Attraverso il sito ufficiale dell’editore sono state diffuse le uscite Sergio Bonelli Editore dal 03 al 10 luglio 2021. Da segnalare la nuova edizione di Senzanima Vol. 1 – Guerra, Dylan Dog 418 (primo albo che farà incontrare l’Indagatore dell’Incubo con Vasco Rossi, trovate in questo nostro articolo tutti i dettagli) e il quinto e finale volume di K-11.

Le uscite Sergio Bonelli Editore dal 03 al 10 luglio 2021

03 luglio

Tex Willer Extra 1 – La Città dei Fuorilegge

di Boselli Mauro, Andreucci Stefano, Dotti Maurizio (copertina)

80 pagine – 16×21 cm, b/n, brossurato, € 3.50

A Robbers’ Nest tutti i banditi trovano un porto sicuro, anche se il villaggio è diviso in due zone d’influenza, quella di Schirmer e quella di Mendoza, due capobanda che si guardano in cagnesco. L’arrivo di un giovane fuorilegge, che cerca di liberarsi dell’ingiusta accusa di aver rapinato un carico d’oro, rompe il delicato equilibrio. E Tex Willer riparte in cerca della verità, in compagnia di due pards occasionali, il vecchio Dusty e il giovane Will Kramer, aspirante pistolero…

La Storia del West 28 – Veleno Giallo

di D’Antonio Gino, Polese Renato, Chiumento Flavio e Chiumento Francesco (colori), D’Antonio Gino (copertina)

96 pagine – 19×27 cm, b/n, colore, € 6.90

I nordisti avanzano in territorio confederato lasciando solo distruzione dietro di sé. Belinda Hall riesce a fuggire con l’aiuto di un giovanissimo soldato che altri non è se non Ben MacDonald. Giunta a Richmond, già presa d’assalto, Belinda si unisce al presidente Davis che sta lasciando la città per rifugiarsi in Texas. È proprio il reparto di Ben che difende la ferrovia lungo la quale il governo del Sud cerca salvezza. Per Belinda e il giovane Ben inizia un viaggio pieno di colpi di scena.

06 luglio

Nathan Never 361 Bis – Oltre l’Immaginazione/Per un Futuro Migliore

di Vigna Bepi, Bonazzi Germano, Fiorelli Ivan, Giardo Sergio (copertina)

112 pagine – 16×21 cm, b/n, brossurato, € 4.40

Un uomo che dice di chiamarsi Nemo è rinchiuso in un ospedale psichiatrico. I suoi ricordi non sembrano avere riscontri e all’ispettore Ishimori pare che egli confonda le vicende della sua vita con quelle dell’Agente Speciale Nick Nemesis, protagonista degli albi pubblicati dalle Edizioni Alfa. Esiste forse un rapporto tra l’eroe dei fumetti e un ex poliziotto che vive isolato nei Territori del Sud, insieme alla figlia e a un robot? Nathan Never nella sua avventura più visionaria, che lo porterà a indagare all’interno del processo creativo che è all’origine delle sue stesse avventure… Storia realizzata in collaborazione con il Ministero per la Transizione Ecologica. Un racconto pensato per sensibilizzare sul fenomeno del “climate change”.

Morgan Lost Scream Novels 1 – Il Silenzio della Neve

di Chiaverotti Claudio, Talami Giovanni, Airaghi Lola, De Tommaso Fabrizio (copertina)

64 pagine – 17×23 cm, b/n, brossurato, € 4.40

La neve… silenziosa e spettrale, copre New Heliopolis con un sudario di morte. Un insidioso virus ha colpito la popolazione, immergendo tutti in un caleidoscopio di paura, solitudine e nevrosi. Mentre la città appare congelata in un sonno irreale, i suoi incubi si muovono sotto la pelle… Nuovi, inafferrabili assassini strisciano tra le ombre e Morgan Lost – costretto dalla ferrea legge del Lockdown – non può uscire per dar loro la caccia!

07 luglio

Tex 729 – Rapina a Nogales

di Boselli Mauro, Monni Carlo, Laurenti Mauro, Villa Claudio (copertina)

112 pagine – 16×21 cm, b/n, brossurato

Nella tranquilla Nogales sta per avvenire il finimondo. Un gruppo di banditi assalirà la banca, mentre i vaqueros di Don Domingo Torres rapiranno Manuela Montoya, attirata con l’inganno. Ma dove sono Tex e i suoi pards? Nella difficile partita, Kit Willer rischierà di dover scegliere tra la vita e l’amore…

08 luglio

K-11 – Volume Quinto

di Casali Matteo, Landini Stefano, Mammucari Emiliano (copertina) e Mascolo Fabiana (colori)

72 pagine – 22×30 cm, col., cartonato, € 17

Nella “terra dei liberi”. In America, lontano da quella rivoluzione in cui ha creduto, dove libertà e giustizia dovrebbero essere garantite a tutti. È qui che Karl ha trovato una nuova casa e dato alla sua famiglia un futuro luminoso. Ma non privo di ombre. Nuove identità e vite riscritte ad arte per ingannare i vicini di casa di un uomo atomico venuto da un paese nemico e che vede la libertà promessa farsi piccola, mentre paga il prezzo della sua seconda vita, diventando servo della nazione che di quella stessa libertà fa il suo vanto e la sua ragion d’essere. Mentre il mondo si fa sempre più piccolo e pericoloso, Karl sarà costretto a decidere fino a dove è pronto a spingersi per meritare il suo posto nella “patria dei coraggiosi”. E combattere per una bandiera che non è più la sua.

Speciale Dragonero 8 – Il Viaggio degli Eroi

di Enoch Luca, Gregorini Gianluca, Hamilton Piky (colori), Rubini Michele (copertina)

128 pagine – 16×21 cm, colore, brossurato

È passato molto tempo da quando due grandi eroi e i loro universi si sono incontrati: Ian Aranill, l’Uccisore di Draghi, e Zagor, lo Spirito con la Scure. Da quell’incontro è nata una solida amicizia, che ha messo radici… radici che, però, scavando nel tessuto dei due mondi, hanno finito per intaccare qualcosa. Ma cosa? Alle forze congiunte dei due eroi la responsabilità di scoprirlo!

09 luglio

Martin Mystére 377 – Il Vampiro di Vienna

di Castelli Alfredo, Barzi Davide, Venturi Walter, Alessandrini Giancarlo (copertina)

96 pagine – 16×21 cm, b/n, brossurato

Martin Mystère deve indagare questa volta su “London After Midnight” di Tod Browning, il più celebre film perduto della Storia del cinema che, secondo la leggenda, vide l’ultima copia esistente distrutta in un misterioso incendio oltre settant’anni fa. E se la sparizione della pellicola fosse stata invece voluta da qualcuno perché la visione di quelle immagini avrebbero potuto cambiare la nostra percezione del mondo?

Dragonero Il Ribelle 21 – Le Gazze Ladre

di Enoch Luca, Bonessi Luca, Riccardi Vincenzo, Pagliarani Gianluca (copertina)

96 pagine – 16×21 cm, b/n, brossurato

Un tempo cacciavano creature selvagge e feroci, oggi braccano i ribelli per intascare la taglia sulla loro testa: sono i Bestiarii! Ian e Gmor non hanno nessuna intenzione di lasciare che i propri compagni vengano trascinati in catene nella città più vicina, ma, nel tentativo di liberarli, incrociano il cammino di un eterogeneo gruppo di donne: sono delle fuorilegge che si fanno chiamare “le gazze ladre”. Da che parte si schiereranno quando si tratterà di regolare i conti con i Bestiarii? Dragonero dovrà scoprirlo a proprio rischio e pericolo!

10 luglio

Speciale Le Storie 8 – L’inquisitore, Doppio Incubo

di Manfredi Gianfranco, Lucchi Antonio, Di Gennaro Aldo (copertina)

128 pagine – 16×21 cm, colore, brossurato