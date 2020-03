Secondo il noto sito tedesco per appassionati del mattoncino promobricks.de, potrebbe essere a rischio l’uscita del set LEGO Technic sotto licenza del franchise Fast and Furious. Il lancio potrebbe infatti essere rimandato dopo che il lancio del nono film della saga è stato posticipato ad aprile 2021, come annunciato sulla pagina Facebook ufficiale del film.

LEGO Fast and Furious: a rischio l’uscita del set

In risposta alle misure adottate dai vai Paesi per rallentare la diffusione del virus COVID-19, l’industria cinematografica ha posticipato la data di lancio per alcune anteprime. L’esempio più evidente è probabilmente il nuovo film di James Bond, che uscirà nei cinema solo a novembre 2020, come annunciato dalla produzione.

Il rinvio dell’uscita del film con protagonista Dominic Toretto e la sua family potrebbe “impattare” anche sugli appassionati del tema LEGO Technic. Il nuovo episodio del franchise avrebbe infatti dovuto uscire nelle sale di tutto il mondo il 21 maggio prossimo. Durante la fiera del giocattolo Norimberga di gennaio era stata annunciata da LEGO Group l’uscita del set LEGO Technic # 42111 “Fast and Furious” per il 27 aprile, allineandosi all’uscita del film. Universal ha però deciso di rinviare l’uscita di Fast and Furious 9 ad aprile 2021. La produzione e il Distributore vogliono essere sicuri di lanciare il film solo quando andare al cinema sarà di nuovo, sperabilmente, sicuro prima della pandemia COVID-19.

Dodge Charger LEGO Technic “Fast & Furious”

Il rinvio dell’uscita del film solleva la questione di cosa accadrà alla data di uscita del set LEGO Technic, che avrebbe dovuto arrivare sugli scaffali dei negozi praticamente in contemporanea al lancio del film. Cosa farà LEGO Group? Farà uscire lo stesso il set o ne rimanderà l’uscita per mantenere la contemporaneità con il film? I colloqui a Billund con il partner di licenza negli Stati Uniti potrebbero già essere in corso, così come la produzione del set LEGO Technic dovrebbe essere ormai ad uno stato di avanzamento prossimo alla conclusione (se la data di uscita del set fosse davvero stata il 27 aprile, a marzo inoltrato le produzione dovrebbe ormai essere pronta per l’invio delle copie dei set ai negozi di tutto il mondo).

Cosa accadrà? Sacrificare il traino del film a favore di una produzione ormai avviata e probabilmente già ultimata o “congelare” tutto e stoccare le copie prodotte in magazzino in attesa del lancio del film? Nel dubbio e nell’attesa, gli appassionati di muscle car americane potranno cimentarsi nella costruzione della Dodge Charger di Firas Abu-Jaber (qui le istruzioni), costruibile utilizzando solo e soltanto i pezzi del set LEGO Creator Expert # 10265 “Ford Mustang”, acquistabile qui.