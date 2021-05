Attraverso il sito ufficiale dell’editore modenese sono state diffuse le uscite Planet Manga del 27 maggio 2021 fra cui spiccano i volumi conclusivi di Nana Reloaded Edition e Takane & Hana.

Vediamo tutte le uscite nel dettaglio! Ricordandovi che potete già visionare le novità Planet Manga in arrivo a luglio 2021 grazie al nostro articolo dedicato.

Le uscite Planet Manga del 27 maggio 2021

Giant Killing 48

di Tsujitomo, Masaya Tsunamoto

5,50 €

È finalmente iniziata la Coppa d’Asia, e il Giappone di mister Blanc è impegnato nella sua prima partita contro la scarsa formazione del Kuwait. Ma non c’è niente di scontato in quanto l’allenatore ha deciso di lasciare in panchina le star della squadra!

Jujutsu Kaisen 8

di Gege Akutami

4,90 €

IL CUORE PULSANTE CHE TIENE IN VITA IL MONDO DELL’OCCULTO È POTENTE E FRAGILE ALLO STESSO TEMPO Va in scena un viaggio nel passato con due protagonisti d’eccezione che alza il velo sulle contraddizioni e i segreti della stregoneria. Nel frattempo, Itadori viene preso di mira…e questa volta non si tratta di uno spirito maledetto! IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU CRUNCHYROLL.

Konosuba: This Wonderful World! 2

di Masahito Watari, Natsume Akatsuki, Kurone Mishima

4,90 €

KAZUMA HA SCELTO DI RINASCERE IN UNA DIMENSIONE PARALLELA… Qui si trova subito davanti a una durissima impresa: insieme ad Aqua, Megumin e Darkness dovrà sconfiggere il malvagio Demon King! Potranno una miserevole dea, una strega monotematica e una paladina autolesionista trasformare il più pigro degli otaku nell’eroe voluto dal destino?

Puoi rileggere anche la nostra recensione di Konosuba: This Wonderful World! 1.

L’Usuraio 30

di Shohei Manabe

6,00 €

“Vuoi cambiare vita? Vuoi conoscere un metodo infallibile per fare soldi? Bastano pochi milioni di yen d’investimento e ti rivelerò il mio segreto per un successo immediato! Non perdere questa opportunità!”. Sì, l’opportunità di farsi spennare. Non c’è solo il Presidente in città. Il signor Kakeru Tenjo e la sua scuola sono a caccia di polli…

Nana – Reloaded Edition 21

di Ai Yazawa

6,50 €

QUI SI CONCLUDE, PER IL MOMENTO, LA STORIA DELLE DUE NANA Il racconto di due ragazze che, giunte dalla provincia a Tokyo per costruirsi una vita, hanno trovato amicizie, amori, delusioni, successi e avventure. Se il loro presente è già scritto, scopriamo ora una parte del loro passato…compresa la tragedia più grande. IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU NETFLIX.

Seraph of the End 22

di Yamato Yamamoto, Takaya Kagami

4,90 €

La vita di Mikaela si sta spegnendo inesorabilmente. Impotente di fronte al destino ormai segnato dell’amico, Yu impazzisce per la disperazione: che senso avrà la sua vita d’ora in avanti? Una tale dolorosa prova sembra davvero essere molto più di quanto il ragazzo sia in grado di sopportare…

Spice & Wolf Double Edition 3

di Keito Koume, Isuna Hasekura

12,90 €

Takane & Hana 18

di Yuki Shiwasu

4,90 €

Takane & Hana 18 Bundle

di Yuki Shiwasu

5,90 €

ULTIMO NUMERO CON SORPRESA! Come andrà a finire tra la liceale Hana e il businessman Takane? Stiamo per scoprirlo! Ma questo è un numero speciale anche per un altro motivo: sarà infatti disponibile in un’edizione variant con un booklet allegato contenente storie inedite!

We Never Learn 12

di Taishi Tsutsui

4,90 €

GLI ESAMI SONO VICINI… Possibile che Nariyuki abbia rinunciato alla tanto agognata raccomandazione VIP? Cosa l’avrà spinto a compiere un passo del genere, del tutto inaspettato? Mentre le amiche, preoccupate, cercano di scoprirlo, lui passa da un part time all’altro. Ma…lo studio?!

Wotakoi 8

di Fujita

8,90 €

EMOZIONI AD ALTO TASSO NERD Esprimere agli altri i propri sentimenti può risultare addirittura spaventoso, così come ammettere a se stessi quello che si prova realmente. Per fortuna a spronarci ci sono gli incontri speciali che avvengono condividendo passioni e hobby… IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU PRIME VIDEO.

Tornano nuovamente disponibili tramite ristampa: Akame Ga Kill! 2, 5, 7, 9, 10; Bleach 48; Buonanotte, Punpun 9, 10, 11; Domestic Girlfriend 4, 5; Dorohedoro 13, 14, 15; Monster Deluxe 6, 7; Noragami 1, 2; One Punch Man 20, 21, Asano Collection 9, 10, 11; Monster Deluxe 6,7.