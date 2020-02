LEGO FIAT 500 Creator Expert # 10271 – anteprima mondiale

LEGO FIAT 500 arriva sul mercato-. Presentato oggi in anteprima mondiale nel corso di una diretta sulla pagina Facebook di LEGO Italia il set LEGO Creator Expert # 10271 FIAT 500.

Nel corso di un evento intitolato “La Dolce Vita sta tornando!”, organizzato presso lo Spazio MRF Mirafiori e trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook di LEGO Italia, è stato presentato il nuovo set LEGO Creator Expert # 10271 FIAT 500.

A condurre l’evento sono stati chiamati Federica Masolin e Fabio Tavelli (due giornalisti di Sky Sport), durante il quale sono intervenuti

Camillo Mazzola , Marketing Director di LEGO Italia

, Marketing Director di LEGO Italia Cristiano Fiorio, Head of Brand Marketing Communication FCA EMEA Region

Alla introduzione e alla presentazione dell’evento da parte di Federica Masolin, ha fatto seguito un lungo e dettagliato intervento di Fabio Tavelli, che ha raccontato la storia di come fosse l’Italia quando la FIAT 500 nacque, cosa avesse significato per gli italiani di allora e come abbia rappresentato la svolta del nostro Paese nel dopoguerra, oltre ad un doveroso omaggio alla “cultura popolare” di Domenico Modugno, di “Lascia o Raddoppia?” e della “Dolce Vita” di Federico Fellini.

LEGO Fiat 500

Finito il proprio intervento, Fabio Tavelli ha lasciato di nuovo la parola a Federica Masolin, che ha introdotto gli interventi di Camillo Mazzola e di Cristiano Fiorio, che hanno spiegato come è nato il rapporto di partnership che ha portato alla creazione di questo nuovo set LEGO Creator Expert # 10271 FIAT 500. A chiusura dell’evento, è stato presentato il modello in scala 1:1 della FIAT 500F, realizzato con 189.032 mattoncini e pesante circa 400 kg, ha richiesto 5 mesi e 830 ore/uomo per essere costruito!

Terminato l’evento, dallo Spazio MRF Mirafiori è partita una sfilata di FIAT 500 del FIAT 500 Club Italia che porterà Federica, Fabio, Camillo e Cristiano al LEGO Store di Via Roma (sempre a Torino), all’interno del quale e a partire dalle 15 di oggi sarà svelato e posto in vendita in anteprima mondiale il nuovo set LEGO Creator Expert # 10271 FIAT 500.

La diretta ha avuto ben 26.762 visualizzazioni, con oltre 520 “Like”, più di 200 “Love”, 762 commenti e 282 condivisioni: risultato più che ottimo direi!

Per chi si fosse perso la diretta, il video completo è già online.

Il modello LEGO Fiat 500

Basato sulla leggendaria Fiat 500F di fine anni ’60, questo nuovo set della linea Classic Car include la replica dettagliata degli interni e un tetto apribile funzionante. Sono inoltre inclusi la replica in mattoncini di una valigia e di un portapacchi sul retro dell’auto, del vano bagagli (essendo il motore collocato posteriormente, il vano bagagli è sul davanti) e del cofano motore posteriore, apribile per dare accesso alla ricostruzione in mattoncini del piccolo motore. Il set include inoltre un cavalletto pieghevole, una tavolozza di colori e un “dipinto” (ovviamente da costruire con i mattoncini) dell’auto immortalata davanti al Colosseo di Roma.

Questo set va ad aggiungersi alla linea di veicoli classici ed iconici LEGO Creator Expert che include i set #10220 Volkswagen T1 Camper Van, # 10252 Volkswagen Beetle, # 10258 London Bus, # 10262 James Bond Aston Martin DB5, # 10265 Ford Mustang e # 10269 Harley-Davidson Fat Boy (e ai LEGO set #10242 MINI Cooper e # 10248 Ferrari F40 ormai non più in produzione). Il set misura oltre 11 cm di altezza, 24 cm di lunghezza e 11 cm di larghezza ed e composto da 960 pezzi.

Il set LEGO Creator Expert # 10271 FIAT 500 sarà disponibile per l’acquisto direttamente sul sito LEGO.com e nei negozi LEGO Retail dal 1° marzo ad un prezzo di € 79,99.

Le caratteristiche del set LEGO Fiat 500

Il modello include: portabagagli, valigia, interni dettagliati, motore, ruota di scorta e tetto apribile, portiere, cofano e portellone posteriore. Include inoltre un “dipinto” dell’auto che la ritrae davanti al Colosseo, per donare al modello un assaggio di atmosfera italiana.

Il set misura oltre 11 cm di altezza, 24 cm di lunghezza e 11 cm di larghezza ed e composto da 960 pezzi.

Il manuale di istruzioni per la costruzione è stato realizzato con un look che ricrea quello del materiale promozionale originale che veniva distribuito presso i Concessionari, con fatti e aneddoti sulla vera auto, la storia dell’azienda FIAT e un’intervista con il Designer LEGO che ha curato lo sviluppo di questo set.