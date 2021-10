LEGO, debutta in Italia la Minifigure Factory nel rinnovato negozio di Milano San Babila

Nella mattinata di ieri, siamo stati invitati dagli amici di LEGO presso il rinnovato LEGO Certified Store di Milano San Babila, situato in Corso Monforte 2, per fare un simpatico tour del negozio e ammirarne e provarne le novità, tra le quali svetta senz’ombra di dubbio la Minifigure Factory, al suo debutto in Italia proprio nello store meneghino.

Con questo rinnovamento del proprio punto vendita, LEGO porta a Milano un concept innovativo di piattaforma in-store, frutto dell’unione tra fisico e digitale, ideato per offrire un’esperienza di vendita sempre più personalizzata e soddisfare le molteplici necessità dei diversi target di clientela. All’interno del nuovo e modernissimo LEGO store, infatti, si potrà vivere una vera e propria esperienza di acquisto, che dall’inizio di novembre sarà ancora più completa grazie ad una novità digitale che permetterà al consumatore di vivere un’esperienza di acquisto ingaggiante ovunque si trovi.

“Siamo felici di riaprire le porte del LEGO store di San Babila, rinnovato interamente con il nuovo LEGO retail concept. Successivamente all’apertura di Rimini, portiamo nel cuore di Milano una nuova esperienza di vendita che offrirà la possibilità di interagire con nuovi elementi fisici e digitali e tra le tante novità, la LEGO Minifigure Factory!” ha dichiarato Rossana Mastrosimini, Channel Director LEGO Certified Stores West Europe. “Il LEGO Certified Store di Milano San Babila è da sempre uno dei nostri fiori all’occhiello e siamo entusiasti del suo restyling. Per la prima volta in Italia, sarà possibile vivere l’emozione di personalizzazione una Minifigure in pochissimi minuti! Con le esclusive decorazioni, tutti i fan avranno la possibilità di portarsi a casa il ricordo perfetto del loro viaggio a Milano o di creare un regalo unico per i propri cari per un’occasione speciale come il Natale, un anniversario o un compleanno. Sapevate che, se le Minifigure fossero esseri viventi, sarebbero la più grande popolazione mondiale? La prima è stata creata nel 1978 e da allora ne sono state realizzate circa 4 miliardi. Non vediamo l’ora di realizzare tante Minifigure con tutti i nostri clienti”.

Andiamo dunque a vedere insieme quali novità attendono i visitatori del LEGO store di Milano San Babila, ripercorrendo i passi da noi percorsi nella mattinata di ieri.

LEGO store Milano San Babila, le novità

Oltre alla succitata Minifigure Factory, di cui parleremo più approfonditamente in seguito, sono molte le novità che i visitatori del negozio meneghino potranno ammirare e con cui potranno interfacciarsi.

La prima cosa che salta all’occhio, sia avvicinandosi al LEGO store e osservandone le vetrine, sia muovendo i nostri passi all’interno, sono le bellissime istallazioni presenti: veri e propri modelli 3D, costruiti con i mattoncini più amati al mondo, del Duomo di Milano (un’opera meravigliosa realizzata con 100.000 pezzi durate il periodo dell’EXPO), Rocket Boy, Mario e Luigi nella versione LEGO Super Mario e un assaltatore clone di Star Wars.

Immergendoci invece nell’esperienza di acquisto, tra le novità abbiamo apprezzato l’angolo dedicato agli adulti, con tutta una serie di set LEGO dedicati appunto ai più grandi, come ad esempio il Colosseo, la Ecto-1 di Ghostbusters. Degno di nota è anche il tavolo interattivo dedicato alle nuove proposte; grazie a questo speciale demo table, infatti, sarà possibile visionare i primi progetti e prototipi dei set presenti in negozio, scoprire i segreti sul processo di sviluppo e incontrare virtualmente i designer LEGO.

A rendere l’esperienza d’acquisto ancora più completa, non poteva mancare il Pick a Brick Wall, ottimo per selezionare e acquistare quei singoli elementi speciali e quei mattoncini necessari a ultimare i propri progetti LEGO. Il Launchpad, posizionato all’ingresso, è una vera e propria vetrina sui set più esclusivi, e innalza a mille la voglia di acquistare e portarsi a casa qualche set davvero eccezionale, come quello dell’iconica chitarra elettrica Fender Stratocaster, con tanto di amplificatore e pedale. Infine, con i LEGO Play Tables sarà possibile per scatenare la propria fantasia e mettersi subito all’opera, mentre con la nuova e immancabile torre Build a Mini sarà possibile costruire la propria Minifigure utilizzando una montagna di pezzi a disposizione.

Ma è con la Minifigure Factory, che la possibilità di personalizzazione della propria Minifigure raggiunge l’apice. Vediamo insieme perché.

LEGO store Milano San Babila, la Minifigure Factory

Presente per la prima volta in Italia, la Minifigure Factory è un’imperdibile novità, ideata per celebrare e stimolare la creatività di tutti i costruttori. Questa ghiotta novità permetterà, infatti, di personalizzare in modo unico l’iconica minifigure LEGO.

Al costo di € 11,99, sarà possibile acquistare una scatolina in cartoncino, che diventerà “la casa” della nostra minifigure. Ci si dovrà quindi recare alle apposite postazioni dotate di display touch screen, far “leggere” a uno scanner la nostra scatolina e iniziare a creare la nostra personalizzazione. Lo schermo ci chiederà di inserire un nome, il nostro o quello della persona a cui si vuole fare un presente, e mostrerà quindi una minifigure che ci farà da modello e grazie alla quale potremo vedere come risulterà la nostra creazione, una volta ultimata.

C’è da puntualizzare una cosa, però, la vera e propria personalizzazione sarà effettuabile esclusivamente sul busto, fronte e retro, della minifigure. Per quanto riguarda gli altri elementi, sarà possibile scegliere tra una vasta gamma di pezzi già pronti, come teste dalle più disparate espressioni facciali, pantaloni di vario colore e con molteplici motivi, capigliature e copricapi di ogni tipo e un’infinità di accessori.

Per quanto riguarda il busto, però, ci si potrà sbizzarrire in molti modi. Innanzitutto, sarà possibile scegliere tra un nutrito numero di template già pronti, che mostreranno giacche, magliette, maglioni e una moltitudine di altri capi d’abbigliamento. Questi potranno essere quindi personalizzati con l’aggiunta di disegni e motivi di vari colori, che si dovranno realizzare a mano libera sul touch screen. Ovviamente, sarà possibile ignorare i template e andare a disegnare direttamente. Le altre opzioni possibili comprendono l’aggiunta di un disegno o un simbolo, anch’esso selezionabile tra una vasta gamma di modelli già pronti, e l’aggiunta di scritte, realizzabili con una manciata di font diversi e con una buona gamma di colori a disposizione.

Una volta terminata la creazione, sarà possibile mandarla in stampa. Una speciale stampante, quindi, inizierà a stampare su un mattoncino LEGO il nome che si sarà inserito in precedenza e proseguirà con la stampa della creazione personalizzata direttamente su un busto in bianco. Durante il processo di stampa, si avrà tutto il tempo di andare a scegliere dagli appositi espositori tutti i pezzi che si vorranno utilizzare per la realizzazione della propria minifigure.

LEGO, la nostra intervista a Rossana Mastrosimini

Durante la divertente esperienza nel LEGO Certified Store di Milano San Babila, abbiamo avuto anche la possibilità di porre qualche veloce domanda a Rossana Mastrosimini, Channel Director LEGO Certified Stores West Europe.

Grazie mille Rossana per il tempo che ci stai dedicando, parlaci un po’ di te e del tuo ruolo in LEGO, per i nostri lettori che non ti conoscono.

Sono Channel Director di Italia, Francia e Spagna, lavoro in LEGO da due anni e seguo tutta la parte di sviluppo dei negozi LEGO, i LEGO Certified Store, e oggi qui abbiamo visto il nostro flagship per il nuovo concept dei LEGO store.

Grazie. Quanti LEGO store ci sono in Italia?

In Italia ne abbiamo venti all’attivo e questo è uno dei primi che ha aperto in Italia, nel 2016, e che quindi quest’anno ha messo un nuovo vestito.

Qual è l’esperienza utente/cliente che volete offrire nei negozi LEGO?

Questo concept è nato proprio per unire il mondo fisico al mondo digitale. La nostra missione come LEGO rimane sempre la stessa sin dall’inizio, che è quella di ispirare i costruttori del domani, per cui nei nostri negozi davvero vogliamo ispirare sia i bambini sia gli adulti nel dare libero spazio alla creatività, con delle esperienze innovative e sempre più ingaggianti.

Abbiamo visto, con la Minifigure Factory, la possibilità di creare e personalizzare completamente una minifigure, come è nata questa idea? E quanto verrà divulgata sul territorio, nei vari negozi.

Nel mondo del retail la personalizzazione e la customizzazione diventano sempre più importanti, proprio per creare un punto di differenziazione dal fisico, lasciami dire, verso il digitale e le piattaforme online. La Minifigure Factory, appunto, è nata proprio con la voglia di portare questo tipo di customizzazione, che LEGO già aveva nel vecchio concept, a un livello massimo, dove ognuno può proprio creare e impersonificare la propria minifigure. È un’esperienza che arriva oggi, a ottobre, a Milano e la stiamo valutando. E valuteremo non solo questa esperienza ma N altre esperienze da portare sul territorio italiano.

Puoi darci qualche indiscrezione sulle prossime esperienze o è ancora tutto coperto dal segreto?

Purtroppo, vi chiedo di pazientare e di seguirci, perché assolutamente sarete tra i primi a essere informati, però in questo momento posso solo dire che stiamo lavorando su altre esperienze.

Una cosa che non ha a che fare con i negozi, ma provo a domandartela ugualmente… Visto il successo di ascolti ottenuto anche in Italia dalle trasmissioni LEGO Masters, è in progetto un’edizione italiana del programma?

Sicuramente LEGO Masters è uno dei progetti che LEGO sta sviluppando e ha sviluppato in diversi paesi europei. Non escludo che possa arrivare anche in Italia, ma ad oggi non abbiamo alcuna notizia da confermare.

Vuoi dire qualcosa ai nostri lettori?

Vi aspettiamo nel nostro store per regalarvi un sorriso e un’esperienza unica e memorabile. E visto che ci avviciniamo al Natale, sicuramente troverete in questo negozio tantissime idee per lo shopping natalizio.

Grazie mille, grazie per la tua disponibilità

Grazie a te!