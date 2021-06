LEGO e Adidas: in arrivo il set della sneaker Superstar

LEGO e adidas annunciano a sorpresa con un tweet di ieri, l’imminente arrivo del set LEGO adidas #10282 adidas Superstar, che riproduce l’iconico modello della “casa delle tre strisce”. Dopo le adidas Originals ZX 8000 di cui vi abbiamo parlato in questo nostro articolo e dopo le ancora più esclusive adidas Utraboost DNA x LEGO Plates delle quali vi abbiamo parlato in quest’altro nostro articolo, è ora la volta di una vera scarpa in mattoncini di entrare nel vostro guardaroba.

Apprendiamo dal tweet del teaser che le vendite inizieranno il prossimo 1° luglio, mentre da altre fonti abbiamo saputo che il set che riproduce l’iconico adidas Superstar (» Clicca qui per acquistare la scarpa reale) sarà composto da 731 pezzi e che sarà venduto ad un prezzo di 89,99 euro. Il set permetterà di costruire una sola scarpa, per cui volendo ricreare il classico paio, sarà necessario acquistare due copie del set. Resta da capire se le istruzioni permetteranno di costruire il set in versione piede sinistro e piede destro oppure se si tratterà semplicemente di costruire due copie dello stesso set.

Dopo il lancio del set su lego.com, a partire dall’inizio di settembre il set dovrebbe arrivare anche nei normali negozi di giocattoli, siti di e-commerce etc, presso i quali sarà quindi possibile acquistarlo con l’usuale scontistica.

L’immagine inserita nel tweet del teaser ci anticipa il fatto che gli elementi curvi con i quali è stata riprodotta la tradizionale punta della scarpa saranno stampati e che la versione in mattoncini della sneaker adidas includerà un nuovo tipo di elemento in tessuto che sarà utilizzato per riprodurre le stringhe.

E’ facilmente ipotizzabile che saranno moltissimi gli utilizzi alternativi di questo particolare elemento da parte degli AFOL Designer nel realizzare le proprie MOC (My Own Creation). Per quanto riguarda la confezione, pare che quella di questo set LEGO adidas #10282 adidas Superstar avrà l’aspetto e il look & feel dell’elegante scatola da scarpe nella quale viene venduta la scarpa originale. Non abbiamo invece informazioni riguardanti la presenza o meno di una targhetta identificativa del modello o di di un eventuale supporto per esporre il set.