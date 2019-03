LEGO di Spider-Man: Far From Home, le prime immagini dei nuovi set

Andiamo a vedere i set LEGO di Spider-Man: Far From Home, nuovo film dedicato all'arrampicamuri in arrivo il 4 luglio in Italia.

Avengers: Endgame deve ancora rivelarci cosa succederà ai nostri eroi, ma per ingannare l’attesa verso il mese prossimo, andiamo a vedere i set LEGO di Spider-Man: Far From Home, nuovo film dedicato all’arrampicamuri in arrivo il 4 luglio in Italia. Come sempre questi fantastici set contengono spoiler legati al film, quindi se non volete rovinarvi la sorpresa, vi consigliamo di non guardarli.

Battaglia di Molten (76128) – 294 pezzi – 36,80 dollari

Il set raffigura la battaglia contro Molten, villain della Marvel. Al suo interno conterrà tre minifigure: Spider-Man, Mysterio e un pompiere.

Attacco di Hydro Man (76129) – 471 pezzi – 53,40 dollari

Stavolta presenti Peter Parker, MJ, Mysterio e Hydro Man, il set raffigura un’altra battaglia, stavolta contro un nemico diverso.

Lo Stark Jet e l’attacco del drone (76130) – 504 vpezzi – 79,90 dollari

Con Spider-Man, Nick Fury, Happy Hogan e Mysterio, questo set si sposta nel cielo in una battaglia contro un drone.

Spider-Man: Far From Home vedrà il ritorno di Tom Holland nei panni di Peter Parker, mentre il personaggio di Mysterio sarà interpretato da Jake Gyllenhaal. Non mancheranno Zendaya, Marisa Tomei e Michael Keaton (visto nel primo film), insieme a Cobie Smulders e Samuel L. Jackson, che interpreteranno Nick Fury e Maria Hill.

Peter Parker ritornerà in Spider-Man: Far From Home, il secondo capitolo della serie di Spider-Man: Homecoming! ‘Il nostro amichevole Spider-Man di quartiere’ deciderà infatti di partire per una vacanza in Europa con i suoi migliori amici Ned, MJ e con il resto del gruppo. I propositi di Peter di non indossare i panni del supereroe per alcune settimane verranno però meno quando decide, a malincuore, di aiutare Nick Fury a svelare il mistero degli attacchi di creature elementali che stanno creando scompiglio in tutto il continente.