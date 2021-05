E’ in arrivo il set LEGO Art “Planisfero”, il nuovo set dei record

Sarà in vendita dal prossimo 1° giugno il nuovo set LEGO Art #31203 Mappa del mondo, che aggiunge un fantastico planisfero agli altri mosaici della linea LEGO Art. Chiaramente e ovviamene dedicato ad appassionati e costruttori adulti e con una spiccata passione per i viaggi, la scoperta del mondo o la geografia, è il primo set ufficiale LEGO a infrangere la barriera dei 10.000 pezzi: i suoi 11.695 pezzi gli consentono di superare di ben 2.659 pezzi il precedente set dei record, ovvero il set LEGO Creator Expert #10276 Colosseo (ve ne abbiamo parlato in questo nostro articolo).

Il nuovo planisfero in forma di LEGO Art può essere realizzata in 3 versioni in base alla nazione di residenza di chi lo costruisce: la classica versione con Europa e continente africano al centro, continente americano al centro oppure ancora Asia e Australia al centro. Il set include anche elementi per realizzare dei pin da posizionare sulla mappa in corrispondenza dei luoghi già visitati dal costruttore o che sono ancora nella sua lista dei desideri dei luoghi da visitare.

Non è solo il “centro” della mappa ad essere personalizzabile: anche la configurazione degli oceani è a scelta del costruttore. Gli oceani di questo mosaico di 65 cm di altezza e di 104 cm di larghezza possono quindi essere personalizzati per essere una vera espressione dello stile di ogni costruttore: le tessere possono essere disposte in un modo ispirato alla mappatura batimetrica del fondo dell’oceano seguendo le istruzioni di costruzione.

Il manuale di istruzioni rilegato con cura in stile rivista patinata, una cornice bianca in mattoncini e due elementi per appendere il set fanno parte del set.

Anche questo nuovo set , come tutti gli altri della serie LEGO Art, è accompagnato da un podcast scaricabile sul proprio device preferito, il quale include vari racconti di viaggiatori, di blogger e avventurieri:

Syazwani Baumgartner, che sul suo blog "Travel Muse Family" condivide le proprie esperienze del visitare alcuni trai i più remoti villaggi del mondo

Torbjørn C. Pedersen, la prima persona della storia a visitare a visitare tutti i paese del mondo in un unico e ininterrotto viaggio e senza mai prendere un aereo

Dane & Stacey, una coppia neozelandese che getisce un canale Youtube intitolato "Daneger & Stacey", nel quale raccontano e spiegano come viaggiare e muoversi nelle Isole Cook

Ernest White II, produttore e conduttore statunitense di trasmissioni a tema viaggi

, produttore e conduttore statunitense di trasmissioni a tema viaggi Fiorella Groves, Designer LEGO e appassionata di viaggi

Fiorella Groves, Creative Lead per LEGO Art, ha commentato:

“Sappiamo che i nostri fan adulti amano viaggiare, ma molti non hanno potuto farlo per più di un anno. Abbiamo pensato che non c’era modo migliore di aiutare a esplorare il mondo mentre si rilassano nel comfort della loro casa che permettere loro di costruire, ricostruire, pianificare e ricordare attraverso la costruzione. Speriamo che la LEGO Art World Map possa ispirare nuove avventure in alcuni, e aiutare altri a rivivere e celebrare meravigliosi ricordi di viaggio del passato”

Il nuovo set LEGO Art #31203 Mappa del mondo sarà disponibile su LEGO.com e nei LEGO Store a partire dal 1° giugno 2021 al prezzo di 249,99euro. Arriverà invece nei migliori negozi di giocattoli di tutto il mondo a partire dal prossimo 1° agosto 2021.

Destinato certamente a diventare il set per eccellenza della serie LEGO Art, non potrà assolutamente mancare nella collezione di chi ha già già iniziato a riempire le pareti di casa o dell’ufficio con questi veri e propri quadri. Vogliamo andare a riscoprirli insieme?

I set LEGO Art

Presentati per la prima volta in occasione dei lanci estivi (luglio 2020) nell’ambito dello sviluppo della nuova linea orizzontale (nel senso che copre vari temi, da LEGO Technic a LEGO Creator Expert, passando per LEGO Ideas e LEGO Star Wars) LEGO 18plus Adults Welcome, i nuovi set LEGO Art formalizzano in set LEGO ufficiali una delle tecniche più amate da AFOL e appassionati di tutto il mondo, ovvero quella del mosaico. Ad oggi sono i “quadri” che si possono costruire e appendere. Rivediamoli insieme.

LEGO Art # 31197 Andy Warhol's Marilyn Monroe | € 119,99

E’ composto da 3.341 pezzi, consente di creare (uno per volta) i 4 elementi dell’opera di Andy Warhol e include un podcast di accompagnamento (in lingua inglese) con interviste con Jessica Beck, il Curatore del Museo Andy Warhol e le storie di Blake Gopnik, Critico d’Arte e autore della biografia “Warhol”.

LEGO Art # 31198 The Beatles | € 119,99

E’ composto da 2.933 pezzi, consente di creare (uno per volta) il ritratto di ciascuno 4 membri della band e include un podcast di accompagnamento (in lingua inglese) con interviste con il Commentatore Radiofonico, giornalista britannico ed sperto di Beatles Geoff Lloyd, con Samira Ahmed, nota e storica fan dei Beatles e le storie/performance di Nish Kumar, comico e presentatore televisivo (oltre che fan dei Beatles).

LEGO Art # 31199 Iron Man – Marvel Studios | € 119,99

E’ composto da 3.167 pezzi, consente di costruire tre diverse immagini dell’eroe Marvel con indosso altrettante versioni dell’Armatura, che possono essere combinate (acquistando 3 copie del set) per creare un ritratto finale di Iron Man di grandi dimensioni ed in formato portrait e include un podcast di accompagnamento (in lingua inglese) che comprende interviste con Roy Thomas, ex caporedattore di Marvel e storie di Alex Grand, esperto Marvel e conduttore di “Comic Book Historians podcast”.

LEGO Art # 31200 I Sith Star Wars | € 119,99

E’ composto da 3.406 pezzi, consente di costruire le immagini di 3 diversi Signori dei Sith, che possono essere combinate (acquistando 3 copie del set) per creare un ritratto finale di Darth Vader con in pugno la sua rossa spada laser e include un podcast di accompagnamento (in lingua inglese) che comprende interviste con Doug Chiang, Vicepresidente & Direttore Creativo Esecutivo di Lucasfilm e storie di Glyn Dillon, creatore di design per Kylo Ren come si è visto nella saga di film Star Wars.

LEGO Art # 31201 Harry Potter Hogwarts Crests (Stemmi di Hogwarts) | € 119,99

Il set include 4.249 pezzi, che consentiranno di costruire, ovviamente uno per volta, i quattro stemmi delle Case di Hogwarts : Grifondoro, Serpeverde, Corvonero o Tassorosso. Il mosaico ha le ormai ben note dimensioni di 50 × 50 stud e i diversi colori degli stemmi delle quattro Case spiegano anche il numero relativamente elevato di parti. Acquistando 4 copie del set si potranno poi unire per realizzare lo stemma di Hogwarts.

LEGO Art # 31202 Disney's Mickey Mouse | € 119,99

Il nuovo mosaico dedicato ai due VIP di Casa Disney include 2.658 pezzi e li ritrae nel loro classico aspetto da cartone animato, ovvero come le due minifigure del set LEGO Ideas # 21317 Steamboat Willie (» Clicca qui per comprare il set) oppure come i due personaggi costruibili del set LEGO Disney # 43179 Topolino e Minnie (» Clicca qui per comprare il set). Anche questo set ha dimensioni di 50×50 stud e acquistandone due copie sarà possibile realizzare un ritratto di coppia.

