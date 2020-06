LEGO e National Geographic: Explore the World

LEGO Group e National Geographic tornano a collaborare: è stata annunciata oggi la nuova campagna Explore the World, che inviterà i bambini a trovare soluzioni creative ai problemi ambientali del pianeta.

Saranno i nuovi set LEGO City e LEGO Friends ad essere alla base di questa campagna, set che sono stati sviluppati appositamente con l’obiettivo di creare consapevolezza sull’esplorazione e sulla protezione delle specie in pericolo nelle nostre giungle e nei nostri oceani. L’iniziativa incoraggerà i bambini a esplorare il mondo e a usare la loro creatività per risolvere le sfide a cui tutti i giorni il pianeta deve far fronte. Il sito della campagna, già online ma solo in inglese, sarà lanciato il 1° luglio in molte altre lingue. A sostegno ulteriore delle tematiche ambientali, LEGO Group ha già stanziato un contributo alla National Geographic Society per sovvenzionare le esplorazioni oceaniche e la conservazione delle specie.

I set LEGO City, già tutti acquistabili sul sito LEGO Shop @ Home, porteranno l’attenzione dei bambini sulla fauna dei nostri oceani e includeranno contenuti educativi su squali e sulle altre creature marine che vivono nelle profondità dell’oceano.

LEGO City # 60263 Minisottomarino oceanico | € 9,99 su LEGO Shop @ Home

LEGO City # 60264 Sottomarino da esplorazione oceanica | € 29,99 su LEGO Shop @ Home

LEGO City # 60265 Base per esplorazioni oceaniche | € 59,99 su LEGO Shop @ Home

LEGO City # 60266 Nave da esplorazione oceanica | € 134,99 su LEGO Shop @ Home

I set LEGO Friends, anch’essi già tutti acquistabili sul sito LEGO Shop @ Home, saranno invece più focalizzati sull’esplorazione e sulla protezione delle specie in pericolo nelle nostre giungle, con contenuti educativi su panda, elefanti e molto altro ancora.

LEGO Friends # 41421 Salvataggio nella giungla dell’elefantino | € 19,99 su LEGO Shop @ Home

LEGO Friends # 41422 La casetta sull’albero del panda | € 29,99 su LEGO Shop @ Home

LEGO Friends # 41423 Salvataggio sulla mongolfiera della tigre | € 39,99 su LEGO Shop @ Home

LEGO Friends # 41424 Base di soccorso tropicale | € 79,99 su LEGO Shop @ Home

LEGO Friends # 41432 Salvataggio in montagna dell’alpaca | € 59,99 su LEGO Shop @ Home

Per ispirare i ragazzi a trovare soluzioni creative che un giorno potranno contribuire a proteggere il mondo in cui viviamo, la campagna includerà anche le storie di sei diversi Esploratori di National Geographic che hanno sviluppato soluzioni creative e inaspettate per i problemi reali del nostro pianeta. Tutti i set “aderenti” alla campagna avranno il logo Supporting National Geographics Explorers.