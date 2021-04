Sono state diffuse le uscite Tunué di maggio e giugno 2021.

DAISY E LA MASCHERA SPEZZATA – 6 maggio

di Lorenza Di Sepio e Marco Barretta

cm 16,8×24, pp. 120 a colori, € 14.50

Catturata dalle pagine di un libro scritto tanti anni fa da suo padre, la piccola Daisy ha deciso di rimanere nel regno fatato con la sovrana Dahlia, per cercare di salvare un reame in pericolo. Ma non tutto è come sembra e mentre Daisy non si accorge del grande inganno, il padre Alexander non vuole abbandonarla e torna nel racconto per salvarla. Tra avventure fantastiche, vecchi e nuovi amici, riusciranno nel loro intento? E Dahlia accetterà il ruolo che la narrazione le impone di rivestire?

PENSS – 13 maggio

di Jérémie Moreau

cm 16,8×24 cartonato, pp. 232 a colori, € 27

All’alba dei tempi, Penss trascorre le sue giornate contemplando e riflettendo sulla bellezza della natura. Rifiutato dal suo clan perché inattivo per la caccia, è costretto a sopravvivere da solo affrontando le insidie di un mondo selvaggio. Come la natura che, inevitabilmente, si piega in inverno e si dispiega in primavera, così la mente di Penss cambierà nel corso della storia: per lui inizierà una nuova vita e, di riflesso, un nuovo futuro per l’umanità.

FLAMER – 27 maggio

di Mike Curato

cm 15×21, pp. 368 a colori, € 19.90

È l’estate tra le medie e le superiori, e Aiden Navarro è al camposcuola. Tutti stanno attraversando dei cambiamenti ma per Aiden la posta in gioco è più alta. Mentre conosce nuovi amici, affronta bulli e passa del tempo con Elias (un ragazzo a cui non riesce a smettere di pensare), si ritrova in un percorso di coming out e accettazione.

LE AVVENTURE DI TOM SAWYER – 3 giugno

di Jean Luc Istin, Julien & Matthew Akita

cm 16,8×24, pp. 184 a colori, cartonato, € 16.90

Tornano le avventure di Tom, insieme agli scalmanati Joe, Ben e Huck, le punizioni di zia Polly, le scorribande lungo il fiume Mississippi: il fumetto del più grande classico della letteratura per ragazzi, per rivivere la gioia di leggere una storia che ha fatto sognare intere generazioni di piccole pesti!

LA MIA ULTIMA ESTATE CON CASS – 17 giugno

di Mark Krilley

cm 15×21, pp. 256 a colori, cartonato, € 17.50

Megan e Cass sono cresciute insieme. Ogni anno, le loro famiglie andavano in vacanza nel Michigan, dove le ragazze si rilassavano in riva al lago e disegnavano, dagli scarabocchi da bambine ai ritratti della loro adolescenza. Dopo il trasferimento a New York per la separazione dei genitori, Cass invita Megan a passare l’estate con lei a Brooklin. Megan accetta con gioia, ma la Cass che troverà non è la stessa di quand’erano bambine: è un’artista ribelle, uno spirito libero, senza regole, perfettamente integrata nella grande città. Le ragazze iniziano a collaborare su un dipinto che sarà presentato in una mostra in una prestigiosa galleria locale. Ma quando un segreto viene alla luce e una di loro supera il limite la loro amicizia riuscirà a sopravvivere?

A CASA – 24 giugno

di Sandrine Martin

cm 17×24, pp. 208 a colori, cartonato, € 17.50