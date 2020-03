LEGO Fast and Furious: prime immagini del nuovo set

Le immagini del nuovo set LEGO Technic a marchio Fast and Furious hanno fatto capolino pochi minuti fa sul profilo di un utente della piattaforma cinese Weibo, accompagnate da quella che potrebbe essere la conferma della data di uscita del set: 27 aprile 2020. Avevamo già parlato di questo set in questo nostro articolo, nel quale avevamo provato ad indovinare quale dei veicoli protagonisti della fortunata serie di film era stato scelto da LEGO Group per diventare un nuovo set LEGO Technic. Successivamente, saputo del rinvio al 2021 dell’uscita del nuovo film del franchise di Fast and Furious, sembrava ci fosse la possibilità che anche l’uscita del set potesse subire analoga sorte.

Stando invece alla immagine trapelata di quello che sembra essere il poster del calendario mensile di uno dei LEGO Store orientali, sembra confermata la data del 27 aprile per l’uscita del set. Ma qual’è il modello scelto da LEGO Group per diventare un set Technic? Ma la Dodge Charger del 1970 di Dominic “Dom” Toretto naturalmente! Dopo l’iconica Ford Mustang del 1968 aggiunta alla linea LEGO Creator Expert, è ora la volta di LEGO Technic di avere una autentica, iconica e impareggiabile Muscle Car americana tra i propri set.

Nell’attesa dell’arrivo sugli scaffali del nuovo set, gli appassionati del buon vecchio acciaio americano potranno cimentarsi nella costruzione della (quasi coetanea – 1968) Dodge Charger di Firas Abu-Jaber (le istruzioni saranno disponibili molto presto), costruibile utilizzando solo e soltanto i pezzi del set LEGO Creator Expert # 10265 Ford Mustang, acquistabile qui.