Attraverso il sito ufficiale di Pegasus Distribuzioni sono state diffuse le uscite Rw Goen del 24 Settembre 2021. Da segnalare i nuovi numeri di Suicide Island e Delitto e Castigo.

Le uscite Rw Goen del 24 settembre

Delitto e Castigo 6

di Naoyouki Ochiai

€ 7,50

Riprende la pubblicazione di “Tsumi To Batsu”, l’elegante adattamento in chiave moderna e ambientata in Giappone del celeberrimo romanzo “Delitto e Castigo” di Dostoevskij. Quanto tempo? Quanto tempo sono rimasto prostrato a contemplare il mio lavoro? È ora di rimettermi in sesto, di riunire le mie menti, di scappare da questo inferno che ho appena creato con le mie stesse mani. Devo smettere di tremare, asciugarmi la faccia…

Devils and Realist 12

di Utako Yukihiro

€ 6,50

Gilgamesh appare al cospetto di William e lo trasporta nell’Impero Etiope pr mostrargli Dantalion intento a combattere per la conquista del Trono. Con sua enorme sorpresa, William scopre che la sua decisione di “non decidere” ha provocato come reazione un enorme numero di morti…

Himetsu The Top Secret 11

di Reiko Shimizu

€ 6,95

END GAME! La verità dietro il terrificante caso di cannibalismo sta per mettere a dura prova l’esistenza stessa del Nono Distretto… Riuscirà Aoki ad arrivare in tempo per salvare Maki?

I Miserabili 8

di Takahiro Arai

€ 5,95

Nel pieno della Rivoluzione il destino di Cosette, di Marius, del ribelle Jean Valjean e del terribile ispettore Javert sta per compiersi. Nel grandioso affresco di Victor hugo non c’è spazio per trionfi o grandezza. Ma, anche nel momento più terribile, la vera forza dell’umanità è di sapersi amare, e trovare conforto l’uno nell’altro. Si conclude questa strepitosa versione manga del capolavoro della celebrato capolavoro letteratura.

Karakuir Circus 34

di Kazuhiro Fujita

€ 6,95

“Se vuoi avere il cuore di Eleonr, devi uccidere tutti gli altri esseri umani!” Seguendo questo terribile teorema, la propagazione della Zonaha sta distruggendo, pezzo dopo pezzo, l’intera civiltà umana. E nel frattempo le marionette automatiche non cessano i loro terrificanti attacchi contro i sopravvissuti del Circo Nakamichi.

Karneval 18

di Toyoua Mikangi

€ 7,50

Dopo la riunione con la giovane sorella, Yogi, che è finalmente riuscito a sbloccare la sua memoria, perde del tutto il contatto con i compagni del Circo. Quando tutto sembra perduto interviene la sua seconda personalità ma… quale sarà il suo vero obiettivo? Prosegue la storia di KARNEVAL, titolo di punta della rivista ZERO SUM di Ichijinsha

La leggenda di Oda Saburo Nobunaga 6

di Tetsuo Hara, Sebou Kitahara

€ 7,50

Dal pennino del mitico autore della saga di “Ken il Guerriero”, LA LEGGENDA DI ODA SABURO NOBUNAGA racconta le epiche gesta di Oda Nobunaga, famosissimo condottiero che nel XVI secolo guidò vittoriose campagne militari alla conquista del Giappone. La storia si sofferma sulla giovinezza del celebre guerriero, tracciando un ritratto a metà strada tra realtà storica e inventio narrativa, esaltato dai magnifici disegni del maestro Hara, che non mancherà di conquistare sia gli storici fan del sensei, sia i nuovi lettori delle imprese eroiche del “figlio della battaglia”!

Momogumi Plus 10

di Eri Sakondo

€ 4,50

Yuki Taozono è costretto al “gioco della morte”: dovrà scoprire il vero nome del quinto demone, Sakuraoni, entro sette giorni. Mentre la scadenza si avvicina, la battaglia tra Momotarou e Sakuraoni è finalmente giunta al termine! Ideato dalla bravissima Eri Sakondo, azione, amori e disegni particolareggiatissimi per un manga che in molti punti ricorda le migliori opere delle Clamp. Da non perdere.

Musical Code Zyklus 3

di Ai Ninomiya

€ 6,95

Gli strumenti musicali hanno un’anima, pensieri e sentimenti. Il protagonista Rentaro ne ha scoperto uno dalle caratteristiche molto insolite: Petrushka. Ora i due dovranno affrontare la minaccia di Leonid…

Prison Experiment 1

di Chiyo Minanse, Kantetsu

€ 7,50

Eyama Aito, uno studente liceale, è costantemente vittima di bullismo.

Un giorno gli viene recepitata una misteriosa lettera che lo invita a un “gioco del prigioniero”. ù Gli è data la facoltà di scegliere una persona da tenere imprigionata per un mese, con la possibilità di vincere un’enorme somma di denaro. Lui sceglie la leader del gruppo che lo bullizza, Aya kirishima. L’unica regola è che non potrà ucciderla. A parte questo… tutto è concesso!

La vendetta di Eyama inizia!

Sucide Island 17

di Kouji Mori

€ 5,95

Dopo mesi di lotta incessante in un ambiente ostile, la fine della guerra contro Sawada e l’arrivo di un neonato accende una nuova speranza. Quelli per i quali la vita non aveva più niente da offrire sembrano aver finalmente trovato un senso alla loro esistenza. Ma un’ultima minaccia incombe sul gruppo… e la soluzione al problema è tutt’altro che unanime.

Teiichi High School 12

di Usamaru Furuya

€ 6,95

Finalmente Morizono ha svelato i nomi dei candidati alle prossime elezioni. Tra di loro c’è anche, inaspettatamente, il nome di Kikuma, che era stato inizialmente escluso dalla competizione. Che è successo? Nel frattempo Teiichi è alla mercé di Nonomiya e Takamagahara…

Le uscite Real World del 24 settembre

Assassin’s Creed: Uprising 2

di Paknadel, Watters, Holder, Lesko

€ 14,95

La saga del Progetto fenice arriva al secondo capitolo in Assassin’s Creed Uprising! La Confraternita degli Assassini vola nel cuore della Guerra Civile Spagnola per assicurarsi un prezioso artefatto che potrebbe cambiare il corso della storia. Ma quando appare un nuovo nemico, sia la Confraternita che i Templari sono costretti a formare una flebile alleanza.

Le uscite Lineachiara del 24 settembre

Wild Bill is Dead

di Hermann

€ 15,00

Deadwood, 1876. Mentre “Wild Bill” Hickock viene ucciso, nessuno nota che una famiglia è stata massacrata proprio fuori dalla città. Nessuno tranne Melvin. Anno dopo anno, seguiamo l’epopea di Melvin attraverso il West, e la sua disperata lotta per la sopravvivenza. La sua persistenza e la sua lealtà plasmano la sua vita, così come la brutale violenza del selvaggio West. Uno dei massimi capolavori di Hermann ritorna in un’edizione di lusso e in grande formato.

