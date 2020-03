LEGO: i migliori set LEGO Creator Expert da “ricostruire” in un modello alternativo

Cosa sono i set LEGO Creator Expert alternativi? C’è un (relativamente) nuovo trend nella community degli appassionati del mattoncino: il modello alternativo. Si parte da un set ufficiale e si realizza un modello alternativo, con la doppia sfida di inventarsi un modello “da zero” e di realizzarlo facendosi bastare solo ed esclusivamente i pezzi inclusi nel set ufficiale stesso.

La linea LEGO Creator Expert “Classic Car” (oltre ai set del tema LEGO Speed Champions) si presta particolarmente bene a questa metodologia di progettazione: sono set molto ricchi di pezzi, tutti piuttosto standard (a differenza di quanto accade per altri temi, i set Creator Expert non utilizza pezzi particolarmente “specializzati”). Praticamente tutti i set “auto” del tema sono stati trasformati in modelli alternativi.

LEGO Creator Expert alternativi

Quella che vi proponiamo qui di seguito è una lista delle versioni alternative dei migliori set LEGO Creator Expert “Classic Car”, con i link alle istruzioni (alcune scaricabili gratis, altre a pagamento). Attenzione, non è una classifica: li riportiamo in rigoroso ordine di “uscita” sugli scaffali. Periodicamente torneremo a segnalarvi nuovi progetti di modelli alternativi dei set ufficiali da aggiungere alla vostra collezione.

L’unico AFOL Designer ad essersi cimentato con questo set che sta battendo ogni record di permanenza sugli scaffali è KeepOnBricking (canale YouTube). Utilizzando i pezzi del set si possono costruire un Volkswagen Golf Caddy Pick-up (immagine) oppure un modello ispirato alla Chevrolet Corvette C2 Cabrio del 1963 (immagine).

Sono molti gli AFOL Designer che si sono immaginati un modello alternativo del set LEGO. Tra questi, abbiamo scelto i progetti di KeepOnBricking (sempre molto prolifico) e di NKubate (sito web). Il primo ha realizzato ben 5 modelli alternativi: una Hot Rod, una Concept Car/Buggy, una Cabrio, un Pick-up e un’auto d’epoca. Il secondo “solo” due modelli alternativi: un Fuoristrada “all’australiana” (niente portiere, roll-bar, bull-bar etc) e un Pick-Up tipicamente americano in stile anni ’20-’30.

Anche in questo caso, più di un AFOL Designer ha progettato una versione alternativa del set ufficiale. Non fosse altro che per il fatto che è stato il primo a progettare il proprio progetto, abbiamo scelto di realizzare quello di KeepOnBricking: Pick-Up (gratis su Rebrickable)

Pur essendo il set più caro della linea LEGO Creator Expert “Classic Car”, il set vanta numerose versioni alternative. Anche in questo caso, abbiamo scelto di costruire le versioni di KeepOnBricking (poteva esimersi dal MOCare anche questo set?) in quanto fu il primo a pubblicare i suoi progetti pochissimo tempo dopo l’uscita del set ufficiale.

Sono 3 i modelli alternativi che abbiamo costruito:

Le istruzioni : Pick-Up (gratis su Rebrickable)

: (gratis su Rebrickable) Le istruzioni : Hot Rod (gratis su Rebrickable)

: (gratis su Rebrickable) Le istruzioni: Turbo Buggy (€ 5,75 con Paypal)

Nessun precedente modello della linea LEGO Creator Expert “Classic Car” ha ricevuto tante attenzioni da parte degli AFOL Designer come questo set Ford Mustang: solo su Rebrickable.com i progetti sono oltre 15 (in costante aumento)! Oltre ai soliti KeepOnBricking, NKubate e vari altri MOC Designer, questa volta a cimentarsi con il design di un modello alternativo abbiamo trovato anche Firas Abu-Jaber, un AFOL Designer molto noto nella community degli appassionati LEGO per via dei suoi modelli in mattoncini di alcune tra le auto più iconiche della storia dell’automobilismo, sia moderne che d’epoca. Potevamo esimerci dal costruire (anche) qualcuno dei suoi modelli alternativi? Assolutamente no… e aspettiamo con ansia le istruzioni degli altri due modelli ai quali Simone Bissi, il suo italianissimo e bravissimo partner per la creazione delle istruzioni, sta lavorando: una Dodge Charger del 1970 e un Pick-Up Vintage (le potete vedere nella foto che segue).

Le istruzioni di KeepOnBricking : Buggy (€ 7,50 con Paypal)

: Buggy (€ 7,50 con Paypal) Le istruzioni di Lowrider (€ 10,50 con Paypal)

Lowrider (€ 10,50 con Paypal) Le istruzioni di NKubate : Pick-Up (€ 12,50 con Paypal)

: Pick-Up (€ 12,50 con Paypal) Le istruzioni di Firas Abu-Jaber: Mustang Shelby GT500 ($ 15,00 con Paypal)

Il solito KeepOnBricking non si smentisce mai: una settimana esatta dal lancio del set LEGO Creator Expert # 10271 Fiat 500 (Torino, 29 febbraio 2020), il nostro ha pubblicato il primo modello alternativo: una “Vintage Coupe” tutta da costruire!

Le istruzioni di KeepOnBricking: Vintage Coup (€ 7,99 con Paypal)

Cosa ne pensate di questa nostra lista dei migliori set LEGO con i quali costruire un modello alternativo? Siete pronti a smontare i set della vostra collezione e provare?