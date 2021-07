Attraverso il sito ufficiale dell’editore perugino sono state diffuse le uscite Star Comics del 21 luglio. Da segnalare il terzo volume di Super Dragon Ball Heroes e il 45° e conclusivo volume di HAIKYU!!.

Le uscite Star Comics del 21 luglio

SUPER DRAGON BALL HEROES – MISSIONE NELL’OSCURO MONDO DEMONIACO 3

Yoshitaka Nagayama

11,5×17,5, B, b/n, 208 pp, con alette, € 4,50

Anche in edicola

L’Oscuro Mondo Demoniaco è tornato agli antichi fasti! Dopo aver perso la Kaioshin del Tempo, Trunks e gli altri membri della Pattuglia Temporale oltrepassano le linee nemiche insieme all’esercito di Demigra. La Pattuglia si scontra con le forze dell’Impero oscuro! Come finirà l’ultima battaglia della missione nel Mondo Demoniaco, da cui dipende il controllo sul fluire del tempo?!

CREAMY MAMI – LA PRINCIPESSA CAPRICCIOSA 3

Emi Mitsuki, Studio Pierrot

13×18, B, b/n, 160 pp, con sovraccoperta, € 5,50

Davanti a un giovane Shingo Tachibana, Megumi Ayase dà una piccola prova del suo talento. Il suo atteggiamento stoico, unito alle sue grandi capacità, avvicinano sempre più la ragazza a diventare l’idol perfetta. Tuttavia, a causa di alcune aspiranti idol invidiose del suo talento, il debutto di Megumi prende una piega inaspettata…

YONA LA PRINCIPESSA SCARLATTA 27

Mizuho Kusanagi

11,5×17,5, B, b/n, 192 pp, € 4,50

La dichiarazione d’amore improvvisa di Hak ha reso Yona particolarmente nervosa, tanto che ogni gesto tra i due sembra ormai forzato e l’imbarazzo si è fatto palpabile. Intanto Zeno suggerisce di dirigersi verso Kuto per guarire le ferite dei Quattro Draghi, perché la vicinanza al Castello di Hiryu renderebbe il loro recupero molto più rapido. In quel frangente giunge la notizia che un esercito proveniente dal nord dell’Impero Kai sta invadendo il territorio della Tribù del Fuoco…

MARS NEW EDITION 4

Fuyumi Soryo

12,4×18, B, b/n, 352 pp, con sovraccoperta, € 8,00

Dietro un aspetto fragile e innocente può celarsi la più spietata cattiveria…Pur di risvegliare nel cuore di Rei la sua stessa sete di sangue, Makio non esita minimamente a fare del male a Kira. Che il dio della guerra Mars sia votato alla distruzione? Pericolosi sentimenti negativi si diffondono nell’ombra…

HAIKYU!! 45

Haruichi Furudate

11,5×17,5, B, b/n, 224 pp, € 4,30

Fermi nelle proprie convinzioni, i Black Jackal e gli Adlers si scontrano al meglio delle loro possibilità. La fine della partita si avvicina… Riuscirà Hinata a fermare le poderose schiacciate di Ushijima? E quale sarà l’esito della sfida contro Kageyama? Il manga che ha rivoluzionato il modo di rappresentare la pallavolo su carta arriva alla sua tanto attesa conclusione! E c’è una sorpresa per chi si affretta a ordinare l’ultimo volume in fumetteria: uno speciale mini-shikishi in omaggio!

RAW HERO 6

Akira Hiramoto

13×18, B, b/n, 176 pp, con sovraccoperta, € 5,50

I rappresentanti del Fronte di Liberazione delle Abilità Speciali hanno intenzione di compiere una rappresaglia in seguito alla pubblicazione di un articolo che denigra la loro organizzazione e perciò architettano un piano per assalire la sede della casa editrice della rivista colpevole. Allo scopo di impedirlo, intervengono i membri della Divisione Amministrazione della Giustizia. Combattuto tra il suo orgoglio da ribelle e la sua missione per conto delle forze a tutela dell’ordine, Chiaki scopre una verità a dir poco sorprendente…!

DRAGON QUEST SAGA – L’EMBLEMA DI ROTO II – GLI EREDI DELL’EMBLEMA 27

Kamui Fujiwara, Takashi Umemura, Yuji Horii

13×18, B, b/n e col., 208 pp, con sovraccoperta, € 5,90

Con l’arrivo del Re Drago e la comparsa del Re Infernale Gorgona, la battaglia sulla piana di Aliahan si fa ancora più intensa. Li viene gravemente ferito da Gunung e anche Aros, caduto nella trappola di Gorgona, crolla a terra. Presso il Sacro Altare del Jipang, dove sono stati riuniti i tre Sacri Strumenti, un Harold mostruosamente mutato riappare dopo aver spezzato la barriera che lo imprigionava e tenta nuovamente di impossessarsi di essi. Mentre il Maestro della Saggezza Beser cerca di contrastarlo con Madante, giungono ad Aliahan rinforzi provenienti da ogni dove, molti dei quali hanno già combattuto al fianco di Aros… Lo scontro entra in una nuova fase!

FAIRY TAIL COLLECTION 5 (di 11)

Hiro Mashima

11,5×17,5, B, b/n, € 25,80

Ritornano le mirabolanti avventure della gilda più scatenata della storia dei manga, per la prima volta raccolta in undici pratici ed eleganti cofanetti. Il miglior modo per recuperare un’opera… magica! Contiene “Fairy Tail” voll. 25-30.

