Avete presente quando si usa l’espressione “una congiunzione astrale perfetta” per indicare una serie di eventi positivi che raramente si combinano così bene tra loro? Ecco, le giornate di oggi e di domani sono decisamente una di quelle “LEGO combo sconti” perfetta per gli appassionati di mattoncini e i collezionisti di set LEGO: su lego.com possiamo trovare la promo dei doppi punti VIP, su Amazon le ottime offerte dei Prime Day 2022 e su ibs.it sono partiti i LEGO Days.

E voi, cosa aspettate? Una mano sul mouse e l’altra sul portafoglio e via, che la vostra LEGO Room è pronta per ingrandirsi grazie a questa “LEGO combo sconti“!

LEGO doppi punti VIP

LEGO doppi punti VIP

Vediamo insieme una selezione di set da acquistare grazie a questa "LEGO combo sconti" per aumentare il nostro conto di punti VIP.

LEGO Technic #42143 Ferrari Daytona SP3

Dalla serie Ultimate Car Concept LEGO Technic arriva un’incredibile costruzione per i fan adulti della Ferrari. Ricrea le caratteristiche della Ferrari Daytona SP3 nel classico colore rosso e con cerchioni cromati, la parte posteriore e le linee ricurve che rendono questo modello in scala 1:8 così speciale. Questo modello altamente funzionale è una replica della Ferrari vera. Tra le caratteristiche sono incluse lo sterzo, un cambio sequenziale a 8 rapporti con palette e un motore V12 con pistoni mobili. Proprio come la supercar originale, questo modello di Ferrari da collezione è caratterizzato da portiere con apertura a farfalla.

LEGO Icons #10303 Montagne russe

Le montagne russe a gravità costruibili con questo set sono dotate di 1 treno e una stazione d’imbarco con barriere apribili e pannello di controllo. Abbassa le sbarre per mettere al sicuro i passeggeri nei vagoni delle montagne russe. Poi rilascia il freno in modo che il treno arrivi ai piedi dell’ascensore. Attiva l’ascensore e goditi la corsa mentre i vagoni sfrecciano attraverso rapide discese e giri della morte mozzafiato. Tra gli accessori sono inclusi una panchina con mappa, carretto dei palloncini, carretto dei pretzel, bancarella degli hot-dog e misuratore di altezza.

LEGO Star Wars #75341 Landspeeder di Luke Skywalker

Costruisci la prima versione UCS del Landspeeder di Luke Skywalker e ricrea ogni minuzioso dettaglio di questo veicolo leggendario. Dal parabrezza dell’abitacolo al motore a turbina senza copertura, ogni elemento ricorda Star Wars: Una nuova speranza. Il veicolo costruibile è lungo 49 cm ed è fornito di espositore per creare l’effetto in volo. Per completare la costruzione, una targhetta informativa con i dati tecnici del Landspeeder X-34 e 2 minifigure LEGO: Luke Skywalker con spada laser ed elettrobinocoli e C-3PO.

LEGO Icons #10302 Optimus Prime

Optimus Prime è il leader degli eroici Autobot. Risveglia la tua passione per l’universo Transformers con questo progetto di costruzione gratificante per adulti, mentre ricrei tutti i dettagli di un robot leggendario. Proprio come l’amato personaggio originale, questo modello di Optimus Prime si trasforma da robot a camion e viceversa. Ammira i 19 punti di snodo in modalità robot, quindi apri il torace per custodire la matrice di comando dell’Autobot. Aggiungi il jetpack in modalità robot e fai impugnare all’Autobot il blaster ionico e l’ascia Energon. Tra gli altri accessori autentici sono inclusi un cubo Energon e un pannello opzionale all’altezza della vita.

LEGO Ideas #21333 Vincent van Gogh – Notte stellata

Costruisci la versione 3D in mattoncini LEGO di una delle opere d’arte più celebri di Vincent van Gogh, Notte stellata, esposta al Museum of Modern Art (MoMA) di New York City. Scopri tecniche di costruzione innovative per immortalare le pennellate vorticose di Van Gogh e appendi il capolavoro completato a una parete con il gancio o esponilo su un mobile o su un piano. Questo magnifico set viene fornito con un braccio di supporto regolabile sul quale posizionare la minifigure di Vincent van Gogh con pennello, tavolozza e cavalletto.

Amazon Prime Day

Amazon Prime Day

Scopriamo insieme una selezione di set che Amazon ci offre nel corso di questa "LEGO combo sconti" fenomenale grazie ai suoi Prime Day 2022.

LEGO Disney #43202 La Casa dei Madrigal

Questo set LEGO Disney da 587 pezzi comprende la casa a 3 piani di Mirabel, con una banderuola girevole, un letto che si capovolge e imposte che salutano. La casa delle bambole dei Madrigal LEGO Disney include varie stanze, diverse funzionalità tratte dal film e accessori per rendere il gioco creativo. È fornita con le 2 mini-doll LEGO Disney di Abuela e Mirabel e la micro-doll di Antonio, più le minifigure LEGO del capibara e delle farfalle. Gli accessori includono una fisarmonica, un grammofono e un ombrello, più un foglio di adesivi per decorare e personalizzare la casa. Questa casa delle bambole del film Disney Encanto è perfetta per giocare a lungo ed è un bellissimo oggetto da esposizione.

LEGO City #60135 Camion centro di comando della polizia

Il set contiene un camion della polizia costruibile con ufficio e prigione nel rimorchio, un drone, un veicolo ATV e un trattore con rimorchio dotato di spara-uova! Include anche 3 personaggi della serie TV di LEGO City: Duke DeTain, Gracie Goodhart e Snake Rattler, più la minifigure di un ladro. Il veicolo ATV è completo di sterzo: basta inclinare l’ATV per sterzare a sinistra e a destra. Contiene tanti accessori per stimolare la fantasia, inclusi un drone giocattolo con controllo remoto, manette e uova.

LEGO Technic #42128 Autogrù pesante

Il modello LEGO Technic di autogrù pesante è dotato di molte funzioni pneumatiche, tra cui l’albero estensibile, l’argano e la gru, tutti funzionanti. Proprio come i carri attrezzi per mezzi pesanti reali, ha un assale sollevabile per usufruire del set supplementare di ruote in caso di carichi irregolari. Esplora il design complesso di questa costruzione classica, dotata di caratteristiche meccaniche funzionanti, quali la gru mobile, l’argano e gli stabilizzatori. Fai sterzare l’autogrù ruotando il perno sul tetto o apri il cofano per ammirare il motore a 6 cilindri in linea con pistoni mobili.

LEGO Ninjago #71765 Mech ultra combo ninja

Questo set LEGO NINJAGO 4 in 1 contiene un mecha action figure composto da: mech, auto, carro armato giocattolo e jet con cui è possibile giocare separatamente. Il Mech Ultra Combo Ninja, composto da 4 veicoli diversi, è la macchina da combattimento perfetta per ricreare storie ninja con gli eroi dei bambini. Contiene 7 minifigure LEGO NINJAGO: Kai, Jay, Zane e Cole, il malvagio duo di guerrieri serpente Cobra Meccanico e Boa Distruttore, più Wu Bot. Quando avranno completato la loro missione, i bambini saranno ricompensati con un banner del Teamwork da collezionare.

LEGO City Stuntz #60299 Competizione acrobatica

Il set LEGO City Competizione acrobatica include 2 moto giocattolo, 1 rampa, 1 cerchio di fuoco con fiamme e 1 torre regolabile in altezza

I bimbi possono regolare l’altezza del cerchio e aumentare la difficoltà e la lunghezza che la moto con meccanismo a spinta deve affrontare Il set include 2 minifigure LEGO, tra cui Duke DeTain, uno dei protagonisti della serie TV e del set LEGO City Stazione di polizia.

LEGO Days di IBS

LEGO Days di IBS

Infine, vediamo insieme cosa una selezione di set che IBS ha da offrirci in questa "LEGO combo sconti" incredibile grazie ai suoi LEGO Days.

LEGO Icons #10311 Orchidea

Immergiti in un rilassante progetto di costruzione e crea un bellissimo bouquet di fiori da esporre in casa con questo modello di Orchidea (10311) LEGO per adulti. Prenditi tutto il tempo che vuoi per realizzare i dettagli di questa magnifica pianta artificiale, dei suoi fiori bianchi e rosa e del suo vaso blu scanalato. Goditi dei momenti di piacere e di relax con costruzioni belle, appaganti e personalizzabili con cui arredare il tuo spazio abitativo, grazie ai set della collezione botanica LEGO per la casa.

Ispirata a una vera orchidea, questo elegante modello di pianta finta LEGO presenta 6 fiori grandi e 2 fiori appena sbocciati. Grazie alle 5 foglie alla base e alle 2 radici, riproduce fedelmente una pianta reale. Costruisci il vaso blu e riempilo di elementi LEGO marroni per ricreare un mix reale di cortecce.

LEGO Icons #10298 Vespa 125

Un’icona di stile, un simbolo di libertà, un tributo alla Dolce Vita. La Vespa Piaggio è tutto questo e molto di più. Ora puoi costruire e mostrare a tutti la tua LEGO Vespa 125 (10298). Tuffati in un fantastico progetto con il set LEGO per adulti nato per celebrare il 75° anniversario della Vespa. I designer LEGO hanno lavorato a stretto contatto con il brand Piaggio per la realizzazione di questo splendido set LEGO in mattoncini pensato per il modellismo da collezione. Questo modellino riproduce le linee eleganti e morbide della celebra Vespa 125, con dettagli originali come il logo Vespa e la classica targa italiana degli anni ’60. Ispirato all’originale Vespa Piaggio, la LEGO Vespa 125 è disponibile in blu pastello, un colore molto raro che sicuramente susciterà l’interesse di tutti gli appassionati dei set di costruzioni LEGO da collezione.

LEGO Icons #10274 ECTO-1 Ghostbusters

Se sei un fan di Ghostbusters, abbiamo la proposta giusta per te: il LEGO Ghostbusters ECTO-1! Dimentica lo stress della vita quotidiana e concediti una pausa di relax costruendo la versione LEGO® dell’ambulanza modello Cadillac Miller-Meteor del 1959 convertita in veicolo acchiappafantasmi nei film dei Ghostbusters. Basato sul film Ghostbusters: Legacy, questo modello di ECTO-1 è dotato di uno sterzo funzionante, una botola con trappola per fantasmi, una postazione estensibile con mitragliatore posteriore, uno zaino protonico e fantastici dettagli dell’auto originale, come l’iconico logo Ghostbusters.

LEGO Ideas #21332 Il Mappamondo

Dove vuoi andare oggi? Sogna la tua prossima destinazione di viaggio e rivivi i ricordi dei viaggi passati mentre realizzi questo set LEGO, Il Mappamondo. Un fantastico oggetto di modellismo da costruire per adulti. Creato da un fan-designer e portato in vita dal team di LEGO Ideas, questo modello da esposizione di un mappamondo vintage ricrea il movimento rotatorio di un globo terrestre con l’aiuto di alcuni elementi LEGO Technic. Uno stupendo set LEGO per adulti da esporre in casa o in ufficio. Viaggia senza muoverti su questa mappa del mondo unica. Usa gli elementi LEGO Technic per creare l’asse rotante e i mattoncini LEGO System per dar vita alla forma sferica. Attacca le tessere che si illuminano al buio, decorate con i nomi dei continenti e degli oceani, e le icone di una vecchia nave e di una bussola.

LEGO Creator #31109 Galeone dei pirati

Il mare ti chiama! Il set offre agli appassionati di pirateria emozionanti avventure e azioni a colpi di spada. Questo magnifico e dettagliato set include un galeone dei pirati con vele e cannoni mobili, una cabina con il tetto e i lati apribili, 3 minifigure, personaggi costruibili tra cui uno squalo e un pappagallo, numerosi dettagli aggiuntivi costruiti con mattoncini e fantastici accessori per iniziare subito a giocare. Con questo set LEGO Creator 3 in 1 i bambini avranno a disposizione 3 diverse esperienze di costruzione e di gioco e potranno realizzare un galeone dei pirati, per poi trasformarlo nella taverna dei pirati o nell’isola del teschio. In alternativa, potranno far decollare la loro creatività e costruire qualcosa di completamente nuovo.

E ora? Avete deciso da quali set proposti durante questa “LEGO combo sconti” che non capita proprio tutti i giorni?