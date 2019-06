NASA Apollo 11 lunar lander: Lego celebra la missione Apollo 11

Per celebrare i 50 anni dallo sbarco sulla Luna, in arrivo il set lego, realizzato con la Nasa, dedicato alla missione Apollo 11.

Il 20 luglio del 1969 Neil Armstrong e Buzz Aldrin camminarono per la prima volta sulla Luna. A distanza di quasi 50 anni da quella data storica, ecco in arrivo il set lego Creator Expert 10266 – NASA Apollo 11 Lunar Lander, che celebrerà la missione che fu “Un piccolo passo per un uomo, un grande balzo per l’umanità“.

Il set è stato realizzato in collaborazione con la NASA e il piccolo diorama, composto da 1087 pezzi, riprodurrà in modo dettagliato la scena dell’allunaggio.

Il modello sarà composto da due elementi principali: il modulo lunare Eagle, e la base della superficie lunare. A sua volta, il modulo lunare si presenterà in due sezioni, quella di discesa e quella di ascesa.

Nella parte inferiore (la sezione di discesa) la superficie della costruzione sarà coperta da una serie di pannelli dorati e dischi di atterraggio dello stesso colore. La parte superiore (la sezione di ascesa), al suo interno potrà ospitare le due minifigure degli astronauti nella riproduzione della cabina di pilotaggio.

La base replicherà il terreno della Luna, con tanto di crateri e asperità, sul quale sarà possibile trovare la riproduzione Lego della prima impronta lasciata da Armstrong e la bandiera degli Stati Uniti. La base del modello sarà corredata infine da una targhetta commemorativa.

Il set 10266 – NASA Apollo 11 Lunar Lander sarà disponibile sul mercato a partire dal 1 giugno 2019 ad un prezzo di 99,99€ e misurerà 22 cm in larghezza, 20 cm in altezza e 20 cm in profondità.