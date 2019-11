I 6 migliori set LEGO TECHNIC del 2019

Quali sono i set LEGO Technic migliori di questo 2019? Ne abbiamo selezionati 6 fra i TOP da avere sia per collezione che per divertimento ludico!

Il LEGO Technic è uno dei prodotti di punta della casa danese, non soltanto per il design perfetto e la difficoltà costruttiva ma anche per il realismo dei modelli, spesso identici alla controparte reale. Se siete appassionati di mezzi pesanti o autoveicoli, il LEGO Technic oggi offre numerose scatole per tutte le tasche, spesso motorizzate o motorizzabili grazie al Power Functions set (8293) (Lego store | Amazon). Che siate appassionati o nuovi interessati all’argomento vi suggeriamo sei set, dal meno costoso al più costoso, che dovreste possedere per poter apprezzare al massimo l’attuale offerta di mercato LEGO Technic .

Modalità di valutazione

Notare bene: tutti i voti vanno da 1 a 10.

Globale : voto del set LEGO nella sua totalità.

: voto del set LEGO nella sua totalità. Minis : voto dedicato agli omini LEGO inclusi nel set. Il voto migliora in base alla rarità, alle caratteristiche uniche, agli accessori e alla tipologia di stampa (printing) delle minifigures più amate in tutto il mondo. Nel caso le minifigures non siano presenti il voto sarà Np.

: voto dedicato agli omini LEGO inclusi nel set. Il voto migliora in base alla rarità, alle caratteristiche uniche, agli accessori e alla tipologia di stampa (printing) delle minifigures più amate in tutto il mondo. Nel caso le minifigures non siano presenti il voto sarà Np. Design : voto sul modo in cui i pezzi vengono assemblati. Viene privilegiata l’originalità e il divertimento nell’assemblaggio, la giocabilità del prodotto, l’aspetto finale del set completato.

: voto sul modo in cui i pezzi vengono assemblati. Viene privilegiata l’originalità e il divertimento nell’assemblaggio, la giocabilità del prodotto, l’aspetto finale del set completato. Pezzi/prezzo : il voto si basa sul rapporto fra la quantità dei pezzi inclusi e il costo attuale del set. Se il set è fuori produzione ci si rifà a quanto rinvenibile su Ebay per una copia con la scatola ma non sigillata o quanto offerto dai venditori terzi su Amazon.

: il voto si basa sul rapporto fra la quantità dei pezzi inclusi e il costo attuale del set. Se il set è fuori produzione ci si rifà a quanto rinvenibile su Ebay per una copia con la scatola ma non sigillata o quanto offerto dai venditori terzi su Amazon. “Woosh factor” : il voto si basa su quanto bene e con quanta soddisfazione il set può essere tenuto in mano e fatto volare nella propria stanza, studio o ufficio. Tornate bambini grazie alle valutazioni di Japo L’Orbo!

: il voto si basa su quanto bene e con quanta soddisfazione il set può essere tenuto in mano e fatto volare nella propria stanza, studio o ufficio. Tornate bambini grazie alle valutazioni di Japo L’Orbo! Investimento: il voto si basa su quanto probabilmente il set guadagnerà valore economico se tenuto sigillato con una scatola in buone condizioni. Tutti i set LEGO nel tempo guadagnano valore ma un punteggio alto in questa voce significa essere sicuri che i collezionisti faranno di tutto per averlo MINT. Se il set è fuori produzione il voto indica quanto è ricercato dai collezionisti.

42089 – Motoscafo da Corsa

Consigliamo questo modello LEGO Technic per l’ottimo rapporto giocabilità/pezzi/prezzo. Il motoscafo purtroppo non galleggia ma nonostante i “soli” 174 pezzi ha un design accattivante e risulta una costruzione discretamente complessa per un bambino. Il vantaggio del modello è che può essere ricostruito in un idrovolante da corsa dalla carlinga avveniristica e slanciata (è un LEGO Technic 2 in 1). A dirla tutta il modello secondario a nostro parere ha un design persino migliore di quello principale e un “woosh factor” molto alto. Il modello è fatto per gli inseguimenti! Comunque sia per 14,99€ avete fra le mani un ottimo (doppio) regalo.

Valutazione

Globale : 7

: 7 Minis : Np

: Np Design : Motoscafo 7 | Idrovolante 8

: Motoscafo 7 | Idrovolante 8 Pezzi/Prezzo : 10

: 10 Woosh Factor : 9

: 9 Investimento: 2

N° articolo: 42089

Pezzi: 174

Età: 8+

Prezzo: 14,99€

Acquistabile su: LEGO store | Amazon

42093 – CHEVROLET CORVETTE ZR1

La Corvette ZR1, nella sua livrea arancione fuoco e nero notte, con gli scarichi gialli lungo il cofano è un modello dal design elegante e realistico. Le auto Technic spesso sono ricreate in collaborazione con gli ingegneri delle case automobilistiche e questo modello è davvero la punta di diamante delle scatole a medio costo LEGO. Sviluppato in collaborazione con Corvette il 42093 ha lo sterzo funzionante e un motore V8 con pistoni mobili. Come se non bastasse il modello è parte della serie 2 in 1 e può essere ricostruito in una replica di Hot Road. Completa la guida all’acquisto una esperienza di costruzione davvero soddisfacente in puro stile “supercar” LEGO: un appassionato di auto da corsa non dovrebbe perdere questo modello. L’unica critica è il design della Hot Road che in arancione risulta essere un po’ meno interessante del modello principale.

Valutazione

Globale : 8

: 8 Minis : Np

: Np Design : 8

: 8 Pezzi/Prezzo : 9

: 9 Woosh Factor : Corvette 10 | Hot Road 6

: Corvette 10 | Hot Road 6 Investimento: 6

N° articolo: 42093

Pezzi: 579

Età: 9+

Prezzo: 39,99€

Acquistabile su: LEGO store | Amazon

42079 – CARRELLO ELEVATORE HEAVY DUTY

Un grande punto di forza amatissimo dagli appassionati LEGO sono i “mezzi pesanti” della serie Technic. Si tratta di modelli davvero realistici, divertenti da costruire e da manovrare una volta montati. Il Carrello Elevatore Heavy Duty, in giallo brillante, è un modello che non può mancare nella vostra collezione per diversi motivi: in primis ha un design eccezionale e dopo le circa due ore necessarie per assemblarlo avrete fra le mani una perfetta replica funzionante compresa del lampeggiante arancione! Secondariamente l’esperienza di gioco con il pallet LEGO e l’aggiuntiva bombola da trasportare lo rendono un prodotto perfetto per far divertire un bambino (o il bambino che è in voi). Inoltre l’autogrù alternativa al modello principale vi piacerà moltissimo, con le sue ruote enormi e il gancio per trasportare altri autoveicoli Technic. Il costo contenuto e la difficoltà costruttiva vi daranno grande soddisfazione.

Valutazione

Globale : 8

: 8 Minis : Np

: Np Design : 8

: 8 Pezzi/Prezzo : 7

: 7 Woosh Factor : 9

: 9 Investimento: 6

N° articolo: 42079

Pezzi: 592

Età: 9-16

Prezzo: 49,99€

Acquistabile su: LEGO store | Amazon

42077 – AUTO DA RALLY

Le auto da rally della serie Technic sono una esperienza costruttiva sempre molto divertente e impegnativa: compatte e dettagliate stupiscono per la capacità dei designer di creare un prodotto che dopo ben cinque ore di “lavoro” è un fedele modello in scala. In questa vettura entrambi i cofani sono apribili per poter godere del motore V6 con pistoni funzionanti e del sistema di raffreddamento del motore a due valvole. L’auto ovviamente ha lo sterzo e le sospensioni funzionanti e può essere convertita in una accattivante Buggy. I bambini dovranno essere aiutati nella costruzione e anche gli adulti alle prime armi dovranno impegnarsi al massimo: sono ben 1005 pezzi.

Valutazione

Globale : 8

: 8 Minis : Np

: Np Design : 9

: 9 Pezzi/Prezzo : 8

: 8 Woosh Factor : 10

: 10 Investimento: 7

N° articolo: 42077

Pezzi: 1005

Età: 10-16

Prezzo: 99,99€

Acquistabile su: LEGO store | Amazon

42098 – BISARCA

La scatola del set 42098 è imponente come il suo contenuto. Non solo costruirete la replica di una bisarca perfettamente funzionante (la rampa posteriore si abbassa per poter caricare i veicoli) ma nel set è inclusa anche un’auto blu con motore V8 in scala perfetta con la Corvette ZR1 (set 42093). Acquistare entrambi i set vi permetterà pertanto di caricare la Corvette sulla bisarca. È utile sapere che la bisarca può trasportare a pieno carico quattro autoveicoli. Vederla esposta con le macchine a bordo è davvero un colpo d’occhio entusiasmante! Il modello è ovviamente 2 in 1 pertanto potrete costruire anche un camion, un’auto da esposizione e un furgoncino di assistenza. La quantità di pezzi di questo set è impressionante (2493!) e richiederà molte ore del vostro tempo per essere assemblato.

Valutazione

Globale : 9

: 9 Minis : Np

: Np Design : 9

: 9 Pezzi/Prezzo : 10

: 10 Woosh Factor : 5

: 5 Investimento: 8

N° articolo: 42098

Pezzi: 2493

Età: 11+

Prezzo: 159,99€

Acquistabile su: LEGO store | Amazon

42082 – GRANDE GRU MOBILE

E finiamo alla grande con un set non solo costoso ma anche enorme di cui vi avevamo già parlato nei “i 10 migliori set LEGO in catalogo“. La Grande Gru Mobile ha uno sterzo a 4 ruote e un motore V8 che muove pistoni e ventola. Fino a ora la LEGO non aveva mai costruito una gru tanto alta! Il modello infatti misura 100 cm di altezza, 66 cm di lunghezza e 18 cm di larghezza in posizione di lavoro. Inoltre grazie all’ingegnosità del sistema 2 in 1 è possibile scaricare online le istruzioni per costruire la Battipalo Mobile. I mezzi pesanti sono davvero la passione di tutti e i mezzi pesanti della LEGO Technic sapranno darvi grandi soddisfazioni: non lasciatevi scappare questa meraviglia.

Valutazione

Globale : 10

: 10 Minis : Np

: Np Design : 10

: 10 Pezzi/Prezzo : 9

: 9 Woosh Factor : 6

: 6 Investimento: 10

N° articolo: 42082

Pezzi: 4057

Età: 11+

Prezzo: 233,99€

Acquistabile su: LEGO store | Amazon