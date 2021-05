Attraverso il sito ufficiale dell’editore sono state diffuse le uscite Sergio Bonelli Editore 11/17 maggio 2021. Da segnalare il ritorno alla mensilità di Martin Mystère con il numero 375 in edicola proprio dall’11 maggio.

Potete già recuperare le novità Sergio Bonelli Editore di luglio 2021 dal nostro articolo dedicato.

DRAGONERO IL RIBELLE 19 – Il demone fuggiasco

di Stefano Vietti, Emanuele Gizzi e Giuseppe Matteoni

96 pagine – 16 x 21 cm, B/N, brossurato, € 3,90

Un gruppo di ribelli, capitanati da Dragonero, fa irruzione in un villaggio presidiato da una guarnigione imperiale… trovandosi davanti soltanto i cadaveri dei soldati! La visione magica di Alben non lascia dubbi su ciò che è accaduto: un solo essere, dalle sembianze demoniache, è il responsabile della strage. Ian si mette immediatamente sulle tracce del misterioso assassino, scoprendo che le sue origini hanno a che fare con una vecchia storia mai del tutto chiusa… Una sceneggiatura drammatica ed emozionante, scritta da Stefano Vietti per lo sfolgorante ritorno di Giuseppe Matteoni in un albo della serie regolare!

MARTIN MYSTÈRE 375 – AUDACE 331

di Alfredo Castelli e Lucio Filippucci

96 pagine – 16 x 21 cm, B/N, brossurato, € 4,40

Gianluigi Bonelli acquisì L’Audace, un giornale a fumetti che pubblicava racconti a puntate e lo trasformò in un albo con una lunga storia… Intanto, in Egitto l’Agente segreto italiano noto come “L’Inafferrabile”, alle cui avventure si ispira una serie a fumetti dell’Audace, è investito da una luce accecante in una grotta dove si trova una misteriosa installazione… 2021. Durante una conferenza stampa per gli ottant’anni della Bonelli, Martin Mystère riceve da uno sconosciuto un numero dell’Audace “mai esistito”, il n. 331, e stampato nel 1941, durante le due settimane in cui il giornale era scomparso dalle edicole. Al suo interno, la prima puntata di una nuova serie interpretata da Martin Mistèro, il quale, insieme al suo assistente Tomi, identico a Java, raggiunge la stessa grotta in cui si è inoltrato l’Inafferrabile e viene investito dalla stessa luce. Cosa ancor più strana, Martin Mystère è in procinto di recarsi proprio in quel luogo dell’Egitto, la “depressione di Qattara”, per la sua trasmissione televisiva… Martin Mystère torna all’originario formato mensile, arricchito da un romanzo a puntate di Andrea Carlo Cappi e da redazionali inediti!