Piccoli Eterni

Autori: Jill Thompson

17X26, 120 pp., Brossurato, 13,00 €

Contiene: The Little Endless Storybook, Delirium’s Party: A Little Endless Storybook



Sandman Presenta 1 – Death

Autori: Neil Gaiman, Mark Buckingham, Chris Bachalo, Mark Pennington, Autori vari

17X26, 256 pp., Brossurato, 21,00 €

Contiene: Death: The High Cost of Living (1993) #1/3, Death: The Time of Your Life (1996) #1/3, Vertigo: Winter’s Edge (1998) #2, 9/11: The World’s Finest Comic Book Writers & Artists Tell Stories to Remember (2001) #2, Death Talks about Life (1994) #1, Absolute De

Sandman Presenta – Cofanetto Completo

Autori: James Robinson, Mike Carey, Bill Willingham, Neil Gaiman, Autori vari

150,00 €

Contiene: Sandman presenta voll. 1/10

Dopo il successo del primo cofanetto, la Sandman Library ritorna per presentare le migliori storie tratte dalle serie ancillari dell’opera di Neil Gaiman! Pubblicato fra il 1988 e il 1996, Sandman ha ridefinito il mondo della narrativa a fumetti, dando vita a numerosi spin-off realizzati dai fumettisti più importanti del panorama internazionale. Per la prima volta, i migliori racconti ambientati nell’universo narrativo di Sogno stanno per essere raccolti in dieci volumi che trovano posto in un elegante cofanetto! Il modo migliore per continuare a prepararsi all’avvento della serie TV Netflix!

DC Collection Justice League Special: Generations

17X26, 176 pp., Brossurato, 16,00 €

Contiene: Generations Shattered (2021) #1, Generations Forged (2021) #1

Un pericolo di proporzioni cosmiche minaccia il nuovo e il vecchio Multiverso! Il più insolito gruppo di eroi mai riunito affronta un misterioso avversario dai poteri inimmaginabili. Il Batman originale, Kamandi, Starfire, Booster Gold, Dr. Light, Steel e Sinestro in una corsa contro il tempo per salvare ogni cosa. Dalle pagine di Batman: Death Metal, il racconto generazionale definitivo dell’Universo DC!

DC Earth One Collection Batman: Terra Uno 3

Autori: Gary Frank, Geoff Johns

17X26, 160 pp., Cartonato, 19,00 €

Contiene: Batman: Earth One (2014) vol. 3

Possibile che Harvey Dent sia tornato? La banda di criminali che ha scaraventato Gotham City nel terrore sostiene di essere finanziata proprio da lui… Tocca a Bruce Wayne scoprire la verità sfruttando la sua rete di agenti, tra i quali militano Alfred Pennyworth, Jim Gordon, Waylon “Killer Croc” Jones e una new entry: Catwoman! L’ultima parte della trilogia dedicata alla versione alternativa di Batman ideata dagli autori di Doomsday Clock!

DC Deluxe Hitman 2 – Chi Osa Vince

Autori: Garth Ennis, John McCrea

18.3X27.7, 448 pp., Cartonato, 41,00 €

Contiene: Hitman (1996) #15/33

Tommy Monaghan è un assassino a pagamento, e in una città come Gotham le opportunità di lavoro non mancano! Se Tommy ha un giro di amici fidati, lo stesso non si può dire di un certo demone rimatore che è la chiave della salvezza di tutti quanti. E quando la minaccia per Tommy arriva dalla Gran Bretagna, le cose si fanno ancora più serie! Dalla coppia tutta irlandese composta da Garth Ennis (The Boys) e John McCrea (Spider-Man: Get Kraven), il secondo tomo dell’edizione deluxe delle avventure di Hitman!

DC Library Robin: Anno Uno

Autori: Scott Beatty, Marcos Martin, Chuck Dixon, Javier Pulido

17X26, 216 pp., Cartonato, 25,00 €

Contiene: Robin: Year One (2001) #1/4

Le origini di Robin raccontate da un veterano del mondo di Batman: Chuck Dixon! I criminali di Gotham City sono in subbuglio: il Cavaliere Oscuro ha deciso di farsi aiutare da una nuova spalla. E se questo ragazzo diventasse un bersaglio? Anche Alfred Pennyworth è preoccupato per l’incolumità del giovane Dick Grayson, ma sa che la sua presenza potrebbe avere un influsso positivo sulla tormentata vita di Bruce Wayne… Disegni di maestri del fumetto come Javier Pulido (East of West) e Marcos Martin (Amazing Spider-Man).

DC Best Seller Batman di Scott Snyder e Greg Capullo 18

Autori: Francesco Francavilla, Scott Snyder, Jock

16X21, 112 pp., Brossurato, 4,90 €

Contiene: Detective Comics (1938) #871/874

A grande richiesta, il tascabile dedicato a Batman continua! Si torna agli esordi di Scott Snyder con Lo specchio nero, amatissima saga illustrata da due assi come Jock e Francesco Francavilla. Una serie di brutali omicidi spinge al limite le abilità investigative del Pipistrello, costretto ad affrontare uno dei mali più antichi di Gotham City. Nel frattempo, la vita del Commissario Gordon sta per essere sconvolta da un raggelante ritorno in scena…

