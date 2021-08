Attraverso il sito ufficiale dell’editore perugino sono state diffuse le uscite Star Comics dell’11 agosto 2021. Da segnalare il volume unico ANIMALS di panpanya.

ANIMALS

di panpanya

12.8×18, B. con sovraccoperta, B/N, 184 pp, € 9,90

Vite prive di meta, creature raminghe. Eppure, “loro” esistono e continuano a vivere… Ritorna l’eterea e gentile ragazzina che fa da filo conduttore alle brevi e surreali storie di panpanya, stavolta alle prese con vicende che hanno per protagonisti animali di vario genere. Un nuovo, prezioso volume corredato dalle consuete e penetranti pagine di diario, ma anche da svariate e suggestive pagine a colori. Un’opera da gustare con gli occhi e in cui perdersi come in un sogno.