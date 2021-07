Il set LEGO 42126 Ford F-150 Raptor è ufficiale

E’ stato da poco caricato su lego.com il nuovo set LEGO Technic #42126 Ford F-150 Raptor, uno dei nuovi set Technic previsti per il secondo semestre e che celebra l’arrivo sul mercato della nuova generazione della versione più aggressiva del suo iconico Pickup. Onnipresente sulle strade del Nord America, altrettanto non si può dire di quelle europee: per alcune è decisamente troppo grande… per non parlare dei consumi! Andiamo a vedere i dettagli di questo nuovo set?

La versione Raptor del nuovo Ford F-150 è equipaggiata con motore Ford 3.5 litri V6 biturbo della Casa. I dettagli relativi a potenza, coppia e prestazioni non sono ancora stati comunicati, ma quelli della versione precedente erano impressionanti: 450 CV e 692 Nm di coppia.

Clicca qui per pre-ordinare subito il set LEGO Technic #42126 Ford F-150 Raptor

(consegna dal 1° ottobre)

In produzione dal 1948, i Pickup Ford Serie F sono un simbolo di resistenza, qualità e funzionalità. Ora potremo rendere omaggio al “cavallo da tiro” del mondo dei Pickup ricreando tutti i dettagli del Pickup Ford F-150 versione 2021 con il set LEGO Technic #42126 Ford F-150 Raptor. Una costruzione coinvolgente e un regalo perfetto per chiunque ami la Ford F-Series. Il modello include funzioni quali 4 porte apribili, cofano del vano motore anch’esso apribile per accedere alla riproduzione del possente motore V6 con pistoni mobili, oltre a quattro sospensioni indipendenti e funzionanti. Gli interni includono la riproduzione del quadro strumenti e della configurazione SuperCab (5 o 6 passeggeri, 2+2 porte). Adesivi e design replicano perfettamente l’aspetto aggressivo che, dice Ford, si ispira agli aerei da combattimento. La sportività del veicolo si riconosce a prima vista da alcuni dettagli, riprodotti dal set, come il powerdome sul cofano, la griglia scura e la peculiare firma luminosa dei proiettori a LED, così come specifiche prese d’aria sul cofano e nella parte alta dei parafanghi, le luci di coda ridisegnate e paraurti posteriore appositamente sagomato per lasciare spuntare i due terminali dell’impianto di scarico.

Una volta assemblati i 1.379 elementi LEGO Technic, il modello risultante misura 15 cm di altezza, 42 cm di lunghezza e 18 cm di larghezza. Il prezzo? € 139,99.

Fino a qui, le informazioni ufficiali. Veniamo ai nostri approfondimenti.

Gli iconici Pickup americani sono da sempre uno dei soggetti più riprodotti dagli AFOL Designer di tutto il mondo. Alcuni sono progetti che nascono “da zero”, mentre altri sono versioni alternative di set ufficiali. I progetti “da zero” sono tanti, molti sono fantastici, in generale sono troppi anche solo per selezionarne qualcuno da sottoporvi. Più facile è invece riportare alcuni esempi di versioni alternative di set ufficiali. Vediamoli insieme (e per un approfondimento sul tema dei set alternativi vi rimandiamo a questo nostro articolo).

42115 Model B – Ford F150 by Nico71

Modello alternativo costruibile con i soli elementi inclusi nel set LEGO Technic #42115 Lamborghini Sìan. Include funzioni come trasmissione 4×4 con cambio sequenziale a 8 velocità (D+N+R), fake engine V8, sterzo Hand Of God ma con volante in abitacolo funzionante, sospensioni regolabili in altezza, porte, cofano e portellone apribili. Gli interni includono la dettagliata riproduzione del cruscotto, dei sedili e del vano portaoggetti. Portiere, cofano anteriore e portellone posteriore sono apribili.

(Credit photo veicolo reale: Vossen Wheel)

» Clicca qui per acquistare e scaricare le istruzioni

10265 Model B – Ford F150 by Firas

Modello alternativo costruibile con i soli elementi inclusi nel set LEGO Creator Expert #10265 Ford Mustang. Include funzioni e dettagli quali il fake engine V8, sterzo Hand Of God ma con volante in abitacolo funzionante, sospensioni regolabili in altezza, Portiere, tettuccio, cofano anteriore e portellone posteriore sono apribili. Gli interni includono la dettagliata riproduzione del cruscotto, dei sedili e del vano portaoggetti.

(Credit photo veicolo reale: carpixel.net)

» Clicca qui per acquistare e scaricare le istruzioni

10265 Model B – Ford F100 ’70 by Nkubate

Modello alternativo costruibile con i soli elementi inclusi nel set LEGO Creator Expert #10265 Ford Mustang. Include funzioni e dettagli quali il fake engine V8, sterzo Hand Of God ma con volante in abitacolo funzionante, sospensioni regolabili in altezza, Portiere, tettuccio, cofano anteriore e portellone posteriore sono apribili. Gli interni includono la dettagliata riproduzione del cruscotto, dei sedili e del vano portaoggetti.

(Credit photo veicolo reale: carguychronicles.com)

» Clicca qui per acquistare e scaricare le istruzioni