LEGO Collectible, rivelata la distribuzione delle figure della seconda serie Disney!

Dopo l'annuncio ufficiale da parte di Lego, arrivano le prime informazioni sul contenuto della seconda serie LEGO Collectible.

Le collezioni proposte da LEGO hanno da sempre catturato l’attenzione degli appassionati e delle nuove leve. La società danese, recentemente, ha annunciato ufficialmente la seconda serie di LEGO Collectible dedicata ai personaggi Disney, senza dare ulteriori informazioni sui pezzi disponibili.

A distanza di una settimana, grazie ad alcune testate che hanno ricevuto un set da recensori, possiamo conoscere il contenuto dell’intera collezione.

Innanzitutto, la nuova serie vanta 18 minifigure – con codice di serie 71024 -, che saranno disponibili dal prossimo 1 maggio al prezzo consigliato di 3,99 dollari. Di seguito potete trovare la lista completa e la frequenza di figure per confezione:

Quattro pezzi per confezione:

Vintage Mickey

Vintage Minnie

Scrooge McDuck

Chip

Dale

Anna

Elsa

Hades

Frozone

Tre pezzi per confezione:

Jafar

Jasmine

Hercules

Sally

Jack Skellington

Edna Mode

Due pezzi per confezione:

Huey

Dewie

Louie

Insomma, la collaborazione tra Lego e Disney non cessa di dare i suoi frutti. Vi ricordiamo, infine, che la società danese non ha rilasciato ulteriori dichiarazioni sulla disponibilità in Italia del nuovo set LEGO Collectible. Per tanto, vi invitiamo a restare sintonizzati sui nostri canali per ulteriori aggiornamenti sulla questione.