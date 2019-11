Lego Friends “Amici del mare”: i set migliori

Lego friends, analisi dettagliata dei 4 set di agosto 2019 dedicati al salvataggio delle creature marine.

LEGO Friends è il paradigma dei set lego per bambine e ragazzine. Se è vero che il LEGO non ha genere è altrettanto vedo che le mini-doll sono state create per strizzare l’occhio ad un giovane pubblico femminile così come le ambientazioni cittadine proposte dai designer LEGO Friends. Vogliamo parlarvi di un sub-set della serie Friends che tocca il tema della cura, salvaguardia a protezione della fauna marina. Il tema, trasversale a set più tipici come la scuderia per i cavalli, i negozi e le varie attività professionali permetterà di costruire uno spaccato di Heartlake City caratteristico e originale.

Vi proponiamo pertanto una guida all’acquisto che va dai set meno costosi a quelli più ricchi all’interno del tema ecologico “salvaguardia dell’oceano” che chiameremo “Amici del Mare”. Tutti i set sono tra loro combinabili promettendo una esperienza di gioco davvero esclusiva: le bambine / ragazzine ne andranno matte.

Notare bene: tutti i voti vanno da 1 a 10.

Overall: voto del set LEGO nella sua totalità.

Minis: voto dedicato agli omini LEGO inclusi nel set. Il voto migliora in base alla rarità, alle caratteristiche uniche, agli accessori e alla tipologia di stampa (printing) delle minifigures più amate in tutto il mondo. Nel caso le minifigures non siano presenti il voto sarà Np.

Design: voto sul modo in cui i pezzi vengono assemblati. Viene privilegiata l’originalità e il divertimento nell’assemblaggio, la giocabilità del prodotto, l’aspetto finale del set completato.

Pezzi/prezzo: il voto si basa sul rapporto fra la quantità dei pezzi inclusi e il costo attuale del set. Se il set è fuori produzione ci si rifà a quanto rinvenibile su Ebay per una copia con la scatola ma non sigillata o quanto offerto dai venditori terzi su Amazon.

“Woosh factor”: il voto si basa su quanto bene e con quanta soddisfazione il set può essere tenuto in mano e fatto volare nella propria stanza, studio o ufficio. Tornate bambini grazie alle valutazioni di Japo L’Orbo!

Investimento: il voto si basa su quanto probabilmente il set guadagnerà valore economico se tenuto sigillato con una scatola in buone condizioni. Tutti i set LEGO nel tempo guadagnano valore ma un punteggio alto in questa voce significa essere sicuri che i collezionisti faranno di tutto per averlo MINT. Se il set è fuori produzione il voto indica quanto è ricercato dai collezionisti.

Sotto la foto del set troverete pertanto una breve descrizione del prodotto, le sue particolarità più belle e una tabella come questa:

Nome del set N° set Costo N° pezzi Voce Punteggio Overall 10 Minis 10 Design 10 Pezzi/prezzo 10 “Woosh factor” 10 Investimento 10

41376 – LA MISSIONE DI SOCCORSO DELLE TARTARUGHE

Ecco il set più piccolo (e meno costoso) della serie “Amici del Mare”. Olivia, il suo robot Zobo e 4 tartarughine sono i protagonisti della scatola che comprende un piccolo veicolo anfibio, la clinica per le tartarughe su palafitta e un isolotto dove posizionare le tartarughe. Il set è una gioia da montare anche grazie agli accessori compresi: due gusci rotti di tartaruga, uova, salvagenti, siringhe, biberon etc, insomma tutto l’occorrente per una piccola clinica veterinaria marina. La clinica rifugio è un ottimo giocattolo educativo e nonostante il numero ridotto di pezzi ha un aspetto dettagliato, in grado di farvi fare un’ottima figura se regalate la scatola ad un compleanno o ad una festa.

La missione di soccorso delle tartarughe 41376 19,99€ 225 Pzs Voce Punteggio Overall 7 Minis 9 (le tartarughe sono amorevoli) Design 6 Pezzi/prezzo 7 “Woosh factor” 7 (il veicolo anfibio) Investimento 0

41378 – LA MISSIONE DI SOCCORSO DEI DELFINI

Gli “Amici del Mare” ci propongono un play set ambientato sott’acqua che appare davvero amorevole e intrigante. Già dall’immagine sulla scatola il relitto del galeone in cui hanno trovato rifugio i delfini e il battiscafo bianco e giallo fanno venire in mente mille avventure. La presenza di alghe, granchi, polipi, cavallucci marini e pesci LEGO lo rendono un set davvero unico, pieno di dettagli che le bambine o le ragazzine ameranno. Due delfini (madre e figlio) e due mini-dolls arricchiscono la scatola: Stephanie e Kacey. Il set include anche una mappa del tesoro tessile reattiva all’acqua che aggiunge una ulteriore dimensione avventurosa ad un set ispirato al salvataggio degli animali in pericolo. Nel dettaglio il sottomarino è una costruzione semplice che darà grande soddisfazione per l’aspetto bombato e il vetro tondo, il relitto del vascello è altrettanto veloce da assemblare ma ha numerosi dettagli della flora e della fauna marina da farvi desiderare di poterlo aggiungere al vostro acquario (se ne possedete uno). Lo scoglio con il tesoro risulta essere un accessorio non troppo ispirato. Il set è molto bello una volta che lo avete montato, ma risulta un po’ troppo povero di pezzi LEGO per la spesa sostenuta (sono solo 363 pezzi). È vero che tutti gli animali marini presenti compensano, ma l’esperienza costruttiva finale risulta un po’ deludente.

la missione di soccorso dei delfini 41378 39,99€ 363 Pzs Voce Punteggio Overall 7 Minis 10 (gli animali marini in rosa sono bellissimi) Design 7 Pezzi/prezzo 5 “Woosh factor” 7 Investimento 0

41380 – IL FARO CENTRO DI SOCCORSO

Il faro è un set davvero interessante. Questa scatola è molto bella non solo per il prezzo accessibile, ma anche per gli spazi dedicati al gioco: il centro di soccorso è dotato di tantissime funzioni diverse tra cui un laboratorio, un’area giochi per leoni marini, un’area di riposo, una sala TV, un ufficio e un ponte di osservazione con una lampada che può essere illuminata premendo il tetto del faro! Questo set Include 2 mini-doll: Mia ed Emma, 1 delfino, 1 uccello, 1 tartaruga e 2 leoni marini. La costruzione è abbastanza semplice seppure dia una grande soddisfazione soprattutto nell’assemblaggio del faro bianco e rosa alto ben 29 cm. I dettagli sono numerosi così come è molto curata la componentistica aggiuntiva (mappa tessile compresa). A nostro parere si tratta di una scatola in grado di far giocare una bambina per ore.

Il faro centro di soccorso 41380 64,99€ 602 Pzs Voce Punteggio Overall 8 Minis 9 Design 8 Pezzi/prezzo 7 “Woosh factor” 4 Investimento 4

41381 – MOTOSCAFO DI SALVATAGGIO

Finalmente un set “Amici del Mare” che rappresenta anche una bella sfida costruttiva: il motoscafo conta 908 pezzi e completato darà grande soddisfazione non solo per i dettagli e il design ma soprattutto per la giocabilità. Il motoscafo infatti è equipaggiato con una gru girevole con barella, una postazione di vedetta e la cabina di guida. Il ponte è rimovibile per poter accedere ad un laboratorio, ad una cucina e ad una camera da letto (con gabinetto!) sottocoperta. Le mini-doll presenti sono numerose: Olivia, Andrea, Mia, il robot Zobo e un narvalo (pezzo esclusivo del set). Il set è strapieno di accessori che renderanno la sua giocabilità ancora più divertente. L’unica critica che ci sentiamo di fare è quella relativa alle mini-doll presenti: per chi ha comprato gli altri playest del sub-set “amici del mare” Olivia e Mia sono state già comprese nel faro e nella Missione di soccorso per le tartarughe. LEGO avrebbe dovuto invece includere delle nuove mini-doll anche per avere nuove acconciature di capelli in diversi colori e aumentare il gruppo degli “amici” delle protagoniste della serie.

Motoscafo di salvataggio 41381 89.99€ 908 Pzs Voce Punteggio Overall 9 Minis 7 Design 8 Pezzi/prezzo 7 “Woosh factor” 8 Investimento 6

Concludendo consigliamo a chi può permetterselo l’acquisto dell’intero sub-set (siamo intorno ai 240 euro): le quattro scatole infatti vi permetteranno di avere una base operativa con faro, un motoscafo accessoriato, un sottomarino e una piccola clinica veterinaria per tartarughe. Inoltre avrete accessori e dettagli della fauna e della flora marina per poter salvare, curare e proteggere tutti gli abitanti dell’oceano. Se potessimo suggerire a LEGO un paio di altre scatole a tema “Amici del mare” proporremmo due scatole di fascia bassa (stranamente assenti nell’attuale proposta): in una metteremmo solo accessori marini (pesci, cavallucci e un bel fondale da costruire tipo barriera corallina), nell’altra uno scoglio con un piccolo relitto, qualche gabbiano e una mini-doll con bombole e pinne. In questo modo il sub-set sarebbe ancora più completo e aumenterebbe la giocabilità.